Advertisement
trendingNow13175619
Hindi Newsदुनियाताकत का नशा दुनिया को जला रहा... मिडिल ईस्ट जंग पर पोप का बड़ा बयान, जंग को बताया खतरनाक भ्रम

ताकत का नशा दुनिया को जला रहा... मिडिल ईस्ट जंग पर पोप का बड़ा बयान, जंग को बताया खतरनाक भ्रम

Pope Leo: इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता विफल हो गई. ईरान-अमेरिका दोनों इस्लामाबाद से निकल गए हैं. इससे पहले पोप लियो XIV ने मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर कहा यह युद्ध सर्व शक्तिमान होने के भ्रम को बढ़ावा दे रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 12, 2026, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ताकत का नशा दुनिया को जला रहा... मिडिल ईस्ट जंग पर पोप का बड़ा बयान, जंग को बताया खतरनाक भ्रम

Pope Leo: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो लेकिन अब भी सहमति नहीं बन पा रही है. इस्लामाबाद में शांति वार्ता में भी मसला हल नहीं हो पाया है. मिडिल के इस तनाव की दुनियाभर में निंदा हो रही है. इतिहास के पहले अमेरिकी मूल के पोप लियो XIV ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि यह युद्ध सर्व शक्तिमान होने के भ्रम को बढ़ावा दे रहा है. 

मसले को हल करने की मांग

वेटिकन सिटी में पोप लियो XIV ने कहा कि सबसे ताकतवर होने के भ्रम ईरान में U.S.-इजरायल युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और राजनीतिक नेताओं से इसे रोकने और शांति के लिए बातचीत करने की मांग की. लियो ने उसी दिन सेंट पीटर्स बेसिलिका में शाम की प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की जिस दिन ईरान-अमेरिका में बातचीत शुरू हुई थी. 

बहुत हो गया ताकत का दिखावा

इतिहास के पहले U.S. में जन्मे पोप ने अपनी प्रार्थना में यूनाइटेड स्टेट्स या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया. हालांकि कहा ये जा रहा है कि इस बयान की भूमिका पहले बनाई गई थी, उनकी बातों से साफ लग रहा था कि उनका रूझान अमेरिका की तरफ ही था. U.S. की सैन्य श्रेष्ठता का दावा किया है और धार्मिक शब्दों में युद्ध को सही ठहराया था. आगे कहा कि खुद और पैसे की मूर्तिपूजा बहुत हो गई. बहुत हो गया ताकत का दिखावा, बहुत हो गई जंग.

Add Zee News as a Preferred Source

भ्रम ले जाता है तबाही की ओर

किसी तरह से युद्ध रुकना चाहिए, यह भ्रम तबाही की ओर ले जाता है. उन्होंने अमेरिकी और ईरानी नेताओं से आह्वान किया कि वो अहंकार छोड़कर बातचीत की मेज पर आएं. पोप का ये बयान शांति वार्ता से पहले सामने आया था. हालांकि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया.

नहीं निकल पाया कोई हल

इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई लेकिन दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई. जिसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों देश इस्लामाबाद से निकल गया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत में जो भी कमियां थीं, वे पाकिस्तान की वजह से नहीं थीं, हम 21 घंटे से इस पर काम कर रहे हैं और ईरानियों के साथ हमारी कई जरूरी बातचीत हुई है. यह अच्छी खबर है. बुरी खबर यह है कि हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं. मुझे लगता है कि यह USA से कहीं ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है. इसलिए, हम वापस US के पास जा रहे हैं, जहां कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pope Leo

Trending news

'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?