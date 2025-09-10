थैंक्यू नाटो..., F-35 फाइटर जेट और 32 देशों के 'दमपर' बच गया पोलैंड! वरना पुतिन की सेना इन 3 शहरों पर ढा देती कहर
Advertisement
trendingNow12916357
Hindi Newsदुनिया

थैंक्यू नाटो..., F-35 फाइटर जेट और 32 देशों के 'दमपर' बच गया पोलैंड! वरना पुतिन की सेना इन 3 शहरों पर ढा देती कहर

Poland shoots down Russian drones: रूस-यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन की सेना ने एक नए जंग का ऐलान कर दिया है. अगर F-35 फाइटर जेट और 32 देशों की ताकत न होती तो शायद अभी पोलैंड में हाहाकार मचा होता. पुतिन की सेना इन 3 शहर को कब्रिस्तान बना चुकी होती? जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 10, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थैंक्यू नाटो..., F-35 फाइटर जेट और 32 देशों के 'दमपर' बच गया पोलैंड! वरना पुतिन की सेना इन 3 शहरों पर ढा देती कहर

Russia is attacking NATO ally Poland: पुतिन किसी की नहीं सुनते, पुतिन को कोई डरा नहीं सकता. पुतिन को अमेरिका की धमकी, नाटो की ताकत भी डगमगा पाई. पुतिन ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जो भी हमसे टक्कर लेगा, हम उसे तबाह कर देंगे. यह हम नहीं कह रहे हैं. यह ताजा रूस ने पोलैंड पर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है यानी पुतिन का संदेश एक दम साफ है जो भी देश उनके खिलाफ जाएगा. पुतिन की सेना घर में घुसकर मारेगी. पोलेंड को तो मार ही दिया था अगर 0 F-35 फाइटर जेट और 32 देशों का बना हुआ समूह नाटो न होता. 

पोलैंड में घुसकर रूस ने किया हमला
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक, नाटो सदस्य देश पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे रूसी ड्रोन को मार गिराया. यह घटना रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले के दौरान हुई है. पोलैंड ने इसे "आक्रामकता का कदम" करार दिया और नाटो के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई की वरना इस घटना के बाद वॉरसॉ, क्राको और ग्दान्स्क जैसे शहरों में भयंकर तबाही मचती. यानी बहुत बड़ा खतरा टल गया है.

यह भी पढ़ें:- दुनिया में एक और जंग का ऐलान...पुतिन ने यूक्रेन के बाद अब पोलैंड में घुसकर मचाया तांडव, नाटो देशों में मचा हाहाकार

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हुआ पोलैंड में?
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 415 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया, जिनमें से कई ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए.पोलैंड की सेना ने रडार से 10 से ज्यादा ड्रोन ट्रैक किए और खतरनाक ड्रोनों को मार गिराया. टस्क ने कहा, "यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा था."

नाटो और F-35 के दमपर बची जान?
पुतिन की सेना ने जैसे ही पोलैंड की तरफ ड्रोन भेजे पोलैंड ने नाटो के साथ मिलकर तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया. इस मिशन में डच वायुसेना के F-35 फाइटर जेट्स ने पोलैंड की मदद की. पोलैंड की सैन्य कमान ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन में सीमा पार रूसी हमले के दौरान ड्रोनों ने बार-बार पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, लेकिन इन उल्लंघनों के खिलाफ मिशन अब समाप्त हो गए हैं.

यह भी पढ़ें:- तैयार रहो, ड्रोन आ रहा है... 3 साल रूस ने रखा धैर्य, पौलैंड दिखाता रहा आंख, अंत में पुतिन ने 32 देशों का 'चीर दिया कलेजा'!

कमांड ने कहा कि रडारों ने 10 से ज़्यादा वस्तुओं पर नज़र रखी और जो ख़तरा पैदा कर सकती थीं, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया. एक बयान में कहा गया, "इन वस्तुओं के संभावित दुर्घटनास्थलों का पता लगाने के लिए खोज और प्रयास जारी हैं" कमांड ने सहायता के लिए नाटो वायु कमान और डच वायु सेना के F-35 लड़ाकू विमानों का धन्यवाद किया है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Poland Russia conflict

Trending news

'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
;