'मुझसे शादी कर लो...', जेल से छूटते ही प्रिंस एंड्रयू की एक्स वाइफ सारा फर्ग्यूसन ने एपस्टीन को क्यों किया प्रपोज?

हाल ही में जारी किए गए ईमेल से पता चलता है कि प्रिंस एंड्रयू की पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन, जेफरी एपस्टीन के साथ 2008 में नाबालिग बच्चियों से प्रॉस्टिट्यूशन करवाने के आरोप में जेल से रिहा होने के बाद भी संपर्क में थीं. ये ईमेल जनवरी में अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए एपस्टीन से जुड़े कई सारे डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा हैं. ये ईमेल एपस्टीन के जेल से छूटने के बाद जानी-मानी हस्तियों के साथ उसके रिश्तों पर नई रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि फर्ग्यूसन का उसके साथ रिश्ता सालों तक बना रहा, जो पहले सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था.

इस बातचीत की डिटेल्स सबसे पहले डेली मेल ने रिपोर्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि ईमेल से फर्ग्यूसन के एपस्टीन को भेजे गए प्राइवेट मैसेज का टोन और उस दौरान उनकी मदद करने की उनकी इच्छा दोनों का पता चलता है. रिपोर्टों में बताए गए बाद के पत्राचार से पता चलता है कि एपस्टीन ने बाद में दूसरों को बताया कि फर्ग्यूसन ने यूके की यात्राओं के दौरान बकिंघम पैलेस अपार्टमेंट या विंडसर कैसल में चाय ऑर्गनाइज़ करने की संभावना का सुझाव दिया था.

ईमेल से हुआ खुलासा, ‘बस मुझसे शादी कर लो’

रिपोर्ट के अनुसार, 2010 में भेजे गए एक ईमेल में एक मैसेज था जिसमें फर्ग्यूसन ने एपस्टीन से कहा था 'बस मुझसे शादी कर लो'. इस बात का पूरा संदर्भ जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में नहीं बताया गया है, लेकिन यह शब्द फर्ग्यूसन द्वारा उनके साथ बातचीत में इस्तेमाल की गई गर्मजोशी और सपोर्टिव भाषा के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है. उसी समय के अन्य ईमेल में, उन्होंने कथित तौर पर एपस्टीन की उदारता के लिए आभार व्यक्त किया और आपराधिक दोषसिद्धि और बढ़ते सार्वजनिक जांच के बावजूद, उन्हें बहुत स्नेह भरे शब्दों में बताया.

एपस्टीन से बोलीं कि वो कुछ भी ऑर्गनाइज कर सकती हैं

जारी किए गए ईमेल से यह भी पता चलता है कि फर्ग्यूसन ने शाही जगहों तक खास एक्सेस दिलाने में मदद करने की पेशकश की थी. जून 2009 के एक मैसेज में जब उन्होंने एक सहयोगी के लिए लंदन में एक खास अनुभव ऑर्गनाइज़ करने के बारे में पूछा, उन्होंने एपस्टीन से कहा कि वह 'कुछ भी ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं' . डॉक्यूमेंट्स इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ऐसी यात्राएं हुई थीं, बस यह कि इन पेशकशों पर चर्चा हुई थी. एपस्टीन को अतीत में कई शाही आवासों का दौरा करने के लिए जाना जाता है, जिसमें बकिंघम पैलेस, सैंड्रिंघम और बाल्मोरल शामिल हैं, उस समय जब वह शाही परिवार के सदस्यों से जुड़े थे.

दोषी ठहराए जाने के बाद भी संपर्क जारी रहा

एपस्टीन ने 2008 में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल और हाउस अरेस्ट में समय बिताया और 2009 में रिहा हो गए. इसके बावजूद, ईमेल से पता चलता है कि फर्ग्यूसन का उनसे संपर्क कम से कम 2011 तक जारी रहा. डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, एपस्टीन ने अपने खिलाफ आरोपों का जवाब देने में फर्ग्यूसन की मदद मांगी और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करने वाले बयान जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया. कथित तौर पर एक अमेरिकी पब्लिसिस्ट की मदद से ड्राफ्ट बयान तैयार किए गए थे. फर्ग्यूसन द्वारा एक सार्वजनिक इंटरव्यू देने के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि वह 'बाल यौन शोषण से नफरत करती हैं.' बाद में उन्होंने एपस्टीन को माफी मांगने के लिए ईमेल किया, यह जोर देते हुए कि उन्होंने उन्हें बाल यौन शोषण करने वाला नहीं कहा था. फर्ग्यूसन के एक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि कुछ मैसेज एपस्टीन को शांत करने के लिए थे जब उन्होंने मानहानि के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी.

शाही संबंधों की व्यापक जांच

इन खुलासों से जेल से रिहा होने के बाद एपस्टीन के ब्रिटिश शाही परिवार और अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियों के साथ संबंधों की लंबे समय से चल रही जांच और बढ़ गई है. एपस्टीन की 2019 में हिरासत में मौत हो गई थी, जब वह सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में मुकदमे का इंतजार कर रहा था. उसकी पूर्व सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबी जेल की सज़ा काट रही है. फर्ग्यूसन, जिसने 1996 में प्रिंस एंड्रयू से तलाक ले लिया था, ने पहले एपस्टीन के साथ अपने संबंध को फैसले की एक गंभीर गलती बताया था. हालांकि, हाल ही में जारी किए गए ईमेल से पता चलता है कि उनका रिश्ता उसकी सज़ा के बाद भी काफी समय तक जारी रहा, जिससे जनता और मीडिया का ध्यान फिर से इस ओर गया है.

