थैंक्यू नाटो..., F-35 फाइटर जेट और 32 देशों के 'दमपर' बच गया पोलैंड! वरना पुतिन की सेना इन 3 शहरों पर ढा देती कहर

Poland shoots down Russian drones: रूस-यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन की सेना ने एक नए जंग का ऐलान कर दिया है. अगर F-35 फाइटर जेट और 32 देशों की ताकत न होती तो शायद अभी पोलैंड में हाहाकार मचा होता. पुतिन की सेना इन 3 शहर को कब्रिस्तान बना चुकी होती? जानें पूरी खबर.
Russia is attacking NATO ally Poland: पुतिन किसी की नहीं सुनते, पुतिन को कोई डरा नहीं सकता. पुतिन को अमेरिका की धमकी, नाटो की ताकत भी डगमगा पाई. पुतिन ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जो भी हमसे टक्कर लेगा, हम उसे तबाह कर देंगे. यह हम नहीं कह रहे हैं. यह ताजा रूस ने पोलैंड पर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है यानी पुतिन का संदेश एक दम साफ है जो भी देश उनके खिलाफ जाएगा. पुतिन की सेना घर में घुसकर मारेगी. पोलेंड को तो मार ही दिया था अगर 0 F-35 फाइटर जेट और 32 देशों का बना हुआ समूह नाटो न होता.
पोलैंड में घुसकर रूस ने किया हमला
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक, नाटो सदस्य देश पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे रूसी ड्रोन को मार गिराया. यह घटना रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले के दौरान हुई है. पोलैंड ने इसे "आक्रामकता का कदम" करार दिया और नाटो के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई की वरना इस घटना के बाद वॉरसॉ, क्राको और ग्दान्स्क जैसे शहरों में भयंकर तबाही मचती. यानी बहुत बड़ा खतरा टल गया है.
क्या हुआ पोलैंड में?
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 415 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया, जिनमें से कई ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए.पोलैंड की सेना ने रडार से 10 से ज्यादा ड्रोन ट्रैक किए और खतरनाक ड्रोनों को मार गिराया. टस्क ने कहा, "यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा था."
नाटो और F-35 के दमपर बची जान?
पुतिन की सेना ने जैसे ही पोलैंड की तरफ ड्रोन भेजे पोलैंड ने नाटो के साथ मिलकर तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया. इस मिशन में डच वायुसेना के F-35 फाइटर जेट्स ने पोलैंड की मदद की. पोलैंड की सैन्य कमान ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन में सीमा पार रूसी हमले के दौरान ड्रोनों ने बार-बार पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, लेकिन इन उल्लंघनों के खिलाफ मिशन अब समाप्त हो गए हैं.
कमांड ने कहा कि रडारों ने 10 से ज़्यादा वस्तुओं पर नज़र रखी और जो ख़तरा पैदा कर सकती थीं, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया. एक बयान में कहा गया, "इन वस्तुओं के संभावित दुर्घटनास्थलों का पता लगाने के लिए खोज और प्रयास जारी हैं" कमांड ने सहायता के लिए नाटो वायु कमान और डच वायु सेना के F-35 लड़ाकू विमानों का धन्यवाद किया है.