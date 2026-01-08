सिर्फ US में बने प्रोडक्ट ही खरीदेगा वेनेजुएला...मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप क्यों लाद रहे भार?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गए हैं. अब ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा है कि वेनेजुएला अब नई ऑयल डील से मिले पैसों से सिर्फ अमेरिका में बने प्रोडक्ट ही खरीदेगा.
Donald Trump Announcement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब-किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है. मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप लगातार वेनेजुएला पर सख्त एक्शन ले रहे हैं. अब ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा है कि वेनेजुएला अब नई ऑयल डील से मिले पैसों से सिर्फ अमेरिका में बने प्रोडक्ट ही खरीदेगा, इनमें अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, दवाइयां, मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रिक ग्रिड और एनर्जी फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इक्विपमेंट शामिल होंगे. इसके अलावा क्या कुछ कहा है जानते हैं.
यह समझदारी भरा फैसला
इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि मुझे पता चला है कि वेनेज़ुएला हमारी नई ऑयल डील से मिले पैसों से सिर्फ अमेरिका में बने प्रोडक्ट ही खरीदेगा, इन खरीद में, दूसरी चीज़ों के साथ-साथ, अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और वेनेज़ुएला के इलेक्ट्रिक ग्रिड और एनर्जी फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए अमेरिकन मेड दवाइयां, मेडिकल डिवाइस और इक्विपमेंट शामिल होंगे. साथ ही कहा कि वेनेज़ुएला अपने मुख्य पार्टनर के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बिज़नेस करने का वादा कर रहा है, यह एक समझदारी भरा फ़ैसला है और वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है.
तेल पर भी नजर
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम अथॉरिटी अब 30 से 50 मिलियन बैरल (यानी 3 से 5 करोड़ बैरल) हाई क्वालिटी वाला तेल अमेरिका को सौंपेगी. यह तेल बाजार की कीमत पर बेचा जाएगा और उससे आने वाले पैसे का पूरा हिसाब ट्रंप खुद रखेंगे. उनका कहना है कि यह पैसा वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे में इस्तेमाल होगा. वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का रवैया जिस हिसाब से है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ट्रंप इसलिए वेनेजुएला पर भार लाद रहे हैं ताकि वेनेजुएला को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें.
राष्ट्रपति को किया था गिरफ्तार
यह ऐलान वेनेजुएला में हाल की बड़ी घटना के बाद आया है. अमेरिकी फौजों ने 3 जनवरी 2026 को बड़ा ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले आए जिसके बाद अब वहां अंतरिम सरकार है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल, ट्रेड और सिक्योरिटी पर फैसले लेगा. (ANI)