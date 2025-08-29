लॉस एंजिल्स पुलिस ने दिन दहाड़े सिख युवक को मार डाला, CCTV फुटेज वायरल, जानिए क्या कर रहा था?

US News: अमेरिका में तैनात ट्रंप की पुलिस ने लॉस एंजिल्स की सड़क पर गतका कर रहे एक सिख व्यक्ति को गोली मार दी. एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम में एक शख्स ने पुलिस द्वारा जुलाई, 2025 में 35 साल के सिख व्यक्ति को शूट डाउन करने से पहले और बाद के पलों को कैद किया गया है. यह घटना 13 जुलाई की सुबह हुई, जब 911 पर कई कॉल करने वालों ने फिगेरोआ स्ट्रीट और ओलंपिक बुलेवार्ड के व्यस्तम चौराहे पर राहगीरों पर एक बड़ा ब्लेड लहराते हुए एक व्यक्ति की सूचना दी. बाद में पुलिस ने उसकी पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में की. एलएपीडी ने कल अपने यूट्यूब चैनल पर इस घटना का फुटेज जारी किया, जिसमें सिंह सड़क के बीचों-बीच पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट, गतका करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

लॉस एंजिल्स पुलिस के मुताबिक सिंह ने अपनी कार सड़क के बीच में छोड़ दी, आक्रामक तरीके से चाकू लहराया और एक समय तो ऐसा लगा कि उसने हथियार से अपनी जीभ भी काट ली. अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उसे बार-बार ब्लेड नीचे गिराने का आदेश दिया, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया. सिंह कुछ देर के लिए अपने वाहन में लौटा, पानी की बोतल निकाली और खिड़की से चाकू निकालते हुए भागने से पहले पुलिस पर फथराव किया. अधिकारियों की पड़ताल में पता चला. जिस दौरान सिंह ने कथित तौर पर बेतरतीब ढंग से गाड़ी चलाई और एक पुलिस गाड़ी से भी टकराया. आखिर में वो फिगेरोआ और 12वीं स्ट्रीट के पास रुका, जहां से उसने मय हथियार से हमला किया. अधिकारियों की काउंटर फायरिंग में सिंह घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई