Advertisement
trendingNow13102908
Hindi NewsदुनियाPortugal में लोकतंत्र का ‘प्ले-स्कूल’! राष्ट्रपति चुनाव में बच्चों से भी डलवाया वोट, क्या है वजह?

Portugal में लोकतंत्र का ‘प्ले-स्कूल’! राष्ट्रपति चुनाव में बच्चों से भी डलवाया वोट, क्या है वजह?

Portuguese Presidential Election 2026: पुर्तगाल में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बच्चों के लिए अनोखी पहल की गई. मतदान केंद्रों पर माता-पिता के साथ आए बच्चों को वोट डालने का मौका मिला. ये वोट आधिकारिक उम्मीदवारों के बजाय सुपर मारियो और रोब्लॉक्स जैसे लोकप्रिय काल्पनिक किरदारों के लिए थे. इसका उद्देश्य बच्चों को लोकतंत्र और नागरिक जिम्मेदारी से परिचित कराना था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI
AI

Portuguese Presidential Election: पुर्तगाल में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक अनोखी पहल देखने को मिली. मतदान केंद्रों पर अपने माता-पिता के साथ आए बच्चों को भी प्रतीकात्मक रूप से वोट डालने का अवसर दिया गया. हालांकि यह वोट आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों में लोकप्रिय काल्पनिक किरदारों जैसे सुपर मारियो और रोब्लॉक्स के लिए थे.

जानकारी के अनुसार, राजधानी लिस्बन के एक मतदान केंद्र पर बच्चों के लिए अलग बैलेट पेपर तैयार किए गए थे, जिन पर लिखा था अपने पसंदीदा किरदार को वोट दें. आयोजकों के अनुसार, यह पहल बच्चों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने के उद्देश्य से की गई थी जिसे पुर्तगाल में पहली बार आजमाया गया माना जा रहा है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों ने वोट डालकर दी अपनी प्रतिक्रियाएं

8 वर्षीय आर्थर की मां कैटरिना बारबोसा ने इसे शैक्षिक अनुभव बताते हुए कहा कि इससे बच्चों में मतदान की आदत और नागरिक जिम्मेदारी की समझ विकसित होगी. उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो, तो वह वोट देने से पीछे न हटे. आर्थर ने बताया कि वह सभी काल्पनिक उम्मीदवारों को पहचानता था और वोट डालकर उसे खास महसूस हुआ.

ये भी पढ़ें: हर जगह मस्जिद देख भड़के ट्रंप के सांसद, बोले- डलास को बना दिया गया है पाकिस्तान; अब सोशल मीडिया पर हो रही जमकर ट्रोलिंग

इसी तरह 9 वर्षीय जोआओ और 11 वर्षीय कैरोलिना के पिता जोआओ डियास ने कहा कि कम उम्र में जिम्मेदारी की समझ विकसित करना जरूरी है, ताकि बच्चे बड़े होकर अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझ सकें. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Portuguese Presidential Election

Trending news

भारत माता की जय से नहीं...ओवेशी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवेशी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?