'यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा...',AI की रेस में US पकड़ेगा और रफ्तार, 'वन रूलबुक' के जरिए क्या करना चाहते हैं ट्रंप?

One Rulebook: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, ट्रंप कब क्या फैसला ले लें इसका आकलन कोई नहीं कर सकता है. इसी बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रेगुलेशन के लिए एक यूनिफाइड रूलबुक लाएगा. इसका मकसद अलग-अलग स्टेट-लेवल अप्रूवल को रोकना है जो देश की टेक्नोलॉजिकल दबदबे को धीमा कर सकते हैं.

आसान होगा सिस्टम

आगे बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि US को ग्लोबल AI रेस में अपनी लीड बनाए रखनी चाहिए और उन्होंने एक सिंगल नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही चेतावनी दी कि AI डेवलपमेंट और अप्रूवल को कंट्रोल करने वाले कई स्टेट-लेवल रूल इनोवेशन में रुकावट डाल सकते हैं. ऐसे में अगर हमें AI में आगे रहना है, तो सिर्फ एक रूलबुक होनी चाहिए. हम इस समय रेस में सभी देशों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा. ऐसे में वो इस हफ्ते एक ONE RULE एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे, जिसमें एक आसान सिस्टम होगा.

कब दिया गया जोर?

एक जैसे रेगुलेशन के लिए यह जोर नवंबर में जेनेसिस मिशन के लॉन्च के तुरंत बाद आया है, जो AI से चलने वाली साइंटिफिक खोज को तेज करने और अमेरिका की ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को मजबूत करने के मकसद से एक बड़ी नेशनल पहल है. व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, जेनेसिस मिशन को AI से तेजी से होने वाले इनोवेशन के एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके लिए एक इंटीग्रेटेड AI प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े फेडरल साइंटिफिक डेटासेट के कलेक्शन का इस्तेमाल करेगा.

ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत

बता दें कि जेनेसिस मिशन फेडरल साइंटिफिक डेटासेट का इस्तेमाल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड AI प्लेटफॉर्म बनाएगा. यह पहल देश के रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम को एक साथ लाएगी, जिसमें नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट बिजनेस, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा रिपॉजिटरी, प्रोडक्शन प्लांट और नेशनल सिक्योरिटी फैसिलिटी शामिल हैं. AI के लिए एक कॉमन रूलबुक की घोषणा के साथ ट्रंप ने देश के तेजी से AI इनोवेशन प्रयासों के साथ रेगुलेशन को अलाइन करने के लिए एक बड़े पॉलिसी कदम का संकेत दिया है. (ANI)