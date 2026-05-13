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तेहरान में देर रात भूकंप के जोरदार झटके, घरों से बाहर भागे लोग; चारों तरफ मचा अफरा-तफरी का माहौल

Iran Latest Earthquake News: ईरान की राजधानी तेहरान में देर रात भूकंप के जोरदार झटकों से लोग कांप उठे. जान बचाने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर की ओर भागे. पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल नजर आया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 13, 2026, 04:48 AM IST
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तेहरान में देर रात भूकंप के जोरदार झटके, घरों से बाहर भागे लोग; चारों तरफ मचा अफरा-तफरी का माहौल

Earthquake News in Iran: जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब देर रात ईरान भूकंप के झटकों से कांप उठा. वहां पर रात में एक के बाद एक कई भूकंप आए.  ईरान की राजधानी तेहरान में भी आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) एजेंसी के अनुसार, भूकंप लगभग 10 सेकंड तक चला, जिसमें जमीन लहराती हुई महसूस हुई. वहां पर पहला झटका 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. इसके बाद भी कम अवधि वाले कई भूकंप आए. 

डर की वजह से घर से बाहर भागे लोग

भूकंप के समय तेहरान में डर का माहौल पसर गया. कई इलाकों में बिजली के खंभे हिल गए. वहां की दीवारें कांपने लगी, घरों में रखे सामान नीचे गिरने लगे. डर की वजह से लोग रात में ही घर छोड़कर बच्चों के साथ बाहर निकल आए. एक स्थानीय निवासी सारा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, सोते हुए उसे अचानक सामान गिरने की आहट हुई. देखा तो पूरा घर हिल रहा था. तुरंत समझ आ गया कि भूकंप आया हुआ है. इसलिए मैंने बच्चों को उठाया और घर की ओर बाहर निकली. उसक पल ऐसा लगा कि यह जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है.

रात में सक्रिय हो गई आपातकालीन सेवाएं

तेहरान के साथ ही दूसरे इलाकों से भी डर की ऐसी ही कहानियां सामने आईं. जान जाने के डर से लोग अल्लाह को याद करने लगे. वहीं कई लोग रात में ही अपने रिश्तेदारों का कुशलक्षेम जानने की कोशिश करते नजर आए. उधर भूकंप के तुरंत बाद प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो गई और आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर रख दी गईं. स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक किसी भी जान-माल के नुकसान या घायलों की सूचना नहीं दी है. उन्होंने नागरिकों से शांत रहने की अपील की.

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खतरनाक भूकंप जोन में बसा है ईरान

विशेषज्ञों का कहना है कि 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप सामान्यतः हानिकारक नहीं होता. हालांकि, तेहरान जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इस तरह का हल्का भूकंप भी काफी नुकसान कर सकता है. भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के लिहाज से ईरान खतरनाक जोन में स्थित है. वह अल्पाइन-हिमालयन भूकंपीय पट्टी पर बसा है, जहां यूरोशियन और अरेबियन टेक्टॉनिक प्लेट्स टकराती रहती हैं. 

वर्ष 2003 के भूकंप को नहीं भूले हैं लोग

इस बनावट की वजह से वह अक्सर भूकंप का शिकार बनता रहा है. पिछले कुछ दशकों में तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में कई बार मध्यम तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं. वर्ष 2003 में बम शहर में 6.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था. जिसमें हजारों लोग मारे गए थे. हालांकि, मंगलवार देर रात आए भूकंप में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. इसके बावजूद, पुराने अनुभवों ने लोगों को एक बार फिर डरा दिया. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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