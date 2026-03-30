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Hindi Newsदुनियानई अमेरिकी PrSM मिसाइल क्या है और क्यों है इतनी खतरनाक? ईरान में मचाया था कहर, गई थी 21 लोगों की जान

नई अमेरिकी PrSM मिसाइल क्या है और क्यों है इतनी खतरनाक? ईरान में मचाया था कहर, गई थी 21 लोगों की जान

PrSM: न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने फरवरी में ईरान के खिलाफ अपने सबसे आधुनिक हथियार 'प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल' (PrSM) का इस्तेमाल किया था. रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले ने न केवल जान-माल का नुकसान किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए घातक हथियारों के प्रयोग पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:23 AM IST
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फोटो-AI
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Precision Missile Attack: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में खुलासा हुआ है कि फरवरी में ईरान में हुए हमलों में अमेरिका की नई पीढ़ी की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल (Precision Strike Missile) (PrSM) का इस्तेमाल किया गया था. यह हमला दक्षिणी ईरान के लामर्ड शहर में एक स्पोर्ट्स हॉल और उससे सटे प्राथमिक स्कूल को निशाना बनाकर किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार था जब इस तरह की नई बैलिस्टिक मिसाइल का वास्तविक युद्ध में उपयोग किया गया, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है.

विज़ुअल सबूत के आधार पर विशेषज्ञों ने की पुष्टि

टाइम्स और हथियार विशेषज्ञों द्वारा किए गए विज़ुअल विश्लेषण में हमले के वीडियो, तस्वीरें और क्षति के पैटर्न की जांच की गई. इसमें पाया गया कि मिसाइल की संरचना, विस्फोट का तरीका और नुकसान का पैटर्न PrSM से पूरी तरह मेल खाता है. एक वीडियो में मिसाइल को हवा में उड़ते हुए देखा गया, जिसकी आकृति इस उन्नत हथियार से मेल खाती है. दूसरे वीडियो में इमारत के ऊपर हवा में विस्फोट होता दिखता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एयरबर्स्ट तकनीक का उपयोग करती है.

कैसे काम करती है PrSM मिसाइल

PrSM एक अत्याधुनिक शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लक्ष्य के ठीक ऊपर पहुंचकर फटने के लिए डिजाइन किया गया है. विस्फोट के दौरान यह हजारों टंगस्टन के छोटे-छोटे छर्रे चारों दिशाओं में फैलाती है, जिससे बड़े क्षेत्र में भारी नुकसान होता है. 

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नागरिक ठिकानों पर हुआ था हमला

ईरानी मीडिया के हवाले से स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस हमले और आसपास के अन्य हमलों में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई थी. जिस स्पोर्ट्स हॉल और स्कूल को निशाना बनाया गया, वह एक सैन्य परिसर के पास स्थित था. स्पोर्ट्स हॉल के बगल में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का एक परिसर भी मौजूद था.

इस बीच आपको बता दें कि 28 फरवरी को ही एक अन्य हमले में अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से मिनाब शहर के एक स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें 175 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी. हालांकि, लामर्ड में इस्तेमाल किया गया हथियार अलग और पूरी तरह नया था, जिसे पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था.

ये भी पढ़ें: तेल भी लेंगे, कब्जा भी करेंगे और यूरेनियम... ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी; मिडिल ईस्ट में बढ़ी टेंशन

अमेरिकी सेना के अनुसार, PrSM का प्रोटोटाइप परीक्षण हाल ही में पूरा हुआ था. 1 मार्च को यूएस सेंट्रल कमांड ने इस मिसाइल के लॉन्च का वीडियो भी जारी किया था.
बाद में कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने पुष्टि की कि इस मिसाइल का पहली बार युद्ध में उपयोग किया गया है. अमेरिकी सेना इसे अपनी नई सैन्य क्षमता के रूप में प्रचारित कर रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि लामर्ड में हुए हमले जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे या फिर यह किसी तकनीकी खामी, निर्माण दोष या गलत लक्ष्य चयन का परिणाम था. चूंकि यह मिसाइल नई है, इसलिए इसके वास्तविक युद्ध प्रदर्शन और सटीकता को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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