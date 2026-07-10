/कौन हैं पूजा कुमारी झा? ढाका में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर मेजबान को फटकारा! बोलीं- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा

Pooja Kumari Jha: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक सेमिनार के दौरान भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर भारत ने कड़ी फटकार लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है. एक तेज तर्रार भारतीय राजनयिक अधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करने वाले वक्ता तारिक ए करीम को बीच में टोका और दो टूक जवाब देते हुए, उनका सच्चाई से सामना कराया.
दरअसल बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के एक हालिया कार्यक्रम के दौरान जैसे ही भारत का त्रुटिपूर्ण और गलत नक्शा दिखाया गया, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में सेकेंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा ने तुरंत इस पर कड़ी आपत्ति जताई.
बांग्लादेश की विदेश नीति से संबंधित एक सेमिनार में दिखाए गए नक्शे में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था. यह नक्शा बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक ए. करीम के संबोधन के दौरान प्रदर्शित किया गया.
उस कार्यक्रम के दौरान पूजा कुमारी झा ने हाथ उठाकर कहा, 'यहां प्रदर्शित भारत का नक्शा गलत है. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.'
तारिक करीम ने कहा, 'यह नक्शा केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है और यह वास्तविक सीमाओं को प्रदर्शित नहीं करता.'
हालांकि, पूजा कुमारी झा इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुईं. उन्होंने दोबारा स्पष्ट करते हुए कहा, 'मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहां इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है. जो गलत है.'
Indian diplomat in Bangladesh Puja Jha objects to incorrect map of India after Jammu & Kashmir is misrepresented.pic.twitter.com/riBdyEFcy0
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 10, 2026
भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि किसी भी देश या मंच पर भारत के नक्शे का गलत चित्रण स्वीकार्य नहीं है. वहीं किसी तीसरे की मध्यस्थता भी स्वीकार्य नहीं है. ऐसे कई मामलों में भारत पहले भी विभिन्न देशों की सरकारों और अंतरराष्ट्रीय मंचों के समक्ष अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराता आया है.
फिलहाल, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस घटना को लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है.
बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 10 जुलाई को अपनी वतन वापसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, 'अगर मौत आनी ही है, तो बेहतर है मेरे अपने मुल्क में आएं.' यानी उन्होंने अपनी वतन वापसी का ऐलान लगभग कर दिया है. लगभग उसी दौरान बांग्लादेश में चल रहे एक सेमिनार में चीन से गलबहियां कर रहे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश नीति पर चर्चा के लिए आयोजित सत्र में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया, तो भारत ने बांग्लादेश को फटकार लगाने में देर नहीं लगाई.
पूजा कुमारी झा, 2022 बैच की भारतीय विदेश सेवा में चयनित अधिकारी हैं. पूजा ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास की और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 82 हासिल कर देशभर में पहचान बनाई. दिल्ली के साधारण परिवार से आने वाली पूजा झा की यूपीएससी पास करने की कहानी अद्भुत है.
एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया थ. दिल्ली बेस्ड पूजा के 6 भाई-बहन हैं. उनके पिता हाउस हेल्पर और माता गृहिणी हैं. उनका बचपन आसान नहीं, मुश्किलों से भरा था. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. सेलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि वो जिस परिवेश से आती हैं, वहां देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करने का सपना देखना भी मुश्किल होता है.
बकौल पूजा, 'बड़े सपने देखने पर उनके पिता कहते थे वो एक्टर, एस्ट्रोनॉमर और आईएएस अफसर बनने के अलावा कुछ भी बन सकती हो.' पिता की बात उन्होंने चुनौती की तरह स्वीकारी, फिर कड़ी मेहनत से अपनी तरक्की का रास्ता बनाते हुए यूपीएससी की परीक्षा पास की. आईएफएस बनकर उन्होंने परिवार का नाम रोशन कर दिया.