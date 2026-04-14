US-Iran Talks: अमेरिका-ईरान की बातचीत ने पाकिस्तान को 3 बड़े खतरों के सामने कैसे ला खड़ा किया?

US-Iran Talks: अमेरिका-ईरान के बीच इस्लामाबाद में करीब 24 घंटे चली शांति वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंची. इसके बावजूद शहबाज शरीफ एंड कंपनी खुद को साउथ एशिया का 'अहम खिलाड़ी' मानकर लहालोट हो रही है. जानकारों का कहना है कि फिलहाल PAK सरकार अपनी क्षणिक प्रसिद्धि का मजा उठा ले, लेकिन उसकी खुशफहमी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी.
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Pakistan after US-Iran peace talks: अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता का आयोजक बनकर पाकिस्तान ने खुद को मैसेंजर ऑफ पीस और न जाने क्या-क्या बताया. इस्लामाबाद में हुई बातचीत फेल होने पर दुनियाभर के थिंक टैंकों ने खूब टीका-टिप्पणी की. हालांकि इवेंट मैनेजर की कांटों भरी सीट पर शहबाज शरीफ के बैठने के बाद उनके मुल्क के सामने कौन सी समस्याएं मुंह बाकर खड़ी हो गई? इस पर कम ही लोगों का ध्यान गया. हालांकि, हमने तो अपनी रिपोर्ट में आपको पहले ही बता दिया था कि जिस पाकिस्तान ने खुद कभी सीजफार का सम्मान नहीं किया, जिस पाकिस्तान को पीस का 'प' और टॉक्स का 'ट' तक नहीं पता, वो पीस डील का ऑर्गनाइजर बनेगा तो बातचीत का अंजाम भला क्या होगा.
पाकिस्तान और उसकी मीडिया ने इस इवेंट को बहुत हाइप दिया. इसके बावजूद ग्लोबल कवरेज में पाकिस्तान को महज एक वेन्यू प्रोवाइडर माना गया. पाकिस्तान ने इस बातचीत का इस्तेमाल अपनी अच्छाई दिखाने और इमेज बनाने के लिए किया. दुनिया जानती है कि पाकिस्तान, आतंकवाद का ग्लोबल एक्सपोर्टर है. ऐसे में इस इवेंट के जरिए उसने अपनी टेरर स्पॉंसर वाली धूमिल और धूलधूसरित छवि पर कपड़ा मारने का काम किया. पहली बार, पाकिस्तान का नाम आतंकवाद, अस्थिरता या आर्थिक गिरावट से जुड़े बिना इंटरनेशनल न्यूज में आया. पाकिस्तान ने इस काम में खूब पैसा खर्च किया.
सिक्योरिटी इंतजामों से लेकर होटल का बिल, लाइट, खाना-पानी सबमें बड़ी रकम लगाई. ऐसे में उम्मीद है कि चलते समय अमेरिका और ईरान दोनों उसकी झोली में कुछ न कुछ डालकर ही गए होंगे, इस संभावना को छोड़ दें तो बिचौलिया बने पाकिस्तान को इससे अधिक कुछ नहीं मिला.