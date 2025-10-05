Advertisement
US News: पोर्टलैंड में सियासी टकराव तेज, कोर्ट में फंस गया ट्रंप का 'नेशनल गार्ड' प्लान; सैनिकों की तैनाती पर लगी रोक

Trump National Guard plan for Portland: अमेरिका के पोर्टलैंड और ओरेगन प्रांतों में इन दिनों दंगे जैसी स्थिति बनी हुई है. ट्रंप ने अपनी हनक दिखाते हुए वहां पर सेना तैनात करने की कोशिश की तो कोर्ट ने रोक लगा दी है.

Oct 05, 2025
Court Blocks Trump National Guard Plan for Portland: डीप स्टेट कहे जाने वाले अमेरिका के अंदरुनी तंत्र को दूसरे देशों में अराजकता फैलाने में बड़ा मजा आता है. इसके लिए विभिन्न देशों में बड़े लेवल पर फंडिंग भी की जाती है. लेकिन अब अब अमेरिका वही भुगत रहा है, जो उसने बोया था. अमेरिका में पोर्टलैंड की सड़कों पर कई महीनों से तनाव और प्रदर्शन चल रहे हैं. कुछ लोग इसे अराजकता कहते हैं, तो कुछ इसे आवाज़ उठाने का हक. इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में नेशनल गार्ड के 200 सैनिक तैनात करने का आदेश देकर एक बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप का कहना है कि यह शहर अब युद्धरत बन गया है और संघीय इमारतों की सुरक्षा खतरे में है.

ट्रंप के आदेश को कोर्ट में चुनौती

ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को पोर्टलैंड और ओरेगन की सरकार ने अदालत में चुनौती दी है. उनका कहना था कि सेना को घरेलू कानून लागू करने के लिए तैनात करना संविधान और संघीय कानून का उल्लंघन है. इस मामले की सुनवाई करते हुए जज करिन इमरगुट ने नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रोक लगा दी है. जज ने कहा कि यह मामला कोर्ट में आगे तय होगा.

अपने आदेश में जज ने क्या लिखा?

जज इमरगुट ने अपने आदेश में लिखा कि राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर कदम उठाया है और टेन्थ संशोधन का उल्लंघन किया है. इस आदेश की अवधि 14 दिन की है और यह 18 अक्टूबर तक लागू रहेगी यानी कि तब तक राष्ट्रपति ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे.

वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पोर्टलैंड और शिकागो जैसे डेमोक्रेटिक-शासित शहरों में लगातार अशांति हो रही है. ऐसे में सैनिकों को भेजने का उद्देश्य घरेलू आतंकवादियों से संघीय इमारतों की रक्षा करना है.

यूएस में खड़ा हुआ संवैधानिक संकट 

इस पूरे घटनाक्रम में साफ दिख रहा है कि अमेरिका में संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रपति के आदेश, एक टकराव की भूमिका में खड़े हो गए हैं. इसके साथ ही देश में एक बड़ा सवाल भी पैदा हो गया है कि क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से सेना को किसी शहर में भेज सकते हैं या उन्हें भी संविधान की सीमाओं का पालन करना ही होगा. 

(Reuters के इनपुट के साथ)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

US News in HindiPortland Protests

