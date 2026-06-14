Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /दुनिया अभूतपूर्व उथल-पुथल से गुजर रही है... चुनौतियां ज्यादा तो अवसर भी हैं- फ्रांस में बोले PM मोदी

दुनिया अभूतपूर्व उथल-पुथल से गुजर रही है... चुनौतियां ज्यादा तो अवसर भी हैं- फ्रांस में बोले PM मोदी

फ्रांस के नीस में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं ने 'भारत इनोवेट्स' का उद्घाटन किया. जिसके तहत भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख इनोवेशन स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आएंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 14, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:59 PM IST
दुनिया अभूतपूर्व उथल-पुथल से गुजर रही है... चुनौतियां ज्यादा तो अवसर भी हैं- फ्रांस में बोले PM मोदी
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Faridabad में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सौ-सौ गज के प्लॉट आवंटित
Mukhyamantri Gramin Awas Yojana4 min ago
2
mahabharata war rules5 min ago
3
Punjab news11 min ago
4
Delhi news15 min ago
5
FIFA World Cup 202622 min ago