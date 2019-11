प्रधानमंत्री मोदी ने गोतबया राजपक्षे को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई

कोलंबो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ट्विटर पर गोतबया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) को श्रीलंका (Sri Lanka) के नए राष्ट्रपति (President) चुने जाने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा 'गोतबया राजपक्षे आपको राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई. मैं हमारे दोनों देशों और नागरिकों के बीच घनिष्ठ और भ्रातृ संबंधों को गहरा करने के लिए और साथ ही हमारे क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं.'

Congratulations @GotabayaR on your victory in the Presidential elections. I look forward to working closely with you for deepening the close and fraternal ties between our two countries and citizens, and for peace, prosperity as well as security in our region. — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2019

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में श्रीलंका में चुनाव संपन्न होने के लिए श्रीलंका की जनता को भी बधाई दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा 'मैं श्रीलंका की जनता को भी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए बधाई देता हूं.'

I also congratulate the people of Sri Lanka for the successful conduct of the elections. — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2019

श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 'श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना पार्टी' (एसएलपीपी) के उम्मीदवार गोतबया राजपक्षे ने जीत दर्ज की. गोतबया श्रीलंका के आठवें राष्ट्रपति चुने गए. उन्होंने सत्तारूढ़ 'न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट' (एनडीएफ) के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा (Sajith Premadasa) को बड़े अंतर से हराया. गोतबया राजपक्षे को 30 लाख से ज्यादा वोट मिले और उनकी पार्टी का वोट शेयर लगभग 53 प्रतिशत रहा.

प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश के जवाब में गोतबया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता का गर्मजोशी से बधाई देने के लिए धन्यवाद करता हूं. हमारे दोनों देश इतिहास और आम विश्वासों से बंधे हैं और मैं आशा करता हमारी दोस्ती मजबूत होगी और मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगा.'