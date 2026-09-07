'दाऊद भी नहीं बचा पाएगा फिर...', पुर्तगाल में भारतीय गैंगस्टर ने रेस्तरां पर बरसाईं गोलियां; सोशल मीडिया पर दी धमकी

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और वीडियो भी सामने आया. इसमें कुछ लोगों को गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाया गया है. वहीं, पोस्ट में आरोप है कि 6 मई को पुर्तगाल के सिंट्रा इलाके में हुई गोलीबारी, जिसमें कथित तौर पर गिल को निशाना बनाया गया था, उसके पीछे भी सुनील मीना गैंग का ही हाथ था. इन घटनाओं को विरोधी गुटों को दी गई चेतावनी के तौर पर बताया गया. सामने आई पोस्ट में कहा गया कि ये केवल एक चेतावनी है, अगली बार गोली सीधे तुम्हारे (रेस्तरां मालिक) सिर में लगेगी.