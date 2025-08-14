लाउडस्पीकर हट गया है...ये सुनते ही किम जोंग उन की बहन ने दिखाया ऐसा रौद्र रूप, ट्रंप थरथरा जाएंगे, अमेरिका को नींद नहीं आएगी

Kim Yo Jong: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की खबरें तो लोगों तक खूब पहुंचती हैं. पहली बार किम जोंग की बहन किम यो जोंग की ऐसी खबर दुनिया के सामने आई है. जो दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक हजम नहीं होगा. किम यो ने दक्षिण कोरिया के उस दावे पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने सीमा पर लगे अपने कुछ लाउडस्पीकर हटाए हैं. किम यो जोंग ने इसे झूठ करार देते हुए दक्षिण कोरिया की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा, न तो लाउडस्पीकर हटाने जा रहा है और न ही दक्षिण कोरिया या अमेरिका से कोई बातचीत करना चाहता है. उनके इस रौद्र रूप ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सकते में डाल दिया. यह बयान उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए के हवाले से आया है.

लाउडस्पीकर विवाद की जड़ क्या है?

दक्षिण कोरिया की सेना ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा से कुछ लाउडस्पीकर हटाए हैं. यह दावा तब आया जब दक्षिण कोरिया ने तनाव कम करने के लिए अपने सीमा के पास लगे लाउडस्पीकर हटाए, जिनसे उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रचार और के-पॉप गाने बजाए जाते थे. दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने इसे उत्तर कोरिया का “पारस्परिक कदम” बताकर दोनों देशों के बीच बातचीत की उम्मीद जताई थी. लेकिन किम यो जोंग ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, “हमने कोई लाउडस्पीकर नहीं हटाया, और न ही ऐसा करने का कोई इरादा है.” उन्होंने ली की सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.

ट्रंप को खुली चुनौती

किम यो जोंग ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया, बल्कि अमेरिका को भी खरी-खोटी सुनाई. दक्षिण कोरियाई मीडिया में खबरें थीं कि उत्तर कोरिया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के जरिए अमेरिका को कोई संदेश भेज सकता है. किम यो जोंग ने इसे “बकवास” बताते हुए कहा, “हमें अमेरिका से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं.” उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को “अपरिवर्तनीय” मानता है और अमेरिका को इसे स्वीकार करना होगा. यह बयान ट्रंप के लिए एक खुली चुनौती है, खासकर तब जब वह उत्तर कोरिया के साथ कूटनीति को फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं.

रूस के साथ गठजोड़

किम यो जोंग ने साफ किया कि उत्तर कोरिया की प्राथमिकता रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है. यूक्रेन युद्ध में रूस को हथियार और सैनिक भेजने के बाद उत्तर कोरिया और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं. किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास को “खतरनाक” बताते हुए चेतावनी दी कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ेगा.