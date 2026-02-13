‘अफसोस से काम नहीं चलेगा…’ ड्रोन विवाद पर किम जोंग उन चुप, उनकी ताकतवर बहन की खुली धमकी- दोबारा हुआ तो सब स्वाहा!

कोरियाई प्रायद्वीप पर फिर से तनाव का माहौल गर्म हो रहा है. उत्तर कोरिया के ताकतवर नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने दक्षिण कोरिया के एक सरकारी अधिकारी के माफी मांगने को 'समझदारी वाला कदम' बताया. लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि ये काफी नहीं है. अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ, तो उत्तर कोरिया की तरफ से जोरदार जवाबी हमला होगा. ये सब उस ड्रोन उड़ाने के आरोपों से जुड़ा है, जो उत्तर कोरिया ने दक्षिण पर लगाए हैं. बात सितंबर और जनवरी की है, जब उत्तर कोरिया ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया ने उनके इलाके में जासूसी ड्रोन भेजे गए.

दक्षिण कोरिया की सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन उनके कानून प्रवर्तन अधिकारी तीन आम नागरिकों की जांच कर रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया से ड्रोन उड़ाने के शक में हैं.

किम यो जोंग का ये बयान दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मंत्री चुंग डोंग-यंग के मंगलवार के स्टेटमेंट के बाद आया. मंत्री ने 'गहरा अफसोस' जताया और कहा कि सियोल की लिबरल सरकार दोनों देशों के बीच 'म्यूचुअल रिकग्निशन और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' चाहती है.

किम यो जोंग की सख्त भाषा

AP की रिपोर्ट के मुताबिक, किम यो जोंग ने अपने बयान में साफ-साफ कहा, "मैं पहले से चेतावनी दे रही हूं कि DPRK की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाली ऐसी कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई दोबारा हुई, तो भयानक प्रतिक्रिया होगी." यहां DPRK उत्तर कोरिया का औपचारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है. उन्होंने ये भी जोड़ा कि "कई तरह के जवाबी हमले के प्लान टेबल पर हैं, और उनमें से एक चुन लिया जाएगा, जो आनुपातिकता से कहीं ज्यादा होगा." मतलब, अगर ड्रोन की घटना दोहराई गई, तो उत्तर कोरिया का जवाब बहुत तीखा होगा, बिना किसी स्पेसिफिकेशन के. यानी, किम यो जोंग ने इसे सेंसिबल तो माना, लेकिन पर्याप्त नहीं.

बढ़ सकता है तनाव?

2019 के बाद से दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है. परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले ही तनाव बना हुआ है. ऐसे में ड्रोन विवाद हालात को और बिगाड़ सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी के अंत में होने वाली सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक से पहले उत्तर कोरिया अपने सख्त रुख का संदेश देना चाहता है. फिलहाल कोरियाई प्रायद्वीप पर माहौल संवेदनशील हैङ छोटी-सी चिंगारी भी बड़े टकराव में बदल सकती है. अब नजर इस बात पर है कि दक्षिण कोरिया आगे क्या कदम उठाता है. और क्या दोनों देशों के बीच संवाद की कोई राह फिर खुलेगी या हालात और बिगड़ेंगे.