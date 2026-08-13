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फफूंदी लगे शॉवर, टूटे टॉयलेट, खाने की कमी...मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोत पर बुरे हालात; नाविकों ने की समंदर में कूदने की कोशिश!

ईरान से युद्ध लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट भेजे गए अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं. खराब टॉयलेट और खाने की कमी के कारण बुरी तरह टूट चुके कई नाविकों ने समुद्र में भी कूदने की कोशिश की.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 13, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:06 AM IST
फफूंदी लगे शॉवर, टूटे टॉयलेट, खाने की कमी...मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोत पर बुरे हालात; नाविकों ने की समंदर में कूदने की कोशिश!

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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