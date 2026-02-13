Advertisement
trendingNow13108877
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश के चुनावी नतीजों के बाद मोहम्मद यूनुस सत्ता के केंद्र में रहेंगे या होंगे लापता? बड़ा सवाल

बांग्लादेश के चुनावी नतीजों के बाद मोहम्मद यूनुस सत्ता के केंद्र में रहेंगे या होंगे लापता? बड़ा सवाल

Muhammad Yunus news: बांग्लादेश की जनता ने फैसला सुना दिया है. आम चुनावों में बीएनपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी. तारिक रहमान (Tarique Rahman) के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होते ही 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Doctor Muhammad Yunus (file)
Doctor Muhammad Yunus (file)

Bangladesh election results 2026: बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है. बीएनपी चीफ तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री होंगे. अब सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस का क्या होगा. जी हां वहीं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो शेख हसीना के चॉपर में बैठकर देश छोड़ने के बाद कथित सुपर प्राइम मिनिस्टर यानी अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बने थे. दरअसल उनके लिए बांग्लादेश के चुनावी नतीजे एक उथल-पुथल भरे बदलाव का नतीजा हैं. हालांकि खुद को बांग्लादेश का रहनुमा नही खिदमतगार (सेवक) बताने वाले यूनुस हमेशा कहते आए हैं कि वो महज केयरटेकर हैं, पॉलिटिकल दावेदार नहीं. लेकिन जैसे-जैसे मुल्क नई सरकार बनाने के लिए अंगड़ाई ले रहा है, वैसे वैसे सवाल उठ रहा है कि आखिर उस आदमी के लिए आगे क्या विकल्प हैं जिसने भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान का बाहें फैलाकर स्वागत किया. 

मोहम्मद यूनुस का क्या होगा?

भारत विरोध को अपनी राजनीति का आधार बना चुके मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीने ही पाकिस्तान के साथ ढाका से कराची की सीधी फ्लाइट शुरू की थी, करीब 14 साल बाद ढाका से कराची प्लेन उतरा तो भारत विरोधी आतंकियों और कट्टरपंथियों ने जश्न मनाया.  बांग्लादेशी एयरलाइन की फ्लाइट 14 साल बाद कराची लौटी तो लैंडिंग होने पर उसे पारंपरिक वॉटर कैनन सेल्यूट दिया गया. भारत विरोध में अंधे मोहम्मद यूनुस ने कराची से चटगांव बंदरगाह के लिए मालवाहक जहाजों का आवागमन 2024 में ही शुरू कर दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बीएनपी इस बार भारते रिश्ते सुधारने के मूड में दिख रही है, हांलाकि अभी ये सिर्फ संकेत हैं, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ तो नोबल विजेता यूनुस क्या करेंगे. इसकी चर्चा जोर पकड़ चुकी है.

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सियासत को समझने वालों का मानना है कि बीएनपी भले ही सरकार बनाने जा रही है लेकिन यूनुस फिलहाल बांग्लादेश के पॉलिटिकल माहौल से पूरी तरह गायब नहीं होंगे. हालांकि ये मुमकिन है कि तारिक रहमान उनसे खुद उनकी सरकार के एडवाइजर बने रहने की पेशकश कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो आगे तारिक रहमान खुद आगे निष्कंटक राज कर सकेंगे और कोई कट्टरपंथी भी उनकी सरकार पर सवाल नहीं उठा पाएगा, चाहे वो जो करें या पहले चाहे कुछ भी हुआ हो. भले ही बांग्लादेश, नेपाल की तरह जीरो स्टेट न हुआ हो लेकिन यूनुस बीते 18 महीनों में बांग्लादेश में इतना चालू पुर्जा बन चुके हैं कि किसी भी सूरत या सियासी स्ट्रक्चर में पूरी तरह फिट बैठते हैं. इसलिए वो किसी न किसी रूप में ढाका में जमे रहेंगे, शायद इकोनॉमिक एडवाइजर या अन्य किसी भूमिका में दिखेंगेस लेकिन लापता नहीं होंगे.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh Election Results 2026Muhammad Yunus

Trending news

क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
Brahmos 2.0
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय