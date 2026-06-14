PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं. जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. दोनों देशों की नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब पश्चिम एशिया में पिछले कुछ महीनों से तनाव चरम पर है. G-7 समिट में शामिल होने से पहले पीएम मोदी फ्रांस के नीस पहुंचे पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की.
दरअसल, दोनों नेताओं ने नीस में संयुक्त रूप से 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया भर में सबसे आगे जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने भी किया संबोधित. आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा?
नीस में भारत इनोवेट्स के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के अलग-अलग देश एक-दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और रणनीतिक साझेदारी भी करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो आपसी हितों के अलावा एक साझा सोच (विजन) से भी प्रेरित होते हैं. भारत-फ्रांस के संबंध ऐसे ही रिश्तों में से एक हैं.
#WATCH | Nice, France: At 'Bharat Innovates' inauguration event, PM Narendra Modi says, "...Different countries across the world do trade with each other and also strike strategic partnerships with each other. But there are few relations which are driven by shared vision, besides… pic.twitter.com/BRqSCgiUMU
— ANI (@ANI) June 14, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मे कहा कि इस रिश्ते में कनेक्शन, पक्का यकीन, इनोवेशन, प्रेरणा, शेयर्ड वैल्यू और शेयर्ड विजन है. इस रिश्ते की बुनियाद पर हमने पिछले कुछ सालों में मिलकर नई पहल शुरू की हैं और नए आइडिया को गाइड किया है. हमने ग्लोबल चुनौतियों का हल निकालने की भी पूरी कोशिश की है.
उन्होंने कहा कि चाहे वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़ी बातचीत हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी पार्टनरशिप हो... मतलब, हमारे दोनों देशों ने इंसानियत से जुड़ी चुनौतियों का हल निकालने में मिलकर काम किया है. इस साल फरवरी में, इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन शुरू हुआ. मुझे बहुत खुशी है कि हमने मिलकर काम किया है.
'भारत इनोवेट्स' के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीस में आपका स्वागत करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है. कुछ महीने पहले, हमने मुंबई में संयुक्त रूप से 'भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष' की शुरुआत की थी. सवाल यह नहीं था कि क्या भारत इनोवेशन कर रहा है, बल्कि यह था कि भारत के साथ साझेदारी में कौन इनोवेशन करेगा.
मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस यात्रा के लिए बधाई देना चाहता हूं. कुछ ही दिन पहले, आप आजादी के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं. यह एक लंबा सफर रहा है जो आपके पक्के इरादे और आपके देश की मजबूती को दर्शाता है; यह वाकई काबिले-तारीफ है. इसलिए, हमारे बीच आपकी मौजूदगी पर हमें बहुत गर्व है.