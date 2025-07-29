Advertisement
trendingNow13037853
Hindi Newsदुनियाअमेरिकी संसद में पहली बार लहराया गया ऐसा पोस्टर, ठनक गया ट्रंप का माथा; पीएम मोदी की पावर देख हुए हैरान

अमेरिकी संसद में पहली बार लहराया गया ऐसा पोस्टर, ठनक गया ट्रंप का माथा; पीएम मोदी की पावर देख हुए हैरान

India US News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी को छेड़कर वे अपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान करवा रहे हैं. अब मोदी की पावर उन्हें अपने देश की संसद में ही देखनी पड़ गई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिकी संसद में पहली बार लहराया गया ऐसा पोस्टर, ठनक गया ट्रंप का माथा; पीएम मोदी की पावर देख हुए हैरान

India US News in Hindi: पहली बार अमेरिकी संसद में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी कल्पना ट्रंप तो क्या किसी भी अमेरिकी ने नहीं की थी. दरअसल, अमेरिका की एक सांसद ने दो लीडर्स की तस्वीर वाला एक पोस्टर अमेरिका की संसद में लहराया. हैरानी की बात ये है कि उन दोनों लीडर्स का ताल्लुक अमेरिका से नहीं था.

अमेरिकी सांसद ने जिस पोस्टर को दिखाया. उसमें एक तरफ PM मोदी थे तो दूसरी तरफ रूसी प्रेसिडेंट पुतिन. ये दोनों सुपरलीडर्स एक कार में सवार थे. अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी सांसद नें मोदी-पुतिन की तस्वीर वाला पोस्टर संसद में क्यों लहराया? कैसे इस पोस्टर के जरिए ट्रंप नीति पर सवाल उठाया. 

अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ ये काम

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी इतिहास में पहली बार संसद के अंदर किन्हीं गैर-अमेरिकी नेताओं के पोस्टर दिखाएं गए. ना सिर्फ पोस्टर को दिखाया गया बल्कि उस पोस्टर पर गंभीर चर्चा हुई. उस पोस्टर के जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी सरकार पर सवाल उठाए गए. आरोप लगाए गए और वो भी बेहद तल्ख अंदाज में. 

यह पोस्टर  अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलेगर-डव ने लहराया. उन्होंने अमेरिका की संसद में चर्चा के दौरान मोदी-पुतिन की तस्वीर वाला एक पोस्टर दिखाया. इस पोस्टर में जो तस्वीर दिखाई दे रही थी. वो एक कार के अंदर की थी. जिसमें PM मोदी और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन एकसाथ बैठे नजर आ रहे थे.

ऐसे में ये सवाल आपके जेहन में भी उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिकी सांसद ने मोदी-पुतिन की  तस्वीर वाला पोस्टर क्यों दिखाया? मोदी-पुतिन की कार वाली तस्वीर को US के लिए खतरा क्यों बताया? कैसे मोदी-पुतिन की इस यारी के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया? 

लहराया गया पुतिन-मोदी का पोस्टर

अमेरिकी सांसद सिडनी कैमलेगर-डव ने मोदी-पुतिन की तस्वीर वाला जो पोस्टर अमेरिकी संसद में लहराया. वह तस्वीर तब ली गई थी. जब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे मोदी के साथ सफेद रंग की बख्तरबंद कार में सवार हुए थे.

लिहाजा पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास जाने के दौरान ये तस्वीर कैप्चर की गई. खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सबसे पहले पोस्ट किया. ये कोई पहला मौका नहीं था...जब PM मोदी और पुतिन कार में एक साथ बैठे...ये कोई पहली बार नहीं था...जब दोनों नेताओं ने कार में एकसाथ बैठकर तस्वीर खिंचवाई.

करीब 4 महीने पहले, SCO समिट के दौरान भी मोदी-पुतिन की जोड़ी इसी तरह कार में सवार हुई थी. कुछ ऐसी ही तस्वीरें उस दौरान भी दुनिया के सामने आई थीं. बता दें कि SCO समिट के दौरान  पुतिन की कार में PM मोदी का बैठना किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बल्कि पुतिन का अचानक लिया हुआ फैसला था.

पूरी तरह ठनक गया ट्रंप का माथा

खैर, उस दौरान कार में एक साथ बैठे मोदी-पुतिन की तस्वीर ने दुनिया को हिला दिया था...मगर 4 दिसंबर को जैसे ही पुतिन ने भारत की सरजमीं पर कदम रखा और PM मोदी के साथ कार में सवार होकर निकले. इसके बाद सामने आई कार के अंदर की तस्वीर ने वाशिंगटन समेत पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया. इसने ट्रंप का माथा ठनका दिया. 

यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन का भारत दौरा. इस ऐतिहासिक दौरे पर मोदी-पुतिन का याराना ने अमेरिका सरकार हो या विपक्ष हर किसी की नींद उड़ा दी. आज भी पुतिन-मोदी के जिगरी अंदाज को देख अमेरिकी खौफ में है. शायद यहीं वजह है कि ना सिर्फ पुतिन का भारत दौरा अमेरिका में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. इसके साथ-साथ दोनों नेताओं की दोस्ती से ट्रंप की विदेश नीति की भी आलोचना की जा रही है.

दरअसल, अब अमेरिकियों को भी ये समझ आ चुका है कि ट्रंप ने भारत को दबाव में लाने के लिए जो टैरिफ का दांव खेला. अब वहीं दबाव ट्रंप और अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुका है. जिसका सबूत है अमेरिकी संसद में मोदी-पुतिन की तस्वीर वाला ये पोस्टर. क्योंकि मोदी-पुतिन ने अपनी द्विपक्षीय़ वार्ता में ऐसे समझौतों पर भी मुहर लगायी. जिन्होंने एक झटके में ही ट्रंप के टैरिफ दांव की धज्जियां उड़ा दी. 

रूस-भारत की दोस्ती से डरा यूएस

इतना ही नहीं, पहले भारत को अमेरिका अपना THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम देना चाहता था...लेकिन ये डील भी अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है. अब तो हिंदुस्तान, पुतिन के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर मुहर लगाने की तैयारी में जुटता नजर आ रहा है.

बता दें कि जहां एकतरफ ट्रंप ने भारतीयों की अमेरिका में एंट्री पर सख्ती बरती. वीजा पर तमाम तरह की पांबदी लगाईयां. वहीं रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने इस दौरे पर भारतीय कामगारों को रूस आने का खुला न्योता दिया.  ट्रंप ने भारत को रूस से तेल ना खरीदने की हिदायत दी...और इसके लिए ट्रंप ने भारत पर करीब 50% टैरिफ भी लगाया...मगर इससे ठीक उलट रूस ने बिना किसी रूकावट के भारत को फ्यूल की सप्लाई का वादा किया. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India US News in Hindi

Trending news

संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत