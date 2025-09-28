Advertisement
trendingNow12940082
Hindi Newsदुनिया

रूस का यूक्रेन पर कहर, तपिश में पोलैंड-एस्टोनिया भी कूदे, बड़े हमले के बाद उड़ाए जेट्स, एयरस्पेस बंद

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन जंग की तपिश में अब पोलैंड और एस्टोनिया के भी कूदने की आशंका जाहिर की जा रही है. बताया जा रहा है कि रूस के बड़े हमले के बाद पोलैंड ने भी फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं और एयरस्पेस बंद कर दिया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस का यूक्रेन पर कहर, तपिश में पोलैंड-एस्टोनिया भी कूदे, बड़े हमले के बाद उड़ाए जेट्स, एयरस्पेस बंद

Russia Ukraine War: यूक्रेन पर रूस के बड़े हमलों के बाद पोलैंड और एस्टोनिया ने भी लगभग जंग की तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात (28 सितंबर) पोलैंड ने विमानों को अलर्ट पर भेजा और दक्षिण-पूर्वी शहरों 'ल्यूब्लिन और रेजजोव' के ऊपर का हवाई क्षेत्र अगले दिन यानी रविवार सुबह 4 बजे तक बंद कर दिया. हालांकि पोलैंड ने इसे 'राज्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ी अचानक सैन्य गतिविधि' बताया है. 'फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस Flightradar24' ने भी हवाई क्षेत्र बंद किए जाने की पुष्टि की.

दरअसल रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर बड़ा हमला किया. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक, मास्को ने करीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई. सबसे बड़ा हमला कीव पर हुआ. कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि एक ड्रोन के मलबे से पांच मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया.

यह भी पढ़ें:
'ये भारत का आत्मसम्मान…', भारत के रूसी तेल व्यापार से लेकर ट्रंप के महंगे टैरिफ तक रूस का अमेरिका को जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिश सेना ने कहा कि रूस के हमले के चलते उनके और सहयोगी देशों के विमान हवाई क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं. सेना ने इसे 'सावधानी के तौर पर उठाया गया कदम' बताया ताकि नागरिक सुरक्षित रहें. पोलैंड की सेनाओं ने यह भी पुष्टि की कि नाटो के विमान भी इस कार्रवाई में शामिल हुए. इसके अलावा डेनमार्क का कहना है कि हाल के दिनों में उसके हवाई अड्डों के ऊपर भी ड्रोन देखे गए.

यह पहला मौका नहीं है जब रूस की गतिविधियों ने नाटो देशों को सतर्क किया हो. इससे पहले-

  • 9 सितंबर को पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे रूसी ड्रोन को मार गिराया था.

  • 14 सितंबर को रोमानिया ने भी इसी तरह का उल्लंघन बताया.

  • एस्टोनिया ने रूसी लड़ाकू विमानों के बिना इजाजत 12 मिनट तक हवाई क्षेत्र में रहने के बाद नाटो से तत्काल परामर्श मांगा.

रूस ने आरोपों का किया बचाव

जेलेंस्की ने रूस पर नाटो देशों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया. 20 सितंबर को ब्रिटेन ने पोलैंड के ऊपर ड्रोन उल्लंघन के बाद नाटो मिशन के तहत फाइटर जेट भेजे थे. हालांकि रूस ने कहा है कि उसका पोलैंड पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Russiaukraine warPoland

Trending news

2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
;