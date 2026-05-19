जब 10 साल की उम्र में इंग्लैंड का 'राजा' बना था गरीब लड़का, बाद में करना पड़ा शाही रसोई में काम; दिलचस्प है कहानी

इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसी घटना भी हुई, जब एक 10 साल के लड़के को राजा बनाया गया था. उस लड़के का नाम लैम्बर्ट सिमनेल था, लेकिन किस्मत ऐसी पलटी की उसको आगे चलकर उसी शाही महल की रसोई में काम करना पड़ा था. जानिए पूरी कहानी...
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इंग्लैंड के इतिहास में कई ऐसी घटनाए हुई, जिसने दुनिया को हमेशा हैरान किए हैं. इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसा लड़का भी हुआ था, जिसको कुछ समय के लिए राजा बनाया गया था. हैरान करने वाली बात है कि इस गरीब लड़के को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो उसकी उम्र केवल 10 साल ही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, उस लड़के का नाम लैम्बर्ट सिमनेल था, आगे चलकर उसे महल की रसोई में काम करना पड़ा.
दरअसल, 15वीं सदी में इंग्लैंड में सत्ता के संघर्ष के दौरान यह घटना हुई थी. इसको इतिहास के पन्नों में ‘वॉर्स ऑफ द रोजेज’ के नाम से जाना जाता है. इस संघर्ष के दौरान कुछ लोगों ने करीब 10 साल के गरीब लड़के लैम्बर्ट सिमनेल को असली शाही परिवार का सदस्य बताकर राजा बनाने की योजना बनाई थी.
टीओआई की रिपोर्ट्स के अनुसार, एक पादरी रिचर्ड साइमंड्स ने इस लड़के को देखा और उसको शाही परिवार के सदस्य के जैसे तैयार कर दिया. इसके बाद उस लड़के को एडवर्ड, अर्ल ऑफ वारविक बताया गया और फिर लोगों के सामने पेश किया गया. वह एक ऐसा समय था, जब काफी कम लोग ही असली राजकुमार को पहचानते थे. यही कारण है कि इस झांसे में बड़ी संख्या में लोग आ गए.
रिपोर्ट्स के अनुसार, लड़के को 1487 में आयरलैंड की राजधानी डबलिन में लैमिबर्ट सिमनेल का भव्य राज्याभिषेक किया गया. इसके बाद उस गरीब लड़के को किंग एडवर्ड VI घोषित कर दिया गया. उसके समर्थन में कई सैनिक और अन्य अधिकारी आ गए. उनका उद्देश्य असली राजा हेनरी VII को हटाने के बाद इंग्लैंड पर यॉर्कवादी शासन को पुनः स्थापित करना था. ठीक इसके बाद विद्रोही सेना ने इंग्लैंड पर हमला कर असली राजा हेनरी VII को हटाने की कोशिश की. लेकिन यह कोशिश ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी.
इसके बाद 1487 में स्टोक फील्ड की लड़ाई में हेनरी VII की सेना ने विद्रोहियों को हरा दिया. इसके बाद हेनरी VII ने लैम्बर्ट सिमनेल को माफ किया. उनका मानना था कि इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी. राजा ने माना था कि लड़का केवल बड़े लोगों के हाथों इस्तेमाल हुआ है. यही कारण है कि उस बच्चों को मारने की बजाए शाही महल की रसोई में काम दे दिया था.
गौरतलब है कि जिस बच्चे को कुछ समय के लिए इंग्लैंड का ताज पहनाया गया था, वही आगे चलकर महल की रसोई में एक सामान्य कर्मचारी बनकर काम करने लगा. इसके कुछ समय बाद उसे शाही अधिकारियों की सेवा में भी रखा गया था. कुछ इतिहासकारों ने माना कि वह बच्चा आगे चलकर वह शाही राज का प्रशिक्षक भी बना था.
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ध्यान देने वाली बात है कि लैम्बर्ट सिमनेल की कहानी आज भी इंग्लैंड के इतिहास की सबसे अजीब और दिलचस्प घटनाओं में गिनी जाती है. इतिहासकार बताते हैं कि एक 10 साल का बच्चा कुछ समय के लिए राजा बना, लेकिन अंत में उसी शाही परिवार के लिए उसको काम करना पड़ा, जिसके खिलाफ उसको उतारा गया था.
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