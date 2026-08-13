/फफूंदी लगे शॉवर, टूटे टॉयलेट, खाने की कमी...मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोत पर बुरे हालात; नाविकों ने की समंदर में कूदने की कोशिश!

USS Abraham Lincoln: एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में तैनात हुए लगभग 210 दिन हो चुके हैं. लंबे समय तक तैनाती, मुश्किल हालात और खाने की कमी से नाविकों का हौसला टूटने लगा है.हालात इतने गंभीर हैं कि क्रू मेंबर्स के परिवारों ने न्यूज आउटलेट्स को बताया है कि मनोबल गिरने की वजह से कुछ नाविकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर से समुद्र में कूदने की कोशिश भी की है. USS अब्राहम लिंकन का थका-हारा क्रू ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लड़ाई लड़ रहा है.
जून में हुए एक कमजोर शांति समझौते के टूटने के बाद से अमेरिका और ईरान एक-दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं. विवाद की वजह है होर्मुज स्ट्रेट पर किसका नियंत्रण होगा? यह कच्चे तेल के व्यापार के लिए दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक रास्तों में से एक है. अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी भी मजबूत कर दी है और मिडिल ईस्ट में USS अब्राहम लिंकन समेत लगभग 20 युद्धपोत तैनात किए हैं.
इस बेहद मुश्किल तैनाती के खत्म होने का कोई आसार न दिखने पर, परिवार के लोग अब नाविकों की मानसिक सेहत को लेकर परेशान हैं. एनाबेल लोमा (जिनके पति उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने कैरियर से कूदने की कोशिश की थी) ने अमेरिका के 'मिलिट्री टाइम्स' को बताया, 'वह डरे हुए हैं. उन्हें लगता है कि उन्हें 'डिसऑनरबल डिस्चार्ज' (बेइज्जती के साथ नौकरी से निकाला जाना) मिल जाएगा.'
लोमा ने बताया कि उन्हें कैरियर के ओम्बड्समैन से कथित घटना के बारे में जानकारी मिली थी. हालांकि, उन्हें अमेरिकी नौसेना से कोई सूचना नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि उनके पति को अब 'मेडिकल होल्ड' पर रखा गया है. इसका मतलब है कि नाविक को मेडिकल कारणों से निगरानी में रखा गया है. एक और न्यूज आउटलेट 'द क्रेडल' ने अपनी रिपोर्ट में कहा यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सवार कम से कम छह नाविकों ने जहाज से कूदने की कोशिश की थी.
एक और घटना में, एक नाविक की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने ऐन मौके पर अपने साथी की जान बचाई. मारिया रोड्रिगेज ने 'मिलिट्री टाइम्स' को बताया कि जब एक नाविक ने जहाज से कूदने की कोशिश की, तो उनके पति ने उसे बाहों से पकड़कर वापस डेक पर खींच लिया.
रोड्रिगेज ने कहा, 'उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एड्रेनालाईन महसूस नहीं किया था, और वे इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार थे कि वे सही समय पर (उस नाविक तक) पहुंच पाए.'
इसके अलावा, एक और नाविक ने 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' को बताया कि वॉच स्टैंडर्स (जो जहाज की निगरानी करते हैं) ने बीच-बचाव किया और एक साथी नाविक को जहाज से कूदने से रोका
नाविकों ने USS अब्राहम लिंकन पर रहने की स्थितियों को लेकर भी चिंता जताई है. इस जहाज की तैनाती मई में खत्म होनी थी, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है.
असल में, यह एयरक्राफ्ट कैरियर नवंबर 2025 से ही समुद्र में है, जब इसे सैन डिएगो में तैनात किया गया था. इसके बाद जनवरी में इसे मिडिल ईस्ट भेज दिया गया. कुल मिलाकर, USS अब्राहम लिंकन समुद्र में लगातार 250 दिन बिता चुका है. आम तौर पर, लंबे समय तक तैनात रहने वाले जहाजों को रूटीन सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए बंदरगाहों पर भेजा जाता है.
अपने परिवारों से बातचीत के दौरान, नाविकों और मरीन ने जहाज पर निराशाजनक माहौल का जिक्र किया है. 'द इंडिपेंडेंट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नाविकों ने शिकायत की है कि उन्हें खाने में सिर्फ आधा कप चावल और दो टॉर्टिला (रोटी) दिए जा रहे हैं. साबुन और टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीज़ें पहले ही खत्म हो चुकी हैं.
परिवार वालों का आरोप है कि नाविकों ने जहाज पर टूटे हुए टॉयलेट, फफूंदी लगे शॉवर और हफ्तों से लॉन्ड्री सर्विस न होने की बात भी बताई है. हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उसने बस इतना कहा है कि हर नाविक की 'मानसिक तैयारी' पर लगातार नजर रखी जा रही है.
पिछले हफ्ते सैन डिएगो में हुई एक मीटिंग में जब करीब 200 परिवार वाले शामिल हुए, तो अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ के सामने ये मुद्दे उठाए गए.
हालांकि अमेरिकी नौसेना के अधिकारी ने कोई समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि USS अब्राहम लिंकन की जगह USS थियोडोर रूजवेल्ट को भेजा जाएगा.
बॉनी यॉर, जिनके सौतेले बेटे अब्राहम लिंकन पर तैनात हैं, ने 'द इंडिपेंडेंट' को बताया,' लोगों का हौसला ठीक नहीं है. जहाज के डॉक्टर या थेरेपिस्ट ने कहा कि उन्हें जल्द ही किसी बंदरगाह पर पहुंचना होगा, वरना लोग अपना मानसिक संतुलन खोने लगेंगे.
हालांकि, यह कोई अकेली घटना नहीं है. इस साल की शुरुआत में, USS त्रिपोली और USS गेराल्ड फोर्ड पर भी सीवेज की समस्याओं और खाने की कमी की दिक्कतें आई थीं. तब अमेरिकी नौसेना ने इन खबरों को 'झूठा' बताकर खारिज कर दिया था.
मई में यह अटकलें भी लगाई गई थीं कि गेराल्ड फोर्ड पर लगी आग शायद थके-हारे नाविकों ने जान-बूझकर लगाई थी. अमेरिकी नौसेना ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है.
इन घटनाओं और USS अब्राहम लिंकन पर हुई मौजूदा घटना से पता चलता है कि ईरान के साथ लंबे समय से चल रहे टकराव के बीच अमेरिकी नाविकों को कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है.