गाजा के लिए पसीजा इस पॉप सिंगर का दिल, सोशल मीडिया पर लोगों से की भावुक अपील

Israel-Gaza war: इजरायल और हमास के बीच लगातार जारी जंग में फिलीस्तीन के शहर गाजा की हालत दयनीय हो चुकी है. कई मानवाधिकार संगठन समेत सेलिब्रिटी भी गाजा के समर्थन में अपनी आवाज उठा चुके हैं. वहीं अब पॉप सिंगर मैडौना भी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आई हैं. फेमस सिंगर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीनियों की पीड़ा पर अपना दुख जाहिर किया. उन्होंने अपने बेटे रोक्को के जन्मदिन के मौके पर सभी से फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को बचाने का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने पोप लियो XIV से आग्रह किया है कि वे गाजा जाएं और युद्धग्रस्त बच्चों तक अपनी रोशनी पहुंचाएं.

गाजा के लिए पिघला दिल

मैडोना ने अपने पोस्ट में लिखा,' परम पूज्य फादर कृपया गाजा जाएं और बच्चों तक अपनी रोशनी पहुंचाएं, इससे पहले कि काफी देर हो जाए. एक मां होने के नाते मैं उनकी पीड़ा नहीं देख सकती. दुनिया के बच्चे सबके हैं. आप हममें से एकमात्र हैं, जिन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता. इन मासूम बच्चों को बचाने के लिए हमें मानवीय सहायता के दरवाजे पूरी तरह से खोलने होंगे. अब और समय नहीं है. कृपया कहिए कि आप जाएंगे.'

लोगों से की डोनेशन की अपील

मैडोना ने अपने कैप्शन में एक लंबे नोट के जरिए अपने फॉलोअर्स से गाजा में पीड़ित लोगों को डोनेशन देने की अपील की. उन्होंने लिखा,' राजनीति बदलाव नहीं ला सकती. केवल चेतना ही ला सकती है. इसलिए मैं ईश्वर के एक पुरुष की मदद ले रही हूं. आज मेरे बेटे रोक्को का जन्मदिन है. मुझे लगता है कि एक मां के तौर पर मैं उसे जो सबसे अच्छा तोहफा दे सकती हूं वह है सभी से अनुरोध करना कि वे गाजा में गोलीबारी में फंसे मासूम बच्चों को बचाने में मदद के लिए हर संभव मदद करें. मैं उंगली नहीं उठा रही, दोष नहीं लगा रही या किसी का पक्ष नहीं ले रही. हर कोई पीड़ित है. बंधकों की मांए भी. मैं प्रार्थना करती हूं कि उन्हें भी रिहा कर दिया जाए. मैं बस इन बच्चों को भूख से मरने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हूं. अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे संगठनों को डोनेशन देने में मेरे साथ शामिल हों.'

गाजा पर जारी हमला

बता दें कि 7 अक्टूबर साल 2023 को इजरायल में एक रेव पार्टी के दौरान हमास के आतंकवादियों ने वहां मौजूद 1,200 लोगों को मौत के घाट उतारा था और कईयों को कब्जे में ले लिया था. इस आतंकवादी हमले के बाद से इजरायल ने फिलीस्तीन पर लगातार हमला जारी रखा है. 22 महीने के इस हमले में लगभग 60 हजार लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. गाजा में युद्ध के कारण लोग डर और भुखमरी में जी रहे हैं.

FAQ

मैडोना ने लोगों से क्या आपील की?

पॉप सिंगर मैडोना ने लोगों से गाजा में पीड़ित नागरिकों की मदद के लिए डोनेशन देने की अपील की है.

इजरायल-हमास के बीच कबसे युद्ध जारी है?

इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर साल 2023 को इजरायल की एक रेव पार्टी में आतंकी हमले के बाद से युद्ध जारी है.