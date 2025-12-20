सबसे अंधेरी रात: 'प्रथमो आलो' 27 साल में पहली बार बंद, पत्रकारों पर भीड़ का हमला, कंप्यूटर और कैश लूटे गए

Bangladesh Violence: बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के कार्यालयों पर हिंसक भीड़ ने हमले किए जिसमें तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. प्रोथोम आलो के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ ने कहा कि प्रोथोम आलो का कार्यालय शुक्रवार को 27 साल के इतिहास में पहली बार बंद हुआ, जबकि इसके ऑनलाइन संस्करण को लगभग 17 घंटे तक निलंबित रखा गया. बता दें कि ये हमला शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बढ़े हुए विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था.

कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेजों को लेकर भाग गए प्रदर्शनकारी

जानकारी के अनुसार, प्रोथोम आलो के कार्यालय पर हमला गुरुवार रात लगभग 11:15 बजे हुआ जब 30-35 हमलावर शाहबाग से कारवान बाजार स्थित मीडिया हाउस की ओर बढ़े. पहले पुलिस ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे भीड़ में शामिल हो गए और कार्यालय के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी. कुछ हमलावरों ने अधिकारियों को धोखा देकर हमला शुरू कर दिया. हमलावरों ने इमारत के शीशे तोड़े, मुख्य द्वार के शटर को तोड़ा और अंदर घुसकर फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेजों को नष्ट किया. इसके बाद उन्होंने आग लगा दी और आगजनी के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए.

प्रोथोम आलो ने आरोप लगाया कि हमलावरों को सोशल मीडिया के जरिए विदेशों से उकसाया गया था. हमले के दौरान हमलावरों ने 150 से अधिक कंप्यूटर, नकदी और अन्य व्यक्तिगत सामान लूटे. इसके अलावा, कुछ लोग प्रोथोमा प्रकाश के बिक्री केंद्र से किताबें भी ले जाते हुए देखे गए. हमलावरों ने इमारत की अग्निशमन प्रणाली को नष्ट कर दिया जिससे आग बुझाने में मुश्किलें आईं. दमकल विभाग के कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई हुई क्योंकि सड़कें अवरुद्ध थीं. जब दमकलकर्मी पहुंचे तो उन्हें भी हमलावरों से खतरे का सामना करना पड़ा जिससे कई दमकल वाहन घटनास्थल से लौट गए.

हमलावरों ने द डेली स्टार के कार्यालय पर भी हमला किया और उसे लूट लिया. द डेली स्टार के पत्रकारों और कर्मचारियों को रात के समय इमारत छोड़कर छत पर भागना पड़ा. कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से खुद को बचाया लेकिन हमलावर सुबह तक कार्यालय के बाहर मौजूद रहे. इस हमले में भी लूटपाट हुई जिसमें कंप्यूटर, कैमरे और कैंटीन में रखा खाना शामिल था.

प्रोथोम आलो और द डेली स्टार ने इन हमलों को बांग्लादेश में स्वतंत्र पत्रकारिता पर गंभीर हमले के रूप में देखा है. प्रोथोम आलो ने पहले भी विभिन्न सरकारों के दबाव का सामना किया था लेकिन उसने कभी समझौता नहीं किया. दोनों मीडिया संस्थानों ने इन हमलों को लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.