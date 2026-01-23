वाह रे लूला! ट्रंप की धमकियां बेअसर, टैरिफ का खौफ नहीं, अमेरिका के सामने नहीं टेके घुटने; फरवरी में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

PM receives a telephone call from the President of Brazil: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच लगातार तनाव बना हुआ है. इसी बीच खबर सामने आई कि लूला फरवरी महीने में भारत के दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात तय है. इस दौरे को सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है.

मोदी-लूला फोन बातचीत में क्या हुआ?

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला के बीच फोन पर बातचीत हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति और आगे की दिशा पर चर्चा की. पीएम मोदी ने साफ कहा कि ग्लोबल साउथ के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत और ब्राजील का साथ बेहद जरूरी है.

फरवरी में भारत आएंगे राष्ट्रपति लूला

राष्ट्रपति लूला 19 से 21 फरवरी के बीच नई दिल्ली का दौरा करेंगे. इस दौरान Brazil-India Business Forum का आयोजन होगा और राजधानी में Apex-Brasil कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा. माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई रफ्तार मिलेगी.

व्यापार और निवेश पर बड़ा फोकस

भारत और ब्राजील के बीच व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. लूला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उनके भारत दौरे का मकसद द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाना है. इसमें उद्योग, निवेश, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान रहेगा.

अमेरिका से अलग राह, ग्लोबल साउथ की बात

डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका और लूला के रिश्तों में तल्खी रही है. ट्रंप की टैरिफ नीति और धमकियों के बावजूद लूला ने कभी सार्वजनिक तौर पर झुकने के संकेत नहीं दिए. अब भारत के साथ उनकी नजदीकी को ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बढ़ती एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है.

गाजा और वैश्विक शांति पर साझा रुख

फोन बातचीत में गाजा में शांति, बहुपक्षीय व्यवस्था और लोकतंत्र के समर्थन पर भी बात हुई. दोनों नेताओं ने साफ किया कि वे दुनिया में स्थिरता और शांति के पक्ष में हैं और किसी एक ताकत के दबाव में फैसले नहीं करेंगे.

रक्षा और कृषि सहयोग भी मजबूत

हाल के महीनों में भारत और ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग और कृषि क्षेत्र में भी बड़े समझौते हुए हैं. डेयरी जीनोमिक्स से जुड़ा समझौता और नौसेना स्तर की बातचीत इस रिश्ते की गहराई को दिखाती है.

क्यों अहम है लूला का भारत दौरा?

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का भारत दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर ‘ट्रंप फैक्टर’ चर्चा के केंद्र में है. डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति और टैरिफ रणनीति के बीच भारत और ब्राजील की बढ़ती नजदीकी को सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वॉशिंगटन को दिया गया एक सधा हुआ संदेश भी माना जा रहा है. दरअसल, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच टकराव कोई नया नहीं है. दोनों नेताओं की विचारधाराएं एक-दूसरे के बिल्कुल उलट रही हैं. ट्रंप जहां ‘अमेरिका फर्स्ट’ की आक्रामक नीति के पैरोकार रहे, वहीं लूला वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र और बहुध्रुवीय (Multi-Polar World) सोच को खुलकर आगे बढ़ाते रहे हैं.

ट्रंप बनाम लूला: टकराव की पुरानी कहानी

2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने ब्राजील पर 50% तक टैरिफ थोप दिए थे. इसकी वजह आर्थिक नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक थी. ट्रंप के करीबी माने जाने वाले ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो पर देश में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी, जिससे ट्रंप खासे नाराज़ थे. इसी नाराज़गी का असर ब्राजील-अमेरिका व्यापार पर पड़ा. लूला ने ट्रंप के इस कदम का खुलकर विरोध किया. उन्होंने न सिर्फ टैरिफ को अनुचित बताया, बल्कि ट्रंप की कार्यशैली पर भी तीखा तंज कसा. लूला ने कहा था कि ट्रंप “सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया चलाने की कोशिश करते हैं” और साफ शब्दों में यह भी जोड़ दिया कि ट्रंप “दुनिया के सम्राट नहीं हैं.”

वेनेजुएला मुद्दे पर भी आमने-सामने

तनाव यहीं नहीं रुका. हाल ही में लूला ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखकर ट्रंप के वेनेजुएला संबंधी कदमों को “अस्वीकार्य” करार दिया. लूला का कहना था कि अमेरिका की दखलअंदाज़ी लैटिन अमेरिका को और अस्थिर कर रही है और यह पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है.

भारत के साथ नजदीकी के मायने

ऐसे माहौल में लूला का भारत दौरा बेहद अहम हो जाता है. भारत और ब्राजील दोनों ही देश ब्रिक्स (BRICS) जैसे मंचों पर साथ हैं और पश्चिमी दबाव से अलग अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देते रहे हैं. लूला की भारत से बढ़ती नजदीकी को अमेरिका-केंद्रित वैश्विक व्यवस्था से हटकर नई रणनीतिक धुरी के रूप में देखा जा रहा है. अगर एक तरह से देखा जाए तो यह दौरा सिर्फ दोस्ती या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि दुनिया की उभरती ताकतें अब अपने फैसले खुद लेने के मूड में हैं, चाहे इससे वॉशिंगटन को कितना ही असहज क्यों न होना पड़े.