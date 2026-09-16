/PoK में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय, 24 सितंबर को होगी वोटिंग; शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार पर सबकी नजर

रिपोर्ट के मुताबिक यह चुनाव बहुमत के आधार पर होगा. वहीं, इसमें विधानसभा के सदस्य ही इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा रहेंगे. माना जा रहा है कि सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ( PML-N) के पास इस सीट के लिए साफ बुहमत है. ऐसे में उसके कैंडिडेट के अधिक जीतने की संभावना है. 'डॉन' के मुताबिक, मुगल ने बताया कि वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा. इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी और फिर उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे.