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POK Election: PoK में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय, 24 सितंबर को होगी वोटिंग; शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार पर सबकी नजर

President Election in POK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रेसिडेंट पद खाली पड़ा है. इसको लेकर आने वाले 24 सितंबर 2026 को चुनाव होने वाले हैं. वोटों की गिनती और विजेता का ऐलान भी उसी दिन किया जाएगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 16, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:22 PM IST
POK Election: PoK में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय, 24 सितंबर को होगी वोटिंग; शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार पर सबकी नजर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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PoK में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय, 24 सितंबर को होगी वोटिंग; इस उम्मीदवार पर नजर
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