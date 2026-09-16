/POK Election: PoK में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय, 24 सितंबर को होगी वोटिंग; शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार पर सबकी नजर

President Election in POK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रेसिडेंट पद खाली पड़ा है. इसको लेकर आने वाले 24 सितंबर 2026 को चुनाव होने वाले हैं. वोटों की गिनती और विजेता का ऐलान भी उसी दिन किया जाएगा.
PoK President Election: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 24 सितंबर 2026 को प्रेसिडेंट का चुनाव होगा. इसकी घोषणा मंगलवार ( 15 सितंबर 2026) को इलाके के इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई. यहां पर जनवरी 2026 से ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के निधन के बाद से प्रेसिडेंट का पद खाली पड़ा है.
पाकिस्तानी मीडिया 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, PoK के मुख्य चुनाव आयुक्त गुलाम मुस्तफा मुगल ने मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि 24 सितंबर 2026 को प्रेसिडेंट पद के लिए असेंबली सचिवालय में वोटिंग होगी. वोटों की गिनती भी उसी दिन की जाएगी.
रिपोर्ट के मुताबिक यह चुनाव बहुमत के आधार पर होगा. वहीं, इसमें विधानसभा के सदस्य ही इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा रहेंगे. माना जा रहा है कि सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ( PML-N) के पास इस सीट के लिए साफ बुहमत है. ऐसे में उसके कैंडिडेट के अधिक जीतने की संभावना है. 'डॉन' के मुताबिक, मुगल ने बताया कि वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा. इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी और फिर उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने भी PML-N के सुधनोती जिले में रहने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नजीब नकी को इस पद के लिए चुने जाने की सबसे ज्यादा संभावना बताई है. इसके अलावा यह भी संभावना जताई जा रही है कि दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक तालमेल बढ़ाने और PoK की मौजूदा स्थिति पर मिलकर काम करने की कोशिश के तहत राष्ट्रपति का पद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) को दिया जा सकता है.
'डॉन' के मुताबिक, चुनाव को लेकर एक अन्य PML-N के सीनियर लीडर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि किसी दूसरी पार्टी के नेता को यह पद देने का अबतक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा,'हालांकि, राजनीति में कोई भी बात आखिरी नहीं होती. PML-N उम्मीदवार के नाम को पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ सही समय पर तय करेंगे और उसका ऐलान करेंगे.'