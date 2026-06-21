PoK Rebellion: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में चल रहा जन-आंदोलन अब एक खूनी विद्रोह का रूप ले चुका है. रावलकोट में हजारों प्रदर्शनकारियों के हुजूम के सामने मंच से एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के खूंखार चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है. PoK में चल रहे इस ऐतिहासिक विद्रोह के मुख्य सूत्रधारों में से एक, कश्मीरी नेता ख्वाजा मेहरान ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना और ISI पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं.
ख्वाजा मेहरान ने गरजते हुए कहा कि PoK के निर्दोष कश्मीरियों पर जो गोलियां बरसाई जा रही हैं, वह कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना और ड्रग माफिया की मिलीभगत का नतीजा है. मेहरान ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि 5 जून से PoK में जारी नरसंहार के पीछे सीधा हाथ ड्रग माफिया के बड़े नेटवर्क का है, जिसे पाकिस्तानी सेना का खुला संरक्षण प्राप्त है.
इस आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मेहरान ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों के नाम सार्वजनिक कर दिए. उन्होंने खुले मंच से चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास PoK के सक्रिय ड्रग माफिया नेटवर्क को पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर फैक अयूब और कर्नल जहीर से जोड़ने वाले पुख्ता सबूत मौजूद हैं. इस खुलासे के बाद रावलकोट समेत पूरे PoK में आग की तरह तनाव फैल गया है. मंच से साफ शब्दों में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना के ये आला अफसर ड्रग सिंडिकेट से करोड़ों रुपये की रिश्वत लेकर कश्मीरी युवाओं की आवाज को गोलियों के दम पर दबा रहे हैं.
जैसे-जैसे PoK में पाकिस्तानी हुकूमत की घेराबंदी कड़ी होती जा रही है, आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. अब तक जो लोग डर के साए में जी रहे थे, वे अब सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सेना की भूमिका को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ISI और ड्रग माफिया की ये सांठगांठ पूरे कश्मीर को बर्बाद करने की एक सोची-समझी साजिश है. रावलकोट, मुजफ्फराबाद और पुंछ जैसे इलाकों में जनता अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है. स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक सेना के इन 'नार्को-ब्रिगेडियरों' और कर्नलों को बर्खास्त नहीं किया जाता और PoK को सेना मुक्त नहीं किया जाता, तब तक ये विद्रोह थमने वाला नहीं है.