लाउडस्पीकर हट गया है...ये सुनते ही किम जोंग उन की बहन ने दिखाया ऐसा रौद्र रूप, ट्रंप थरथरा जाएंगे, अमेरिका को नींद नहीं आएगी
Advertisement
trendingNow12879949
Hindi Newsदुनिया

लाउडस्पीकर हट गया है...ये सुनते ही किम जोंग उन की बहन ने दिखाया ऐसा रौद्र रूप, ट्रंप थरथरा जाएंगे, अमेरिका को नींद नहीं आएगी

North Korean leader sister denies removal speakers: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की खबरें तो लोगों तक खूब पहुंचती हैं. पहली बार किम जोंग की बहन किम यो जोंग की खबर दुनिया के सामने आई है. किम यो ने ऐसा बयान दिया है जो अमेरिका भी हजम नहीं कर पाएगा. जानें पूरी बात. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 14, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाउडस्पीकर हट गया है...ये सुनते ही किम जोंग उन की बहन ने दिखाया ऐसा रौद्र रूप, ट्रंप थरथरा जाएंगे, अमेरिका को नींद नहीं आएगी

Kim Yo Jong: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की खबरें तो लोगों तक खूब पहुंचती हैं. पहली बार किम जोंग की बहन किम यो जोंग की ऐसी खबर दुनिया के सामने आई है. जो दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक हजम नहीं होगा. किम यो ने दक्षिण कोरिया के उस दावे पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने सीमा पर लगे अपने कुछ लाउडस्पीकर हटाए हैं. किम यो जोंग ने इसे झूठ करार देते हुए दक्षिण कोरिया की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा, न तो लाउडस्पीकर हटाने जा रहा है और न ही दक्षिण कोरिया या अमेरिका से कोई बातचीत करना चाहता है. उनके इस रौद्र रूप ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सकते में डाल दिया. यह बयान उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए के हवाले से आया है.

लाउडस्पीकर विवाद की जड़ क्या है?
दक्षिण कोरिया की सेना ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा से कुछ लाउडस्पीकर हटाए हैं. यह दावा तब आया जब दक्षिण कोरिया ने तनाव कम करने के लिए अपने सीमा के पास लगे लाउडस्पीकर हटाए, जिनसे उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रचार और के-पॉप गाने बजाए जाते थे. दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने इसे उत्तर कोरिया का “पारस्परिक कदम” बताकर दोनों देशों के बीच बातचीत की उम्मीद जताई थी. लेकिन किम यो जोंग ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, “हमने कोई लाउडस्पीकर नहीं हटाया, और न ही ऐसा करने का कोई इरादा है.” उन्होंने ली की सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.

ट्रंप को खुली चुनौती
किम यो जोंग ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया, बल्कि अमेरिका को भी खरी-खोटी सुनाई. दक्षिण कोरियाई मीडिया में खबरें थीं कि उत्तर कोरिया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के जरिए अमेरिका को कोई संदेश भेज सकता है. किम यो जोंग ने इसे “बकवास” बताते हुए कहा, “हमें अमेरिका से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं.” उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को “अपरिवर्तनीय” मानता है और अमेरिका को इसे स्वीकार करना होगा. यह बयान ट्रंप के लिए एक खुली चुनौती है, खासकर तब जब वह उत्तर कोरिया के साथ कूटनीति को फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं.

रूस के साथ गठजोड़
किम यो जोंग ने साफ किया कि उत्तर कोरिया की प्राथमिकता रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है. यूक्रेन युद्ध में रूस को हथियार और सैनिक भेजने के बाद उत्तर कोरिया और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं. किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास को “खतरनाक” बताते हुए चेतावनी दी कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ेगा.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

kim joung un in russia

Trending news

आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
;