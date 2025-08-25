स्कूल में सालों तक बच्चों के साथ दुष्कर्म करता रहा टीचर, किसी को नहीं लगी भनक, रिटायरमेंट के बाद सामने आया कांड, मिली 215 साल की सजा

बच्चों की सुरक्षा इन दिनों पैरेंट्स के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. स्कूल में भी बच्चों के साथ घिनौने वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें कभी स्कूल के सफाई कर्मचारी शामिल होते हैं, तो कभी बस ड्राइवर, कुछ मामलों में टीचर्स भी शामिल होते हैं. ऐसा ही एक मामला कैलिफोर्निया में सामने आया है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है.

किम केनेथ विल्सन एक रीटायर्ड टीचर है, जिसने 23 सालों तक एक प्राइमरी स्कूल में काम किया. यहां वो कई बच्चों का फेवरेट टीचर भी हुआ करता था. उसे स्कूल के एवी क्लब (ऑडियो-विजुअल क्लब) का प्रमुख बनाया गया था. इस पद ने उसे स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच दी, जो पूरी तरह से साउंडप्रूफ था. इसी कमरे में उसने दशकों तक 6-7 साल के छोटे बच्चों का यौन शोषण किया. इतना ही नहीं विल्सन न केवल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता था, बल्कि उनके यौन शोषण के वीडियो और तस्वीरें भी रिकॉर्ड करता था, जिन्हें वह अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए रखता था.

पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

जांचकर्ताओं ने बताया कि विल्सन का दुर्व्यवहार सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं था. वह अपने घर पर भी बच्चों को बुलाता था और वहां भी उन्हें निशाना बनाता था. सालों तक उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक बड़ा कलेक्शन बना रखा था, जिसकी भनक न तो स्कूल मैनेजमेंट को लगी और पुलिस को. साल 2023 में एक गुमनाम शिकायत के बाद यह सब सामने आया. पुलिस ने विल्सन के घर पर छापा मारा और जो कुछ मिला, उसने जांचकर्ताओं को भी हिलाकर रख दिया. उन्हें हजारों तस्वीरें और वीडियो मिले, जिनमें वर्षों के दुर्व्यवहार के सबूत थे. इन सबूतों से दर्जनों बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई, हालांकि पीड़ितों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है.

न्यायालय में पीड़ितों का दर्द

इस मामले की सुनवाई में कई पीड़ित बच्चे और उनके परिवार सामने आए. अभियोजन पक्ष ने बताया कि कई पीड़ित बच्चे सदमे में थे और अदालत में कुछ भी नहीं कह पा रहे थे. इसके बावजूद, विल्सन को बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री रखने सहित 36 गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया. विल्सन को लंबी सा सुनाते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि अब वह “अपने जीवन का अंतिम दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा."

215 साल की सजा

विल्सन को अदालत में 215 साल की सजा सुनाई गयी, जो यह सुनिश्चित करती है कि विल्सन अब कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. हालांकि, अमेरिकी कानून के तहत एक कानूनी खामी मौजूद है, जिसे एल्डरली पैरोल के नाम से जाना जाता है. इस नियम के तहत, बुजुर्ग कैदी 20 साल की सजा काटने के बाद पैरोल के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि विल्सन इस नियम का फायदा उठाता है, तो वह 85 साल की उम्र में रिहा हो सकता है.

