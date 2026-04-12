ताकत का नशा दुनिया को जला रहा... मिडिल ईस्ट जंग पर पोप का बड़ा बयान, जंग को बताया खतरनाक भ्रम

Pope Leo: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो लेकिन अब भी सहमति नहीं बन पा रही है. इस्लामाबाद में शांति वार्ता में भी मसला हल नहीं हो पाया है. मिडिल के इस तनाव की दुनियाभर में निंदा हो रही है. इतिहास के पहले अमेरिकी मूल के पोप लियो XIV ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि यह युद्ध सर्व शक्तिमान होने के भ्रम को बढ़ावा दे रहा है.

मसले को हल करने की मांग

वेटिकन सिटी में पोप लियो XIV ने कहा कि सबसे ताकतवर होने के भ्रम ईरान में U.S.-इजरायल युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और राजनीतिक नेताओं से इसे रोकने और शांति के लिए बातचीत करने की मांग की. लियो ने उसी दिन सेंट पीटर्स बेसिलिका में शाम की प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की जिस दिन ईरान-अमेरिका में बातचीत शुरू हुई थी.

बहुत हो गया ताकत का दिखावा

इतिहास के पहले U.S. में जन्मे पोप ने अपनी प्रार्थना में यूनाइटेड स्टेट्स या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया. हालांकि कहा ये जा रहा है कि इस बयान की भूमिका पहले बनाई गई थी, उनकी बातों से साफ लग रहा था कि उनका रूझान अमेरिका की तरफ ही था. U.S. की सैन्य श्रेष्ठता का दावा किया है और धार्मिक शब्दों में युद्ध को सही ठहराया था. आगे कहा कि खुद और पैसे की मूर्तिपूजा बहुत हो गई. बहुत हो गया ताकत का दिखावा, बहुत हो गई जंग.

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भ्रम ले जाता है तबाही की ओर

किसी तरह से युद्ध रुकना चाहिए, यह भ्रम तबाही की ओर ले जाता है. उन्होंने अमेरिकी और ईरानी नेताओं से आह्वान किया कि वो अहंकार छोड़कर बातचीत की मेज पर आएं. पोप का ये बयान शांति वार्ता से पहले सामने आया था. हालांकि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया.

नहीं निकल पाया कोई हल

इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई लेकिन दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई. जिसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों देश इस्लामाबाद से निकल गया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत में जो भी कमियां थीं, वे पाकिस्तान की वजह से नहीं थीं, हम 21 घंटे से इस पर काम कर रहे हैं और ईरानियों के साथ हमारी कई जरूरी बातचीत हुई है. यह अच्छी खबर है. बुरी खबर यह है कि हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं. मुझे लगता है कि यह USA से कहीं ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है. इसलिए, हम वापस US के पास जा रहे हैं, जहां कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी हैं.