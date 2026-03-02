खामेनेई की मौत के बाद आंदोलन की तैयारी में शिया मुस्लिम! जानिए दुनिया में कितनी है आबादी, भारत में कितनी संख्या?

Shia Muslim Population In World: शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हुई. इसके बाद पूरे ईरान में शिया मुस्लिमों का गुस्सा भड़क गया है. खामेनेई की मौत के बाद ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर कुम और मशहद तक शोक का माहौल है. खामेनेई की मौत पर इन जगहों पर विशाल जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं. खामेनेई की मौत का शोक सिर्फ ईरान के शिया मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया मुस्लिम कर रहे हैं. ईरान युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में मची घमासान के बीच शिया-सुन्नी मुसलमानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस्लाम धर्म में शिया मुस्लिमों की संख्या सुन्नी की तुलना में कम है. शिया मुस्लिम खुद को पैगंबर मुहम्मद साहब का वंशज मानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में शिया मुसलमानों की आबादी कितनी है.

अगर हम दुनिया में शिया मुसलमानों की आबादी पर चर्चा करते हैं तो भारत भी इस चर्चा का हिस्सा रहेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि शिया मुसलमानों की आबादी सुन्नी मुसलमानों की तुलना में कम है. शिया मुसलमान खुद को पैगंबर मुहम्मद साहब और उनके चचेरे भाई और दामाद हजरत अली के वंशज मानते हैं. वो सुन्नी मुसलमानों की तरह पहले तीन खलीफाओं को नहीं बल्कि अली को ही अपना पहला इमाम मानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में शिया मुसलमानों की कितनी आबादी है और भारत में इनकी कितनी तादात है.

दुनिया में शिया मुसलमानों की आबादी कितनी?

दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय की आबादी काफी बड़ी और विविधतापूर्ण है. एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में शिया मुसलमानों की संख्या लगभग 20 से 26 करोड़ के बीच मानी जाती है. अगर हम कुल इस्लामिक आबादी के बीच इनकी बात करें तो ये कुल आबादी का लगभग 10 फीसदी से 13 फीसदी के बीच शिया मुसलमानों की आबादी है. दूसरे शब्दों में कहें तो हर 100 मुसलमान में से 10 से 13 मुसलमान शिया हैं. दुनिया भर में फैली है शिया मुसलमानों की आबादी. दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं. ऐसे देशों की संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. शिया समुदाय वैश्विक मुस्लिम समाज का एक अहम और प्रभावशाली हिस्सा है.

कौन हैं शिया मुसलमानों वाले बहुसंख्यक देश?

वैसे तो शिया मुसलमानों की जनसंख्या बहुसंख्यक के तौर पर ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन, लेबनान और यमन में है. इन देशों में शिया मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुसंख्यक के तौर पर हैं. इन देशों में शिया मुसलमानों की आबादी 35 फीसदी से लेकर 90 फीसदी तक है. आइए आपको बताते हैं कि किन बहुसंख्यक शिया मुसलमानों वाले देशों में कितने फीसदी इनकी आबादी है और कितनी शियाम समुदाय के मुसलमानों की जनसंख्या है.

ईरान - शिया मुसलमान यहां की आबादी का 90 से 95 प्रतिशत हैं

अजरबैजान - कुल आबदी का 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमान

बहरीन - 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमान

इराक - 65 से 70 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमानों की

लेबनान - लगभग 45 से 55 प्रतिशत हिस्सा शिया मुसलमान, सियासी रूप से काफी मजबूत

यमन - 35 से 45 प्रतिशत आबादी शिया मुसलमानों की

भारत में शिया मुसलमानों की कितनी संख्या?

अगर भारत में शिया मुसलमानों की जनसंख्या पर बात करें तो यहां पर ईरान के बाद दूसरे नंबर पर शिया मुसलमानों की आबादी रहती है. भले ही ये भारत में अल्पसंख्यक हों लेकिन इनकी जनसंख्या पूरी दुनिया में ईरान के बाद भारत में ही है. भारत में लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ शिया मुसलमानों की आबादी है. भारत की कुल मुस्लिम आबादी में शिया मुसलमानों की जनसंख्या 10 से 15 फीसदी के बीच मानी जाती है. भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर और हैदराबाद जैसे राज्यों में शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी बसती है.