'दाऊद भी नहीं बचा पाएगा फिर...', पुर्तगाल में भारतीय गैंगस्टर ने रेस्तरां पर बरसाईं गोलियां; सोशल मीडिया पर दी धमकी

भारत में सक्रिय अलग-अलग गैंगों के आपराधिक सिंडिकेट अब देश की सीमाओं को लांघकर यूरोप तक फैलते नजर आ रहे हैं. हाल में ही पुर्तगाल में हुई दो गोलीबारी की घटनाओं की जिम्मेदारी सुनील मीना गैंग के एक शख्स ने ली है. पुर्तगाल की धरती पर भारतीय मूल के गैंगस्टरों ने भारतीय रेस्तरां पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फयरिंग कर दी.
सबसे खास है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक वीडियो जारी कर घटना की जिम्मेदारी ली गई. इसके साथ ही रेस्तरां के मालिक को भी धमकी दी गई. हैरान करने वाली बात है कि पहली बार किसी गैंग ने धमकी के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया और कहा कि अगला निशाना सीधे मालिक बनेगा और कोई बचा नहीं पाएगा.
रिपोर्ट्स के अनुसार, ये वारदात पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और सिंट्रा के बीच स्थित मरसेस इलाके में हुई. यहां पर हरप्रीत सिंह गिल के कथित रेस्तरां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं. दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने 10 से 15 राउंड तक फायरिंग की. जिस रेस्तरां पर पर गोलियां बरसाईं गईं, उसका नाम ‘दिलबाग डोनर कबाब’ है.
दोपहर के समय हमलावर अचानक रेस्तरां के सामने पहुंचे और निशाना बनाते हुए दनादन गोलिंया बरसा दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. हालांकि, घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. फायरिंग के बाद पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात हो गए.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और वीडियो भी सामने आया. इसमें कुछ लोगों को गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाया गया है. वहीं, पोस्ट में आरोप है कि 6 मई को पुर्तगाल के सिंट्रा इलाके में हुई गोलीबारी, जिसमें कथित तौर पर गिल को निशाना बनाया गया था, उसके पीछे भी सुनील मीना गैंग का ही हाथ था. इन घटनाओं को विरोधी गुटों को दी गई चेतावनी के तौर पर बताया गया. सामने आई पोस्ट में कहा गया कि ये केवल एक चेतावनी है, अगली बार गोली सीधे तुम्हारे (रेस्तरां मालिक) सिर में लगेगी.
सामने आई धमकी में दहशत फैलाने के लिए अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी इस्तेमाल किया गया है. सामने आई पोस्ट में बेहद आक्रामक अंदाज में धमकी देते हुए गया कि अगर इस गैंग ने किसी को निशाने पर लिया, तो उसको दाऊद इब्राहिम भी नहीं बचा पाएगा. वायरल पोस्ट में अमन साहू गैंग, सुनील मीना गैंग और त्रिशूल गैंग समेत कई नामों का जिक्र किया गया है. हालांकि, सामने आए वायरल पोस्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी हैं.
गौरतलब है कि अमन साहू और राहुल मीना जैसे नामों के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं. इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भारत में सक्रिय ये आपराधिक सिंडिकेट अब यूरोप में बैठे भारतीय मूल कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का काम कर रहे हैं. ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई भी देखी जा सकती है. पुर्तगाल पुलिस की ओर से इस हमले और वायरल पोस्ट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है.