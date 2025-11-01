Advertisement
trendingNow12984142
Hindi Newsदुनिया

जेल से सड़क तक फैला साम्राज्य! जानें क्या है 'कोमांडो वर्मेलो', जिसने 121 मौतों के साथ इस देश को दहला दिया!

Commando Vermelho: कोमांडो वर्मेलो देश के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर आपराधिक समूहों में से एक है. यह समूह कई शहरों में नशीली दवाओं के व्यापार पर हावी है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेल से सड़क तक फैला साम्राज्य! जानें क्या है 'कोमांडो वर्मेलो', जिसने 121 मौतों के साथ इस देश को दहला दिया!

Brazil Gang Targeted in Rio Raids: इस हफ्ते रियो डी जेनेरियो में पुलिस की कार्रवाई में कम से कम 121 लोग मारे गए जो ब्राजील के इतिहास की सबसे घातक पुलिस कार्रवाई है. ये छापे कोमांडो वर्मेलो नाम के आपराधिक संगठन को निशाना बनाकर मारे गए थे. यह गैंग देश के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक है जिसका कई शहरों में ड्रग्स के धंधे पर पूरा दबदबा है. यह हिंसक कार्रवाई अगले सप्ताह उत्तरी ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई है. इस दौरान रियो शहर में मेयरों की C40 वैश्विक सभा और ब्रिटेन के राजकुमार विलियम के नेतृत्व में र्थशॉट पुरस्कार समारोह की भी मेजबानी की जाएगी.

कोमांडो वर्मेलो क्या है?
कोमांडो वर्मेलो ब्राजील के सबसे बड़े और सबसे पुराने क्रिमिनल ग्रुप्स में से एक है. यह संगठन मुख्य रूप से नशीली दवाओं या ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी और दुश्मन गैंग्स के साथ हिंसक लड़ाई के लिए जिम्मेदार है. पिछले कुछ सालों में कोमांडो वर्मेलो का असर घटता-बढ़ता रहा है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें दूसरे क्रिमिनल ग्रुप्स से टक्कर मिली. इनमें सबसे खास है फर्स्ट कैपिटल कमांड(PCC)जो ब्राजील का सबसे बड़ा अपराध सिंडिकेट है. यह साओ पाउलो से उभरा और इसने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स का साम्राज्य खड़ा कर लिया है. 

यह भी पढ़ें: नाइजीरिया में मचा भारी बवाल, ईसाईयों के खिलाफ भड़की हिंसा, ट्रंप ने दिया जांच का आदेश

Add Zee News as a Preferred Source

कोमांडो वर्मेलो की शुरुआत
इस गिरोह की जड़ें 1970 के दशक की शुरुआत में हैं. उस समय ब्राजील में सेना का शासन था. रियो राज्य की एक सबसे सुरक्षित जेल के अंदर राजनीतिक कैदियों(Political Prisoners)और आम अपराधियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया. इन राजनीतिक कैदियों ने जेल के अंदर नियम, अनुशासन और आपसी एकता के सिद्धांत लागू किए. ये ही नियम और सिद्धांत बाद में इस गिरोह की काम करने के तरीके का आधार बन गए.

कैसे फैला कोमांडो वर्मेलो?
शुरुआत में इस गैंग को कैदियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था. लेकिन इसने धीरे-धीरे दूसरी जेलों से भी सदस्यों को भर्ती करना शुरू कर दिया और अंत में रियो की सड़कों तक फैल गया. आज यह पूरा गैंग रियो के बाहरी इलाकों और बस्तियों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा रखता है. यह अपना कब्जा नशीली दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करके और हिंसा की धमकी देकर अपने नियम लागू करके करता है. इसमें लगभग 30,000 सदस्य है. 

कहां तक फैला है गिरोह?
हाल के सालों में कोमांडो वर्मेलो ब्राजील के दूसरे राज्यों में भी फैल गया है जिनमें अमेजन का इलाका भी शामिल है. यह विस्तार मुख्य रूप से नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के नए रास्ते खोजने के लिए किया गया है. अधिकारियों के अनुसार इस हफ्ते के पुलिस ऑपरेशन में अमेजन, बाहिया, गोइयास और एस्पिरिटो सैंटो जैसे राज्यों के सीवी नेताओं को मार दिया गया. 

क्या थी विवाद की जगह?
इस साल ब्राजीलियन पब्लिक सिक्योरिटी फोरम की एक रिपोर्ट में पाया गया कि अमेजन में अपराध दर तेजी से बढ़ रही है. इसका मुख्य कारण है कोमांडो वर्मेलो समेत दूसरे गैंगों के बीच रास्तों पर कब्जा करने को लेकर हिंसक झगड़ा. ये रास्ते दक्षिण अमेरिका से कोकीन को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाते हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या अमेरिका करेगा वेनेजुएला पर हमला? खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब

पुलिस ने क्यों की कार्रवाई?
राज्य पुलिस ने बताया कि इस छापेमारी की योजना 2 महीने से ज्यादा समय से बनाई जा रही थी. एक विशेष ऑपरेशन इकाई(Special Operations Unit)घात लगाकर इंतजार कर रही थी. 2022 से कोमांडो वर्मेलो ने भीषण लड़ाइयों के जरिए रियो के उन इलाकों पर फिर कब्जा कर लिया था जो उनके दुश्मन समूहों के हाथ लग गए थे. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

commando vermelho

Trending news

'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया