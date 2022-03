पोलैंड की करोलिना बिलावस्का के सिर सजा ‘Miss World 2021’ का ताज, भारत की मनसा को टॉप 6 में भी जगह नहीं

प्यूर्तो रिको: रूस और यूक्रेन (Russia Ukraine) के बीच जारी तनाव के बीच कीव का पड़ोसी देश होने के चलते पोलैंड (Poland) शरणार्थियों को मदद देने के साथ भारतीय छात्रों की वहां से लौटने के दौरान की गई मदद को लेकर लगातार चर्चा में है. युद्ध से पैदा हुए मानवीय संकट के बीच पोलैंड के हिस्से में एक नया ताज आया है.

पोलैंड (Poland) की करोलिना बिलावस्का (Karolina Bielawska) के सिर मिस वर्ल्ड 2021 (Miss World 2021 Winner) का ताज सजा है. प्यूर्तो रिको के कोका-कोला म्यूजिक हॉल में करोलिना बिलावस्का के सिर पर मिस वर्ल्ड 2021 का ताज सजाया गया. जमैका की टोनी एन सिंह ने करोलिना को मिस वर्ल्ड (Miss World) का ताज पहनाया. अमेरिका (US) की श्री सैनी (Shree Saini) फर्स्ट रनर अप रहीं. तो कोटे डी’आइवर की ओलिविया सेकंड स्थान पर रही थीं. आपको बता दें कि फर्स्ट रनर अप श्री सैनी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं.

Our newly crowned Miss World Karolina Bielawska from Poland with 1st Runner Up Shree Saini from United States 2nd Runner up Olivia Yace from Côte d’Ivoire#missworld pic.twitter.com/FFskxtk0KO

— Miss World (@MissWorldLtd) March 17, 2022