प्रिंस एंड्रयू के 1000 महिलाओं से संबंध, 'ओपन मैरिज' और पत्नी के अफेयर्स...शाही परिवार की हिला देने वाले खुलासे

British Royal Family: ब्रिटिश राजघराने से जुड़ी कहानियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार मामला काफी चौंकाने वाला है. एक नई किताब में दावा किया गया है कि प्रिंस एंड्रयू ने अपनी शादी के पहले ही साल में एक दर्जन से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे. यही नहीं, उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन के भी कई अफेयर थे. इतिहासकार एंड्रयू लोनी द्वारा लिखी गई किताब ड्यूक और डचेस ऑफ़ यॉर्क की ज़िंदगी से जुड़े कई राज़ खोले हैं. एंड्रयू लोनी इससे पहले भी शाही परिवार पर कई चर्चित और मशहूर किताबें लिख चुके हैं.

अब इस किताब के खुलासों ने एक बार फिर से ब्रिटिश शाही परिवार को मीडिया और जनता की नजरों में ला दिया है. लेखक ने लिखा कि फ़र्गी 'द वन' बनना चाहती थी, फिर भी उसने दूसरे रिश्तों का बेपरवाही से लुत्फ उठाया. प्रिंस एंड्रयू और फ़र्गी ने 1986 में शादी की थी, लेकिन माना जाता है कि उनकी शादी कई तरह की परेशानियों से भरी रही. ऐसा माना जाता है कि सारा को शादी के काफी पहले ही एहसास हो गया था कि उसने गलती की है. किताब के मुताबिक, जब एंड्रयू नौसेना की ड्यूटी पर थे तब सारा के प्रेम संबंध थे.

'किंकी सेक्स' और ओपन मैरिज

लेखक ने किताब में प्रिंस एंड्रयू की बेवफाई के बारे में भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने उस जोड़े के लिए काम करने वाले एक ड्राइवर के हवाले से बताया है कि एंड्रयू ने अपनी पहली सालगिरह से पहले 12 से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे. लोनी की किताब में दावा किया गया है कि एंड्रयू ने 1,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए हैं. इससे भी हैरानी की बात यह है कि इनमें वयस्क फिल्म स्टार, सियासी हस्तियां, नाइट क्लब स्टाफ़ और बारटेंडर शामिल हैं. एक 20 साल की मॉडल का दावा है कि एंड्रयू ने उससे 'किंकी सेक्स' करने के लिए कहा था. उसने उसे बताया था कि उसकी एक ओपन मैरिज है.

एंटाइटल्ड: द राइज़ एंड फ़ॉल ऑफ़ द हाउस ऑफ़ यॉर्क

लोनी, जिसके किताब का शीर्षक है, 'एंटाइटल्ड: द राइज़ एंड फ़ॉल ऑफ़ द हाउस ऑफ़ यॉर्क. इसमें उन्होंने लिखा है कि,'मुझे लगा जैसे उसने कुछ दिनों के लिए मेरा इस्तेमाल किया, ताकि वह अपनी बेतुकी कल्पनाओं को जी सके.'

लोनी के एक अन्य दावे में 2006 में थाईलैंड के राजा की गोल्डन जुबिली का ज़िक्र है, जब प्रिंस एंड्रयू ने कथित तौर पर 40 महिलाओं को अपने होटल के कमरे में भेजने का हुक्म दिया था. एक गवाह ने किताब में लिखा है, 'अक्सर, जैसे ही एक महिला जाती, दूसरी आ जाती.' उन्होंने आगे बताया कि कभी-कभी 10 से ज़्यादा महिलाएं ड्यूक के होटल के कमरे में जाती थीं. हालांकि, बकिंघम पैलेस या यॉर्क के प्रतिनिधियों ने किताब में किए गए दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है. जबकि, लोनी लिखते हैं कि उनकी अमेरिकी एक्टर पूर्व प्रेमिका कू स्टार्क के किसी दूसरे शख्स से एंड्रयू को बहुत प्रभावित किया.

'फ़र्गी के कई अफेयर्स'

इस बीच, फ़र्गी भी खुश नहीं थी क्योंकि उसके रेसिंग ड्राइवर प्रेमी, पैडी मैकनेली ने उसे प्रपोज़ करने से इनकार कर दिया था. किताब में दावा किया गया है कि दिवंगत महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप भी उसे पसंद नहीं करते थे. फ़र्गी के कई अफेयर्स थे, और शाही कर्मचारी भी जल्द ही उसकी 'लगातार मांगों और अफेयर्सट से तंग आ गए थे. साल 1989 में उसका अमेरिकी स्टीव वायट के साथ अफेयर शुरू हुआ, और बाद में उसके दोस्त जॉन ब्रायन के साथ भी.

