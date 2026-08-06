/मुझे गुमराह क्यों किया... ईरान जंग के बीच हथियारों के संकट पर ट्रंप ने रक्षा मंत्री को लगाई लताड़!

ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका को हथियारों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. अब खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों की कमी को लेकर रक्षा मंत्री को लताड़ लगाई है. अमेरिकी अखबार Washington Post की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते कैंप डेविड में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से पूछा कि उन्हें गोला-बारूद की कमी के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दी गई. ट्रंप का कहना था कि उन्हें लगा था यह समस्या पहले ही दूर हो चुकी है.
वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दो अधिकारियों के हवाले से दावा किया,'लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की कमी की वजह से अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के सीमित विकल्प बचे हैं. इसी वजह से ट्रंप ने हाल के दिनों में ईरान पर बड़े हमले करने से परहेज किया.
रिपोर्ट के मुताबिक, जब ट्रंप ने हथियारों के घटते भंडार पर सवाल उठाए तो रक्षा मंत्री हेगसेथ ने इसके लिए अपने डिप्टी स्टीफन फाइनबर्ग को जिम्मेदार करार दिया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीट हेगसेथ उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने ट्रंप को भरोसा दिलाया था कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई आसान और जल्दी सफल हो जाएगी.
हालांकि, व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है. उनका कहना है कि ऐसी कोई घटना पेश नहीं आई कि और राष्ट्रपति ट्रंप को रक्षा मंत्री हेगसेथ पर पूरा भरोसा है. वहीं, पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने भी कहा कि हेगसेथ ने न तो गोला-बारूद की स्थिति पर किसी को गुमराह किया और न ही अपने डिप्टी पर दोष मढ़ा. उन्होंने रिपोर्ट में किए गए सभी दावों को मनगढ़ंत करार दिया.
यह पहली बार नहीं है, जब ट्रंप और पीट हेगसेथ के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई हैं. इससे पहले भी ऐसे खबरें आ चुकी हैं. मार्च और अप्रैल में भी दोनों के रिश्तों में खटास आने की बात कही गई थी. अमेरिकी मीडिया से कुछ ऐसी रिपोर्टें सामने आईं कि ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच जंग की रणनीति और सार्वजनिक संदेशों को लेकर मतभेद उभर रहे हैं.
दावा किया गया कि ट्रंप लगातार सख्त और आक्रामक रुख दिखाना चाहते थे, जबकि पेंटागन सैन्य अभियान की प्रगति, संसाधनों की उपलब्धता और संभावित जोखिमों को लेकर बेहद सतर्क रहते हुए बयानबाजी कर रहे थे. हालांकि, उस समय दोनों नेताओं के बीच किसी खुले टकराव या तीखी बहस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी.