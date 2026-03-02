Advertisement
trendingNow13128108
Hindi Newsदुनियाखामेनेई की मौत के बाद आंदोलन की तैयारी में शिया मुस्लिम! जानिए दुनिया में कितनी है आबादी, भारत में कितनी संख्या?

खामेनेई की मौत के बाद आंदोलन की तैयारी में शिया मुस्लिम! जानिए दुनिया में कितनी है आबादी, भारत में कितनी संख्या?

Shia Muslim Population: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का शोक सिर्फ ईरान के शिया मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया मुस्लिम कर रहे हैं. ईरान युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में मची घमासान के बीच शिया-सुन्नी मुसलमानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. शिया सुन्नी के बीच हमेशा इस्लाम धर्म में शीत युद्ध जारी रहता है. शिया मुस्लिम दुनिया में सुन्नी की तुलना में कम हैं लेकिन कुछ देशों में वो बहुसंख्यक है और भारत में भी इनकी काफी तादाद है. आइए हम आपको बताते हैं दुनिया में शिया मुसलमानों की संख्या के बारे में.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shiah Muslim Population in world Photo - AI
Shiah Muslim Population in world Photo - AI

Shia Muslim Population In World: शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हुई. इसके बाद पूरे ईरान में शिया मुस्लिमों का गुस्सा भड़क गया है. खामेनेई की मौत के बाद ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर कुम और मशहद तक शोक का माहौल है. खामेनेई की मौत पर इन जगहों पर विशाल जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं. खामेनेई की मौत का शोक सिर्फ ईरान के शिया मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया मुस्लिम कर रहे हैं. ईरान युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में मची घमासान के बीच शिया-सुन्नी मुसलमानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस्लाम धर्म में शिया मुस्लिमों की संख्या सुन्नी की तुलना में कम है. शिया मुस्लिम खुद को पैगंबर मुहम्मद साहब का वंशज मानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में शिया मुसलमानों की आबादी कितनी है.

अगर हम दुनिया में शिया मुसलमानों की आबादी पर चर्चा करते हैं तो भारत भी इस चर्चा का हिस्सा रहेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि शिया मुसलमानों की आबादी सुन्नी मुसलमानों की तुलना में कम है. शिया मुसलमान खुद को पैगंबर मुहम्मद साहब और उनके चचेरे भाई और दामाद हजरत अली के वंशज मानते हैं. वो सुन्नी मुसलमानों की तरह पहले तीन खलीफाओं को नहीं बल्कि अली को ही अपना पहला इमाम मानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में शिया मुसलमानों की कितनी आबादी है और भारत में इनकी कितनी तादात है.

दुनिया में शिया मुसलमानों की आबादी कितनी?

दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय की आबादी काफी बड़ी और विविधतापूर्ण है. एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में शिया मुसलमानों की संख्या लगभग 20 से 26 करोड़ के बीच मानी जाती है. अगर हम कुल इस्लामिक आबादी के बीच इनकी बात करें तो ये कुल आबादी का लगभग 10 फीसदी से 13 फीसदी के बीच शिया मुसलमानों की आबादी है. दूसरे शब्दों में कहें तो हर 100 मुसलमान में से 10 से 13 मुसलमान शिया हैं. दुनिया भर में फैली है शिया मुसलमानों की आबादी. दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं. ऐसे देशों की संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. शिया समुदाय वैश्विक मुस्लिम समाज का एक अहम और प्रभावशाली हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं शिया मुसलमानों वाले बहुसंख्यक देश?

वैसे तो शिया मुसलमानों की जनसंख्या बहुसंख्यक के तौर पर ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन, लेबनान और यमन में है. इन देशों में शिया मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुसंख्यक के तौर पर हैं. इन देशों में शिया मुसलमानों की आबादी 35 फीसदी से लेकर 90 फीसदी तक है. आइए आपको बताते हैं कि किन बहुसंख्यक शिया मुसलमानों वाले देशों में कितने फीसदी इनकी आबादी है और कितनी शियाम समुदाय के मुसलमानों की जनसंख्या है. 

  • ईरान - शिया मुसलमान यहां की आबादी का 90 से 95 प्रतिशत हैं

  • अजरबैजान - कुल आबदी का 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमान

  • बहरीन - 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमान

  • इराक - 65 से 70 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमानों की

  • लेबनान - लगभग 45 से 55 प्रतिशत हिस्सा शिया मुसलमान, सियासी रूप से काफी मजबूत

  • यमन - 35 से 45 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमानों की

भारत में शिया मुसलमानों की कितनी संख्या?

अगर भारत में शिया मुसलमानों की जनसंख्या पर बात करें तो यहां पर ईरान के बाद दूसरे नंबर पर शिया मुसलमानों की आबादी रहती है. भले ही ये भारत में अल्पसंख्यक हों लेकिन इनकी जनसंख्या पूरी दुनिया में ईरान के बाद भारत में ही है. भारत में लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ शिया मुसलमानों की आबादी है. भारत की कुल मुस्लिम आबादी में शिया मुसलमानों की जनसंख्या 10 से 15 फीसदी के बीच मानी जाती है. भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर और हैदराबाद जैसे राज्यों में शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी बसती है. 

यह भी पढ़ेंः आर-पार के मूड में ईरान, बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranIraqindiaMuslim

Trending news

'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार