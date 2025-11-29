Advertisement
पोप ने इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद में नहीं किया साइलेंट प्रेयर, शेड्यूल में तय था ये काम

पोप के कार्यक्रम में तय था कि जब वो इस्तांबुल की फेमस ब्लू मस्जिद का दौरा करेंगे, तो वहां रुककर साइलेंट प्रेयर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:01 PM IST
पोप ने इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद में नहीं किया साइलेंट प्रेयर, शेड्यूल में तय था ये काम

Pope Leo XIV visits Blue Mosque: पोप लियो XIV शनिवार 29 नवंबर को इस्तांबुल (Istanbul) की मशहूर ब्लू मस्जिद गए, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने तुर्की के ईसाई नेताओं के साथ मीटिंग और पूजा-पाठ के एक जोरदार दिन की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिर से ईसाइयों के एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया.

पोप ने नहीं की इबादत
पोप ने अपने जूते उतारे और अपने सफेद मोजे पहनकर 17वीं सदी की मस्जिद को विजिट किया. एक इमाम ने ऊपर ऊंचे टाइल वाले गुंबदों और खंभों पर अरबी में लिखे अक्षरों को उन्हें दिखाया. वेटिकन ने कहा था कि लियो मस्जिद में “थोड़ी देर के लिए साइलेंट प्रेयर करेंगे”, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. मस्जिद के एक इमाम, असगिन टुंका (Asgin Tunca) ने कहा कि उन्होंने लियो को नमाज पढ़ने के लिए बुलाया था, क्योंकि मस्जिद “अल्लाह का घर” है, लेकिन पोप ने मना कर दिया.

मस्जिद के इमाम ने क्या कहा? 
विजिट के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, टुंका ने कहा कि उन्होंने पोप से कहा था: "ये मेरा घर नहीं है, आपका घर नहीं है, (ये) अल्लाह का घर है."  उन्होंने बताया कि उन्होंने लियो से कहा, "अगर आप चाहें, तो आप यहां इबादत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं." इमान ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वह मस्जिद देखना चाहते थे, मस्जिद का माहौल महसूस करना चाहते थे. और वह बहुत खुश थे."

वेटिकन का बयान
बाद में, वेटिकन के स्पोक्सपर्सन माटेओ ब्रूनी (Matteo Bruni) ने कहा: "पोप ने मस्जिद में अपनी विजिट को चुपचाप, सोचने और सुनने की भावना से, उस जगह और वहां इबादत करने वाले लोगों के यकीन के लिए गहरे सम्मान के साथ महसूस किया."

 

साइलेंट प्रेयर का जिक्र हटाया
इसके बाद वेटिकन ने ट्रिप के बारे में अपने बुलेटिन का एक सही वर्जन भेजा, जिसमें बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के प्लान किए गए "थोड़े वक्त के लिए साइलेंट प्रेयर" का जिक्र हटा दिया गया. लियो के प्लान किए गए टूर गाइड को भी बदलने का कोई कारण नहीं बताया गया.

पहले के पोप भी कर चुके हैं विजिट
इतिहास के पहले अमेरिकी पोप, लियो, अपने हाल के पुराने पोप के नक्शेकदम पर चल रहे थे, जिन्होंने तुर्की की मुस्लिम आबादी के सम्मान में सुल्तान अहमद मस्जिद (जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पर जाना जाता है) का हाई-प्रोफाइल दौरा किया था.

