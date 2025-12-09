Advertisement
trendingNow13034385
Hindi Newsदुनिया

'यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा...',AI की रेस में US पकड़ेगा और रफ्तार, 'वन रूलबुक' के जरिए क्या करना चाहते हैं ट्रंप?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका AI की दुनिया में और ज्यादा रफ्तार पकड़े, ऐसे में ट्रंप पूरे US में AI पर 'वन रूलबुक' के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे. इसके पीछे उनका क्या मकसद है जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 09, 2025, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा...',AI की रेस में US पकड़ेगा और रफ्तार, 'वन रूलबुक' के जरिए क्या करना चाहते हैं ट्रंप?

One Rulebook: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, ट्रंप कब क्या फैसला ले लें इसका आकलन कोई नहीं कर सकता है. इसी बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रेगुलेशन के लिए एक यूनिफाइड रूलबुक लाएगा. इसका मकसद अलग-अलग स्टेट-लेवल अप्रूवल को रोकना है जो देश की टेक्नोलॉजिकल दबदबे को धीमा कर सकते हैं. 

आसान होगा सिस्टम
आगे बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि  US को ग्लोबल AI रेस में अपनी लीड बनाए रखनी चाहिए और उन्होंने एक सिंगल नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही चेतावनी दी कि AI डेवलपमेंट और अप्रूवल को कंट्रोल करने वाले कई स्टेट-लेवल रूल इनोवेशन में रुकावट डाल सकते हैं. ऐसे में अगर हमें AI में आगे रहना है, तो सिर्फ एक रूलबुक होनी चाहिए. हम इस समय रेस में सभी देशों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा. ऐसे में वो इस हफ्ते एक ONE RULE एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे, जिसमें एक आसान सिस्टम होगा. 

कब दिया गया जोर?
एक जैसे रेगुलेशन के लिए यह जोर नवंबर में जेनेसिस मिशन के लॉन्च के तुरंत बाद आया है, जो AI से चलने वाली साइंटिफिक खोज को तेज करने और अमेरिका की ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को मजबूत करने के मकसद से एक बड़ी नेशनल पहल है. व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, जेनेसिस मिशन को AI से तेजी से होने वाले इनोवेशन के एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके लिए एक इंटीग्रेटेड AI प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े फेडरल साइंटिफिक डेटासेट के कलेक्शन का इस्तेमाल करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत
बता दें कि जेनेसिस मिशन फेडरल साइंटिफिक डेटासेट का इस्तेमाल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड AI प्लेटफॉर्म बनाएगा. यह पहल देश के रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम को एक साथ लाएगी, जिसमें नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट बिजनेस, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा रिपॉजिटरी, प्रोडक्शन प्लांट और नेशनल सिक्योरिटी फैसिलिटी शामिल हैं. AI के लिए एक कॉमन रूलबुक की घोषणा के साथ ट्रंप ने देश के तेजी से AI इनोवेशन प्रयासों के साथ रेगुलेशन को अलाइन करने के लिए एक बड़े पॉलिसी कदम का संकेत दिया है. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Parliament Winter Session 2025 Live: लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live: लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ