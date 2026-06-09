/POK में भड़की हिंसा, झड़प में 11 लोगों की मौत; शहबाज के किस फरमान पर सड़कों पर उतरे लोग?

POK Violence: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं. महंगाई चरम पर है, लेकिन ये देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है. हालात ऐसे हो गए हैं कि ये अब अपने ही देश के लोगों के नहीं संभाल पा रहा है. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में शटरडाउन के आह्वान से पहले बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई है, प्रतिबंधित संगठन के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया, जिसके बाद कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़पों में बदल गया. इससे पहले मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू की गई थी, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी. वहीं रावलाकोट सहित कई क्षेत्रों से पुलिस द्वारा आंसू गैस और फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है.
पुंछ सेक्टर के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने कहा कि हिंसा के दौरान चार पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं. पुलिस चीफ लियाकत मलिक ने कहा कि करीब 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं. अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान कई गिरफ्तारियों की भी पुष्टि की. हालांकि, स्थानीय लोगों और JAAC समर्थकों ने सरकारी बयान पर सवाल उठाया और दावा किया कि आम लोगों के मरने की संख्या और भी हो सकती है.
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