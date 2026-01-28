'मेरे साथ अन्याय हुआ...' आयोवा रैली में फिर दहाड़े राष्ट्रपति ट्रंप; 2020 के चुनाव को बताया 'बड़ी धांधली'!

Advertisement
President Trump roared in Iowa rally: डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा रैली में एक बार फिर 2020 चुनाव को धांधली वाला बताते हुए समर्थकों में जोश भरा और दोबारा राष्ट्रपति पद की दावेदारी के संकेत दिए हैं. आने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले उनके बयानों और सक्रिय प्रचार से अमेरिकी राजनीति में हलचल और तेज होने की उम्मीद है.

 

Jan 28, 2026, 07:24 AM IST
President Trump roared in Iowa rally: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. आयोवा राज्य में आयोजित एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि पिछला चुनाव धांधली वाला था. उन्होंने यह दावा अपने समर्थकों के सामने दोहराया और कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ था. ट्रंप के इस बयान से अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर चुनावी बहस तेज हो गई है. यह रैली ऐसे समय में हुई है जब देश 2026 के मध्यावधि चुनावों की ओर बढ़ रहा है. ट्रंप का यह बयान उनके समर्थकों में जोश भरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

क्या फिर से ट्रंप बनेंगे राष्ट्रपति?
आयोवा के क्लाइव शहर में हुई इस रैली में ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर किए गए कामों का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि उनके समय में आम लोगों पर बोझ कम था. इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि वे भविष्य में फिर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतरने पर विचार कर सकते हैं. मंच से ट्रंप ने समर्थकों से सवालिया अंदाज में पूछा कि क्या उन्हें एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहिए. इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है.

ट्रंप के इस भाषण को लेकर कई लोगों ने चिंता भी जताई है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह के बयानों से चुनाव से जुड़ी गलत जानकारी फैल सकती है. अमेरिका में पहले ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर मतभेद मौजूद हैं. ऐसे में बार-बार धांधली के दावे माहौल को और संवेदनशील बना सकते हैं. इसके बावजूद ट्रंप लगातार अपने पुराने दावों पर कायम नजर आ रहे हैं और उन्हें अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं.

देश के अलग-अलग हिस्सों में होगा प्रचार
व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि आने वाले महीनों में ट्रंप देश के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे. वे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में कई राज्यों का दौरा करेंगे. ट्रंप ने खुद भी कहा है कि वे बड़े पैमाने पर चुनावी यात्राएं करेंगे. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इतिहास गवाह है कि मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ राष्ट्रपति की पार्टी को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है.

अमेरिका में इस साल 3 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने हैं. इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर मतदान होगा. इन चुनावों का नतीजा बेहद अहम माना जा रहा है. इससे तय होगा कि कांग्रेस पर किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा. साथ ही यह भी तय होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रपति ट्रंप के पास कितनी राजनीतिक ताकत होगी. यही वजह है कि इन चुनावों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है.

