Opinion: खिलाफत की विरासत पर खड़े होकर, पोप लियो ने कैसे नफरती किलों की दीवार हिला दी?

चुनावी मौसम में भारत के अंदर आम तौर पर ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं कि कुछ गैर मुस्लिम नेता रमजान में टोपी पहनकर इफ्तार करते हैं और फिर कई बार नमाज भी अदा करते हैं, वहीं कुछ मुस्लिम नेता मंदिरों में पूजा-पाठ करते नजर आते हैं. देखने में यह धार्मिक सौहार्द लगता है लेकिन कई बार यह सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता और कैमरे के लिए किया गया प्रदर्शन बनकर रह जाता है. असली सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ मंच और तस्वीरों तक ही एक-दूसरे के मजहब का सम्मान करते हैं या सचमुच दिल, सोच और व्यवहार में भी उसी इज्जत को जगह देते हैं?

कुछ इसी तरह का मामला तब सामने आया जब 29 नवंबर 2014 को पोप फ्रांसिस तुर्की की ऐतिहासिक ब्लू मस्जिद पहुंचे, तो वह दौरा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं था. उनका मकसद साफ था कि ईसाई और मुस्लिम दुनिया के बीच संवाद को मजबूती देना और यह दिखाना कि धार्मिक मतभेदों के बावजूद आपसी सम्मान संभव है. मस्जिद में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपने जूते उतारे, सफेद रंग के मौजे पहने हुए थे और पूरी विनम्रता के साथ मस्जिद में दाखिल हुए. उन्होंने कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं की, कोई नमाज या फिर पीस प्रेयर का दिखावा नहीं किया, जबकि उनके शेड्यूल में पीस प्रेयर की बात कही जा रही है. उन्होंने बस खामोशी से उस जगह और उस आस्था का सम्मान किया और शायद यही दृश्य सबसे ज्यादा बोलता हुआ था.

इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि अगर पोप 'पीस प्रेयर' करते तो क्या होता, क्यों उन्होंने कोई औपचारिक धार्मिक क्रिया नहीं की, क्या यह आधा-अधूरा कदम था? लेकिन असल में पोप का संदेश इससे कहीं गहरा था. उन्होंने यह साफ कर दिया कि संवाद का मतलब झुक जाना नहीं होता और सम्मान का अर्थ भी कतई आत्म-समर्पण नहीं होता. आप अपने विश्वास में पूरी तरह दृढ़ रहते हुए भी दूसरे के विश्वास की इज्जत कर सकते हैं और यही असली धार्मिक परिपक्वता है.

यहीं से भारत की राजनीति और धर्म का अंतर साफ नजर आने लगता है. हमारे यहां अक्सर धर्म को संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि वोट का औजार बना दिया जाता है. टोपी, तिलक, इफ्तार और पूजा सब कुछ कैमरे के सामने होता है लेकिन नफरत भरी भाषा, भेदभाव भरी नीतियां और समाज को बांटने वाली राजनीति उसी के साथ चलती रहती है. यह वह ढकोसला है जो धार्मिक सम्मान का मुखौटा पहनकर उसे खोखला कर देता है. पोप का ब्लू मस्जिद जाना इस दिखावे के बिल्कुल उलट था. उन्होंने यह साबित किया कि किसी दूसरे धर्म-स्थल पर जाना अपनी पहचान छोड़ना नहीं होता और किसी की आस्था का सम्मान करना अपनी आस्था से समझौता नहीं होता.

मेरे हिसाब से पोप ने बिल्कुल सही किया. आज की दुनिया में जहां मजहब के नाम पर डर, नफरत और ध्रुवीकरण लगातार बढ़ रहा है, वहां उनका यह कदम एक शांत लेकिन बहुत मजबूत संदेश था कि धर्म का असली मतलब टकराव नहीं, बल्कि संयम, संवाद और सम्मान है. अगर भारत में भी हम टोपी और तिलक की राजनीति से आगे बढ़कर सचमुच एक-दूसरे के मजहबी जज्बात की कद्र करना सीख लें तो शायद हमें बार-बार 'सद्भावना' का शोर मचाने की जरूरत ही न पड़े.