WATCH: 'प्लीज मुझे मत टच करो'... पोलैंड में MP ने की महिला पत्रकार से बदसलूकी; इंटरनेट पर लगी आग

poland senator skurkiewicz mic incident: पोलैंड में एक महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. यह घटना 10 दिसंबर को पोलैंड की संसद सीजम के पास हुई है, जहां विपक्षी पार्टी PiS के सीनेटर वोइचेच स्कुर्केविच टीवीपी चैनल की पत्रकार जस्टिना डोब्रोश-ओराच से सवाल-जवाब के दौरान भड़क गए.

क्या हुआ था घटना के वक्त?

जस्टिना लगातार यूक्रेन युद्ध और शांति वार्ता पर सवाल पूछ रही थीं कि क्या पोलैंड इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कोई पहल करेगा या नहीं, लगातार सवालों की बौछार होते देख स्कुर्केविच अचानक पत्रकार के गले के पास लगे माइक की तरफ हाथ बढ़ाते नजर आए. ऐसा लगा मानो वह माइक्रोफोन को बंद करने या हटाने की कोशिश कर रहे थे.

पत्रकार तुरंत पीछे हट गईं और उन्होंने कहा कि 'प्लीज मुझे मत टच करो' इसके बाद दोनों के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया, वीडियो में साफ दिखता है कि स्कुर्केविच अपनी हरकत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पत्रकार बार-बार यह दोहरा रही थीं कि इस तरह से किसी को छूना बिलकुल गलता है.

In Poland, a journalist’s conversation with a senator suddenly turned into a scandal: “Please do not touch me.” The confrontation broke out in the corridors of the Polish Sejm during a discussion about ending the war in Ukraine and Poland’s alleged absence from the negotiation… pic.twitter.com/XJqTADGz0j — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

यूरोपीय सांसद ने की सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद यूरोपीय सांसद क्रिजस्टोफ ब्रेजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दस्तावेज शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने सीनेटर स्कुर्केविच के खिलाफ सीनेट एथिक्स कमिटी में औपचारिक शिकायत दर्ज कर दी है. उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि "इस तरह का आक्रामक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. हमें ऐसी हरकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, खासकर जब राजनेता हिंसा की सीमा लांघने लगे हों."

इंटरनेट पर फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स भड़क उठे हैं. हजारों लोगों ने इसे पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार और सत्ता के गलत उपयोग का उदाहरण बताया है. सोशल मीडिया पर लोग यह भी कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को ऐसे व्यवहार से खतरा पहुंचाने का काम करता था.

मामला अब राजनीति तक पहुंच चुका है

यह घटना अब सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं रही, बल्कि पोलैंड की राजनीति में गर्म मुद्दा बन गई है. स्कुर्केविच की पार्टी PiS पहले ही विपक्ष में दबाव झेल रही है, और यह वीडियो उस पर और सवाल खड़े कर रहा है.

