तैयार रहो, ड्रोन आ रहा है... 3 साल रूस ने रखा धैर्य, पौलैंड दिखाता रहा आंख, अंत में पुतिन ने 32 देशों का 'चीर दिया कलेजा'!

Poland shoots down Russian drones: जहां एक तरफ रूस-यूक्रेन की जंग को खत्म करने की चर्चा हो रही थी. ट्रंप ने अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे. इसी बीच पुतिन की सेना ने एक नए जंग का ऐलान कर दिया. जिसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है. खासकर तब जब रूस ने नाटो देश पोलैंड में घुसकर तांडव मचाया है. हालात इतने बदतर हो गए हैं ‌कि पोलैंड ने अपने और नाटो के फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं और रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है. दोनों देशों के बीच भीषण जंग हो सकती है. इस बात की भी आशंका भी है.

पुतिन ने 32 देशों का 'फाड़ दिया कलेजा'!

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुता‌बिक, मंगलवार देर रात रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुसकर तांडव मचाया है. जिसके बाद पोलैंड की सेना ने जवाब देते हुए रूसी ड्रोन को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया है. इस हमले को पूरी तरह से "खुली आक्रामकता" करार दिया गया है. यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों के बीच हुई इस घटना ने यूरोप में तनाव बढ़ा दिया है. पोलैंड जो नाटो(32देशों का एक समूह) का हिस्सा है उसे यह गंभीर चुनौती के तौर पर देख रहा है. क्योंकि नाटो का नियम है कि एक भी नाटो देश के सदस्यों पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा. सरल भाषा में कहे तो पुतिन की सेना ने 32 देशों को खुले तौर पर चैलेंज कर दिया है. यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच हुई इस घटना से नाटो में हड़कंप मच गया है. जिसके बाद पोलैंड ने F-16 जेट तैनात किए है., चार हवाई अड्डे बंद कर दिए हैं. नागरिकों से घर में रहने की अपील की है.

अमेरिका तक मचा हड़कंप

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सीएनएन को बताया कि उन्हें पोलैंड के ऊपर रूसी ड्रोनों की ख़बरों के बारे में जानकारी दी गई है. मंगलवार रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रात्रिभोज के बाद जब सीएनएन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई जानकारी मिली है, तो उन्होंने हां कहा था. इससे पहले, पोलिश अधिकारियों ने वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया था और सेना ने कहा था कि देश के ऊपर रूसी ड्रोनों की ख़बरें सामने आने के बाद पोलिश और नाटो विमानों को वहां भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ड्रोन पश्चिम की तरफ आ रहे हैं

अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) में कहा गया है कि वारसॉ चोपिन हवाई अड्डा और पोलैंड के कम से कम दो अन्य हवाई अड्डे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित अचानक सैन्य गतिविधि के कारण उपलब्ध नहीं थे. NOTAM पोस्ट किए जाने से पहले, यूक्रेनी वायु सेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा था कि ड्रोन पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और पोलैंड के ज़मोस्क शहर को खतरा पैदा कर रहे हैं, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस बयान को बाद में हटा दिया गया है.

पुतिन ने तीन साल रखा धैर्य, कितने ड्रोन अंदर पोलैंड में घुसे?

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसे. यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि कम से कम एक ड्रोन पश्चिमी पोलिश शहर रेज़्ज़ो की ओर बढ़ रहा था. सीएनएन स्वतंत्र रूप से इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं कर सकता. एक नोटम के अनुसार, पोलैंड के दक्षिण-पूर्व में स्थित रेज़्ज़ोव-जसियोंका हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया है. यह हवाई अड्डा यूक्रेन को नाटो सहायता के लिए एक रसद केंद्र रहा है, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में इस अड्डे से अपनी सेनाएं हटा ली थीं. एक अन्य नोटम के अनुसार, वारसॉ के दक्षिण-पूर्व में पोलैंड के ल्यूबलिन स्थित हवाई अड्डा भी सैन्य गतिविधियों के कारण बंद था. पोलैंड पर सैन्य गतिविधि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीन दौरे के एक हफ़्ते से भी कम समय बाद हुई है, जहाँ उन्होंने सत्तावादी सहयोगियों के बीच एकता प्रदर्शित करने के लिए नेता शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात की थी. इसके बाद रूस जो करीब तीन सालों से यूक्रेन पर हमले के बाद किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है. पोलैंड आए दिन रूस के लिए चुनौती बन रहा था.

रूसी सेना ने पोलैंड में घुसकर किया हमला

पोलैंड के सैन्य ऑपरेशनल कमांड ने X पर बयान जारी किया, "यह आक्रामकता का कार्य है, जिसने हमारे नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला है" प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस हमले की पुष्टि करते हुए लिखा है कि हवाई क्षेत्र में बार-बार उल्लंघन हुआ, और सेना ने ड्रोन के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया है. पोलैंड ने अपने F-16 जेट और नाटो के सहयोगी विमानों को तैनात किया, जबकि जमीनी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है. पोलैंड की सेना ने जमीनी तलाशी के लिए टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स को भी सक्रिय किया है. ताकि ड्रोन के अवशेषों का पता लगाया जा सके.

नागरिकों को चेतावनी, हवाई अड्डे बंद

रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिस ने नागरिकों से शांत रहने और किसी भी सैन्य उपकरण के टुकड़े मिलने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है. पॉडलास्की, माज़ोविएकी और लुबेल्स्की क्षेत्रों को सबसे ज्यादा खतरे में बताया गया है और लोगों से घरों में रहने को कहा गया. वारसॉ का चोपिन हवाई अड्डा, रेज़ज़ो-जेसियोनका, लुबलिन और वारसॉ मॉडलिन हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं.

नाटो की एकजुटता और वैश्विक प्रतिक्रिया

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सीएनएन को बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई है. पोलैंड ने नाटो कमांड के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है. व्हाइट हाउस की चुप्पी ने इस मामले में सभी को जरूर चौंकाया है. जबकि अमेरिकी सांसदों ने इसे रूस की "परीक्षा" करार दिया है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हाल की चीन यात्रा और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात ने वैश्विक तनाव को और बढ़ाया दिया है. X पर कुछ यूजर्स का मानना है कि पुतिन ने इस कदम से नाटो को खुली चुनौती दे दी है.

क्या युद्ध का दायरा बढ़ेगा?

पोलैंड की कार्रवाई को रूस के साथ सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है. नाटो का आर्टिकल-5, जो एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला मानता है, इस स्थिति को और गंभीर बना सकता है. क्या पुतिन ने इस घटना के जरिए नाटो के 32 देशों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है?