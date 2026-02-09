Portugal में लोकतंत्र का ‘प्ले-स्कूल’! राष्ट्रपति चुनाव में बच्चों से भी डलवाया वोट, क्या है वजह?

Portuguese Presidential Election 2026: पुर्तगाल में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बच्चों के लिए अनोखी पहल की गई. मतदान केंद्रों पर माता-पिता के साथ आए बच्चों को वोट डालने का मौका मिला. ये वोट आधिकारिक उम्मीदवारों के बजाय सुपर मारियो और रोब्लॉक्स जैसे लोकप्रिय काल्पनिक किरदारों के लिए थे. इसका उद्देश्य बच्चों को लोकतंत्र और नागरिक जिम्मेदारी से परिचित कराना था.
Portuguese Presidential Election: पुर्तगाल में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक अनोखी पहल देखने को मिली. मतदान केंद्रों पर अपने माता-पिता के साथ आए बच्चों को भी प्रतीकात्मक रूप से वोट डालने का अवसर दिया गया. हालांकि यह वोट आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों में लोकप्रिय काल्पनिक किरदारों जैसे सुपर मारियो और रोब्लॉक्स के लिए थे.
जानकारी के अनुसार, राजधानी लिस्बन के एक मतदान केंद्र पर बच्चों के लिए अलग बैलेट पेपर तैयार किए गए थे, जिन पर लिखा था अपने पसंदीदा किरदार को वोट दें. आयोजकों के अनुसार, यह पहल बच्चों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने के उद्देश्य से की गई थी जिसे पुर्तगाल में पहली बार आजमाया गया माना जा रहा है.
बच्चों ने वोट डालकर दी अपनी प्रतिक्रियाएं
8 वर्षीय आर्थर की मां कैटरिना बारबोसा ने इसे शैक्षिक अनुभव बताते हुए कहा कि इससे बच्चों में मतदान की आदत और नागरिक जिम्मेदारी की समझ विकसित होगी. उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो, तो वह वोट देने से पीछे न हटे. आर्थर ने बताया कि वह सभी काल्पनिक उम्मीदवारों को पहचानता था और वोट डालकर उसे खास महसूस हुआ.
इसी तरह 9 वर्षीय जोआओ और 11 वर्षीय कैरोलिना के पिता जोआओ डियास ने कहा कि कम उम्र में जिम्मेदारी की समझ विकसित करना जरूरी है, ताकि बच्चे बड़े होकर अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझ सकें.