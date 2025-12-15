Advertisement
Hindi Newsदुनियानए फ्लैट में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को नहीं आ रहा था मजा, 60 हजार में बुक किया हाउस व्हिस्परर, बदल गई जिंदगी?

नए फ्लैट में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को नहीं आ रहा था मजा, 60 हजार में बुक किया 'हाउस व्हिस्परर', बदल गई जिंदगी?

Who Is house whisperer: लंदन में अपने नए फ्लैट में बॉयफ्रेंड के साथ रह रही पॉपी ने घर की अव्यवस्था से परेशान होकर 500 पाउंड की 'हाउस व्हिस्परर' कैटी मलिक को बुलाया. कैटी ने राशिफल और एनर्जी चेक से घर में बहुत सारे बदलाव सुझाव, जानें क्या बदल गई पॉपी की जिंदगी. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 15, 2025, 12:33 PM IST
नए फ्लैट में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को नहीं आ रहा था मजा, 60 हजार में बुक किया 'हाउस व्हिस्परर', बदल गई जिंदगी?

Who is House Whisperer' Katie Malik: डेली मेल में एक अनोखी कहानी छपी है. यह कहानी है लंदन में अपने नए फ्लैट में बॉयफ्रेंड के साथ रह रही पॉपी की. जिन्होंने घर की अव्यवस्था से परेशान होकर करीब 500 पाउंड यानी लगभग 60 हजार की एक 'हाउस व्हिस्परर' कैटी मलिक को बुलाया कि वह उनके घर को संवारने में मदद करें जानें क्या सच में पॉपी की जिंदगी बदल गई? पॉपी ने डेली मेल से अपनी कहानी में क्या-क्या बताया?

नया घर, लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा था?
पॉपी रिपोर्ट में बताती हैं कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ साउथ लंदन के एक ट्रेंडी इलाके में नया फ्लैट लिया था. ये हमारा दोनों के साथ पहली बार रहने वाला घर था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में किताबें, कपड़े और सीडीज की ढेर से घर की हालत जंगल जैसी हो गई. हमने सोचा था ये काम के बाद की शांति वाली जगह बनेगी, लेकिन मैं तो घबराहट महसूस करने लगी. फ्लैट में छोटा बेडरूम, टेरेस गार्डन, बड़ा लिविंग-डाइनिंग रूम और दो तरफ खिड़कियों वाली किचन थी, लेकिन ये घर जैसा लग ही नहीं रहा था.मैंने फ्लैटपैक फर्नीचर लगाया, फेसबुक से सामान खरीदा, लेकिन फिर भी ये बस रहने की जगह लगती थी, घर नहीं.

'हाउस व्हिस्परर' कैटी मलिक कौन हैं?
फिर आइडिया आया 'हाउस व्हिस्परर' का. कैटी मलिक जो 40 साल की कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं. जो घर को राशि और होलिस्टिक तरीके से ठीक करती हैं. वो दावा करती हैं कि घर की नेगेटिव वाइब्स से मूड, हेल्थ, सेक्स लाइफ और करियर तक सब प्रभावित होता है. एक सेशन का चार्ज करीब 60,000 रुपये लेती हैं. 

डेली मेल में पॉपी लिखती हैं: "मैं तो शक करती थी, लेकिन कुछ भी ट्राई करने को तैयार थी." फिर कैटी के दिए गए सुझाव के अनुसार पॉपी खदु के घर को बदलते गई. 

बेडरूम में पर्पल का जादू
कैटी ने पॉपी की राशि से पर्पल को उनका 'एनर्जी कलर' बताया और बेडशीट या पर्दे में इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी. रिलेशनशिप डायरेक्शन साउथवेस्ट होने से दीवार पर दिल के शेप सजाने को कहा. डिवाइनेशन पेंडेंट से चेक किया कि कोई एनर्जी वोर्टेक्स तो नहीं. पॉपी ने लिखा, "यह सब सुनकर मैं कन्फ्यूज हो गई, लेकिन ट्राई किया."

बाथरूम की डीप क्लीनिंग
विक्टोरियन बिल्डिंग होने से कैटी ने नेगेटिव स्पिरिट्स हटाने के लिए डीप क्लीनिंग बताई. राउंड लीफ वाले पौधे लगाने की सलाह दी, कैक्टस से बचने को कहा. हर दो हफ्ते सेज बर्न करने का टिप दिया. डेली मेल में कैटी के हवाले से, "पौधे एयर प्यूरीफाई करते हैं और स्पेस को नई लाइफ देते हैं."

लिविंग रूम में करियर बूस्ट
सक्सेस डायरेक्शन वेस्ट होने से मेटल आइटम्स जैसे लैंप या वेस लगाने को कहा. अर्थी कलर्स जैसे पीच, टेराकोटा यूज करने और रेड या वॉटर एलिमेंट्स से बचने की टिप दी. पॉपी ने रेड कुशन और पोस्टर हटाए.

हॉलवे में एनर्जी फ्लो
हॉलवे को क्लटर-फ्री रखने की सलाह दी ताकि एनर्जी फ्लो हो. दरवाजे 90 डिग्री खुलने चाहिए, पीछे सामान न लटकाएं. फूलों का वेस और फुल-लेंथ मिरर लगाने को कहा. डाइनिंग टेबल को किचन के पास मूव किया. पॉपी ने लिखा, "यह सब करके लगा जैसे ऑफिस बन गया, लेकिन कोजी नहीं."

गार्डन में ग्राउंडिंग
बेयरफुट घास पर चलने की सलाह दी, लेकिन लंदन में मुश्किल होने से छोटा घास पैच या ग्राउंडिंग बेडशीट सजेस्ट की. कैटी के मुताबिक, "यह अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करता है और फ्यूचर मैनिफेस्ट करने में मदद करता है."

क्या काम आया? पॉपी की बदल गई जिंदगी
सारे टिप्स फॉलो कर पॉपी ने घर बदला. क्लटर हटाया, कलर्स चेंज किए, फर्नीचर मूव किया. इसके बाद पॉपी को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन डेस्क ऑफिस जैसी लगी, डाइनिंग टेबल क्रैम्प्ड. रोमांस या करियर में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ. डेली मेल में पॉपी लिखती हैं कि मेस साफ करना अच्छा था, लेकिन 60 हजार के लिए ज्योतिष पर भरोसा नहीं करूंगी. पुराना सेटअप ही बेस्ट है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

House Whisperer

Trending news

