पोलैंड में साल भर में तैयार होंगी 10,000 एंटी-ड्रोन मिसाइलें, एस्टोनिया के साथ मिलाया हाथ; यूरोप की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम

Poland-Estonia Defense Deal: पोलैंड और एस्टोनिया ने पोलैंड में MARK I एंटी-ड्रोन मिसाइलें बनाने के लिए समझौता किया है. यह समझौता हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले ड्रोन्स से निपटने के लिए किया गया है. यह प्लांट सालाना 10,000 मिसाइलें बनाएगा, जो युद्ध में यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा.
Trending Photos
Anti-Drone Technology 2026: हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने ड्रोन के महत्व को दर्शाया है. इसी बीच दुनिया के दो देश पोलैंड और एस्टोनिया ने एंटी-ड्रोन मिसाइल बनाने के लिए समझौता किया. दोनों देशों ने शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को हाथ मिलाया, जिसके तहत अब पोलैंड की धरती पर ड्रोन रोधी मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा. दोनों देशों के मंत्रियों ने घोषणा की कि पोलैंड की सरकारी डिफेंस कंपनी PGZ, एस्टोनिया की फ्रैंकनबर्ग टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर पोलैंड में अल्ट्र-शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगी.
यह घोषणा तब हुई जब बुधवार सुबह दो भटकते हुए यूक्रेनी मिलिट्री ड्रोन रूस के रास्ते एस्टोनिया और लातविया के हवाई क्षेत्र में घुस गए. इनमें से एक ड्रोन एस्टोनिया के एक पावर स्टेशन की चिमनी से टकराकर क्रैश हो गया. एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हनो पेवकुर ने इस घटना के लिए "यूक्रेन में रूस के आक्रामक युद्ध" को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यूक्रेन "अपनी आजादी की रक्षा कर रहा है."
दोनों देशों के इस समझौते के तहत पोलैंड की सरकारी कंपनी PGZ और एस्टोनिया की फ्रैंकनबर्ग टेक्नोलॉजीज मिलकर एक नया प्लांट लगाएंगी. यह फैक्ट्री हर साल लगभग 10,000 'MARK I' मिसाइलें बनाएगी. MARK I मिसाइलें कम दूरी की रक्षा प्रणाली है, जो दुश्मन के छोटे और खतरनाक ड्रोन्स को पलक झपकते ही नष्ट करने की क्षमता रखता है. वहीं, इस समझौते में भविष्य में MARK II मिसाइल पर भी काम शुरू करने की बात कही गई है. इसकी रेंज 5 से 8 किलोमीटर तक होगी, जो इसे और खतरनाक बनाएगी.
फ्रैंकनबर्ग टेक्नोलॉजीज के सीईओ कुश्ती साल्म ने इस सौदे को "इतिहास में एस्टोनिया और पोलैंड के बीच रक्षा उद्योग की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया." यह समझौता न केवल यूरोप की सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में ड्रोन युद्ध से निपटने के लिए दुनिया को एक नई तकनीक भी देगा.