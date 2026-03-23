US-Iran Deal: हो गई डील! ट्रंप बोले- ईरान हमें सौंपेगा यूरेनियम, रॉकेट की तरह गिरेंगे तेल के दाम, मिलकर चलाएंगे होर्मुज

Iran-US Deal: ईरान युद्ध अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है.24 दिन तक मुस्लिम देश पर बम-मिसाइलें बरसाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि ईरान के साथ यूएस की बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि ईरान के एक 'टॉप लीडर' के साथ बातचीत जारी है और वह अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर नहीं मानते. उन्होंने कहा, 'वह कहां हैं, मुझे पता नहीं है. जिंदा भी है या नहीं, यह भी नहीं मालूम. मैं उनको मारना नहीं चाहता.'

ईरान नहीं बनाएगा न्यूक्लियर हथियार

ट्रंप ने कहा,'ईरान के पास संपर्क करने का कोई साधन नहीं है. हमने उनके साथ 15 प्वॉइंट का एग्रीमेंट किया है. पहला प्वॉइंट है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा. न्यूक्लियर हथियार बड़ा खतरा था. वह हफ्ते या कुछ महीनों में न्यूक्लियर हथियार बना लेते. अगर हम उन पर हमला नहीं करते तो दो हफ्ते में उनके पास परमाणु हथियार होता.'

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि एनरिच यूरेनियम ईरान को अमेरिका को सौंपना होगा. जो भी न्यूक्लियर डस्ट होगा, उसे सौंपने के लिए ईरान राजी हो गया है. हालांकि ईरान से बातचीत पर ट्रंप ने यह भी कहा कि वह डील की गारंटी नहीं देते.

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'मैंने ईरान को फोन नहीं किया'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम उनके सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को उड़ाने वाले थे.ईरान को मैंने फोन नहीं किया. उन्होंने हमें फोन किया और वह डील करना चाहते थे. यह एक अच्छी डील साबित होगी.

ट्रंप ने कहा कि ईरान 47 साल से अमेरिका के लिए खतरा है और कोई भी ऐसा नहीं है, जो इस पर राजी ना हो.ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सेना को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल करेंगे होर्मुज

तेल के खेल को लेकर भी ट्रंप ने बात की. उन्होंने कहा, 'ऐसा मत सोचिए कि ईरान को ऑयल मनी मिल रहा है. मैं चाहता हूं कि सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा ऑयल हो.होर्मुज पर ट्रंप ने कहा कि जल्द ही इस समुद्री रास्ते को खोल दिया जाएगा. ईरान और अमेरिका मिलकर इसे कंट्रोल करेंगे. हम उन लोगों से डील कर रहे हैं, जो सही हैं. हो सकता है हम जॉइंट लीडरशिप भी कर लें.काश हमें ईरान में भी वेनेजुएला जैसा कोई लीडर मिल जाए.ट्रंप ने कहा कि जब यह डील हो जाएगी तो तेल की कीमतें रॉकेट की तरह गिर जाएंगी. '