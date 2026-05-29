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Hindi NewsदुनियाUS और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना, क्या-क्या बदेलगा?

US और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना, क्या-क्या बदेलगा?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच जल्द ही  शांति समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना है. जानिए ईरान और अमेरिका की रेड लाइनें क्या हैं? 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 29, 2026, 11:23 PM IST
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US और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना, क्या-क्या बदेलगा?

 अश्वनी कुमार सिवाच

(मेजर जनरल सेवानिवृत्त)

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच जल्द ही  शांति समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना है. जानिए ईरान और अमेरिका की रेड लाइनें क्या हैं? 

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US की रेड लाइनें:

  • जीरो एनरिचमेंट: नागरिक उपयोग सहित किसी भी तरह का यूरेनियम संवर्धन बिल्कुल नहीं.

  • सुविधाओं को नष्ट करना: प्रमुख परमाणु संवर्धन स्थलों को पूरी तरह नष्ट करना.

  • भंडार हटाना: ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को किसी तीसरे देश में ले जाना/वापस लेना.

  • होर्मुज जलडमरूमध्य: पूरी तरह खुला, टोल/माइन्स से मुक्त.

  • प्रॉक्सी: हिज़्बुल्लाह, हूती और हमास को फंडिंग बंद करना.

  • बैलिस्टिक मिसाइल: ईरान के लंबी दूरी के मिसाइल शस्त्रागार पर सीमा लगाना.

ईरान की रेड लाइनें:

  • संवर्धन का अधिकार: संवर्धन गैर-समझौता योग्य है; “जीरो एनरिचमेंट” को खारिज करता है.

  • फ्रोजन एसेट्स: विदेशों में जमा ईरान की संपत्तियों को जारी करना.

  • होर्मुज जलडमरूमध्य पर संप्रभुता: ईरान मांग करता है कि जलडमरूमध्य पर उसकी संप्रभुता को मान्यता दी जाए.

  • प्रतिबंधों में राहत: प्रतिबंधों को हटाना.

  • लेबनान शामिल: किसी भी समझौते में लेबनान को शामिल करना और सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करना.

  • हमले नहीं: भविष्य में US-इजरायली हमलों के खिलाफ गारंटी.

MoU पर हस्ताक्षर होने की संभावना  

वर्तमान स्थिति: बातचीत चल रही है लेकिन नाजुक है. दोनों पक्ष कहते हैं कि समझौता “काफी हद तक बातचीत हो चुका है” और “बस कुछ कदम दूर” है, लेकिन प्रमुख अड़चनें बनी हुई हैं.

वर्तमान स्थिति:-

  • ईरान: कहता है कि कई मुद्दों पर निष्कर्ष निकले हैं, लेकिन US के “लगातार गोलपोस्ट बदलने” के कारण कोई समझौता जल्द नहीं.

  • US: ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने कहा “शायद हमारे पास एक समझौते की रूपरेखा है” लेकिन “सब कुछ राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है”.

  • वांस: ईरान ने अभी तक US की सभी रेड लाइनें स्वीकार नहीं की हैं.

  • मुख्य अड़चनें: US जीरो एनरिचमेंट चाहता है; ईरान इनकार करता है. US संवर्धित यूरेनियम हटवाना चाहता है; ईरान रखना चाहता है. लेबनान को शामिल करना विवादित है.

इस MoU की व्यापक रूपरेखा  

रिपोर्ट्स के अनुसार, 60-दिन के मसौदा MoU / “फ्रेमवर्क” में लगभग 14 धाराएं शामिल हैं:

चरण-1: तत्काल 60-दिन का युद्धविराम:

  • युद्ध समाप्त: US-ईरान-इजरायल के 40+ दिनों के संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा.

  • होर्मुज जलडमरूमध्य: बिना टोल के फिर से खोला जाएगा; ईरान माइन्स हटाएगा; US नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करेगा.

  • तेल/संपत्ति: US ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाएगा, तेल बिक्री के लिए प्रतिबंधों में छूट देगा, 12 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करेगा.

  • परमाणु प्रतिज्ञा: ईरान कभी परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता देगा.

  • लेबनान: युद्धविराम में लेबनान शामिल – ईरान की मांग, लेकिन इजरायल विरोध करता है.

चरण-2: 30-60 दिन की बातचीत:

परमाणु कार्यक्रम: यूरेनियम संवर्धन को निलंबित करने और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को हटाने पर बातचीत.
प्रतिबंध: प्रतिबंधों को और हटाना और ईरान के शेष फंड जारी करना.
क्षेत्रीय मुद्दे: प्रॉक्सी, बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन ईरान कहता है कि परमाणु मुद्दे मौजूदा चरण का हिस्सा नहीं.

अप्रैल वार्ता से ईरान की 3-चरणीय योजना:

  • फ्रोजन एसेट्स और तेल निर्यात के बदले संवर्धन को 3.67% तक कम करना.

  • प्रतिबंध हटने पर उच्च-स्तरीय संवर्धन को स्थायी रूप से रोकना और IAEA निरीक्षण बहाल करना.

  • कांग्रेस समझौते को मंजूरी दे और यदि ईरान संवर्धित यूरेनियम तीसरे देश को स्थानांतरित करे तो सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं.

क्या इजरायल लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ शांति स्वीकार करेगा?  
नहीं, अभी नहीं. मुख्य बिंदु:

  • इजरायल ऑपरेशन की स्वतंत्रता मांगता है: US पर दबाव डाल रहा है कि ईरान समझौते के तहत भी उसे लेबनान में हमले जारी रखने की अनुमति दी जाए.

  • समझौते में लेबनान का विरोध: नेतन्याहू ईरान समझौते में लेबनान को शामिल करने को लेकर “बहुत संदिग्ध” हैं. इजरायल कहता है युद्धविराम की कोई बात नहीं, पहले हिज़्बुल्लाह को निशस्त्र करना होगा.

  • तनाव जारी: इजरायल ने 26 मई को लेबनान में नया जमीनी अभियान शुरू किया, एक दिन में 31 लोगों को मार डाला. नेतन्याहू ने और तेज करने की कसम खाई है.

  • US का रुख: लेबनान सहित व्यापक समझौता चाहता है, लेकिन इजरायल आत्मरक्षा हमलों के अधिकार पर जोर देता है.

  • लेबनान का दृष्टिकोण: व्यापक समझौते की शर्त के रूप में युद्धविराम चाहता है. हिज़्बुल्लाह वार्ता में नागरिक दूत भेजने को मुफ्त रियायत कहता है और सीधी बातचीत का विरोध करता है.  तो इजरायल अभी हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण शांति स्वीकार करने की संभावना नहीं है. वह पहले हिज़्बुल्लाह को निशस्त्र करना चाहता है.

अगर MoU पर हस्ताक्षर नहीं हुए, तो क्या युद्ध फिर शुरू होने की संभावना है?  
उच्च जोखिम- वर्तमान संकेत:

  • नाजुक युद्धविराम: 16 अप्रैल को 10-दिन का युद्धविराम शुरू हुआ, 45 दिनों तक बढ़ाया गया, लेकिन दोनों पक्ष रोजाना उल्लंघन करते हैं.

  • सक्रिय तनाव: इजरायल ने 26 मई को नया जमीनी अभियान शुरू किया. US ने 3 दिन पहले फिर से ईरान पर हमला किया.

  • ईरान की धमकियां: विदेश मंत्रालय कहता है कि हमला होने पर ईरान “अपनी पूरी ताकत से” अपना बचाव करेगा. FM अराघची: “दुश्मनी से दुश्मनी पैदा होती है”.

  • ट्रम्प की चेतावनी: US ने हफ्तों/महीनों की समयसीमा दी है, असीमित नहीं. कहा अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो “परिणाम” होंगे.

समझौते का विकल्प संघर्ष है:  

MoU की संभावना 50-50 है. अगर यह टूट जाता है, तो US-ईरान-इजरायल युद्ध फिर से शुरू होने की संभावना है, खासकर ट्रम्प की “रेजिम चेंज” टिप्पणियों और लेबनान में जारी हमलों को देखते हुए. ईरान कहता है कि वह उचित जवाब देगा.

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