Advertisement
trendingNow13047405
Hindi Newsदुनियासबसे अंधेरी रात: प्रथमो आलो 27 साल में पहली बार बंद, पत्रकारों पर भीड़ का हमला, कंप्यूटर और कैश लूटे गए

सबसे अंधेरी रात: 'प्रथमो आलो' 27 साल में पहली बार बंद, पत्रकारों पर भीड़ का हमला, कंप्यूटर और कैश लूटे गए

Dhaka Violence: बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथोम आलो के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ ने कहा कि उपद्रवियों ने मीडिया हाउस में तोड़फोड़ की और आग लगा दी जिससे पत्रकारों को कार्यालय छोड़कर भागना पड़ा और अखबार और उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रकाशन रुक गया. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Bangladesh Violence: बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के कार्यालयों पर हिंसक भीड़ ने हमले किए जिसमें तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. प्रोथोम आलो के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ ने कहा कि प्रोथोम आलो का कार्यालय शुक्रवार को 27 साल के इतिहास में पहली बार बंद हुआ, जबकि इसके ऑनलाइन संस्करण को लगभग 17 घंटे तक निलंबित रखा गया. बता दें कि ये हमला शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बढ़े हुए विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था.

, कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेजों को लेकर भाग गए प्रदर्शनकारी

जानकारी के अनुसार, प्रोथोम आलो के कार्यालय पर हमला गुरुवार रात लगभग 11:15 बजे हुआ जब 30-35 हमलावर शाहबाग से कारवान बाजार स्थित मीडिया हाउस की ओर बढ़े. पहले पुलिस ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे भीड़ में शामिल हो गए और कार्यालय के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी. कुछ हमलावरों ने अधिकारियों को धोखा देकर हमला शुरू कर दिया. हमलावरों ने इमारत के शीशे तोड़े, मुख्य द्वार के शटर को तोड़ा और अंदर घुसकर फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेजों को नष्ट किया. इसके बाद उन्होंने आग लगा दी और आगजनी के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

प्रोथोम आलो ने आरोप लगाया कि हमलावरों को सोशल मीडिया के जरिए विदेशों से उकसाया गया था. हमले के दौरान हमलावरों ने 150 से अधिक कंप्यूटर, नकदी और अन्य व्यक्तिगत सामान लूटे. इसके अलावा, कुछ लोग प्रोथोमा प्रकाश के बिक्री केंद्र से किताबें भी ले जाते हुए देखे गए. हमलावरों ने इमारत की अग्निशमन प्रणाली को नष्ट कर दिया जिससे आग बुझाने में मुश्किलें आईं. दमकल विभाग के कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई हुई क्योंकि सड़कें अवरुद्ध थीं. जब दमकलकर्मी पहुंचे तो उन्हें भी हमलावरों से खतरे का सामना करना पड़ा जिससे कई दमकल वाहन घटनास्थल से लौट गए. 

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में ही क्यों दफनाए जाएंगे उस्मान हादी

हमलावरों ने द डेली स्टार के कार्यालय पर भी हमला किया और उसे लूट लिया. द डेली स्टार के पत्रकारों और कर्मचारियों को रात के समय इमारत छोड़कर छत पर भागना पड़ा. कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से खुद को बचाया लेकिन हमलावर सुबह तक कार्यालय के बाहर मौजूद रहे. इस हमले में भी लूटपाट हुई जिसमें कंप्यूटर, कैमरे और कैंटीन में रखा खाना शामिल था.

प्रोथोम आलो और द डेली स्टार ने इन हमलों को बांग्लादेश में स्वतंत्र पत्रकारिता पर गंभीर हमले के रूप में देखा है. प्रोथोम आलो ने पहले भी विभिन्न सरकारों के दबाव का सामना किया था लेकिन उसने कभी समझौता नहीं किया. दोनों मीडिया संस्थानों ने इन हमलों को लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Osman HadiDhaka Violence

Trending news

'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि