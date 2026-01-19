Advertisement
ब्रिटिश मीडिया पर फिर बरसेंगे प्रिंस हैरी! डेली मेल के खिलाफ कोर्ट में जंग, दांव पर करोड़ों

ब्रिटिश मीडिया पर फिर बरसेंगे प्रिंस हैरी! डेली मेल के खिलाफ कोर्ट में जंग, दांव पर करोड़ों

Legal battle against british tabloids: प्रिंस हैरी और छह हाई-प्रोफाइल लोग डेली मेल पर प्राइवेसी उल्लंघन का मुकदमा कर रहे हैं, जिसमें फोन हैकिंग और निजी जानकारी जुटाने के आरोप हैं. मुकदमा हाई कोर्ट में नौ हफ्तों तक चलेगा और हैरी को दूसरी बार गवाह बनकर पेश होना है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:24 AM IST
ब्रिटिश मीडिया पर फिर बरसेंगे प्रिंस हैरी! डेली मेल के खिलाफ कोर्ट में जंग, दांव पर करोड़ों

Legal battle against british tabloids: प्रिंस हैरी इस हफ्ते ब्रिटिश टैब्लॉइड्स के खिलाफ अपने कानूनी अभियान के तीसरे और अंतिम चरण में कोर्ट लौट रहे हैं. यह मुकदमा सोमवार से हाई कोर्ट में शुरू हो रहा है और इसमें लाखों डॉलर का मसला दांव पर है. हैरी इस केस को दर्ज करवाया था, जबकि एल्टन जॉन, एक्ट्रेस एलिजाबेथ हर्ले और सैडी फ्रॉस्ट सहित कुल सात हाई-प्रोफाइल लोग शामिल हैं.

ये सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि डेली मेल के प्रकाशक ने उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि प्रकाशक ने प्राइवेट जासूसों को काम पर रखा है, जो उनके घर, कार और फोन पर नजर रखकर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करते थे. डेली मेल ने इन आरोपों को खारिज किया और इसे मजाक बताया है. हाई कोर्ट में चलने वाला यह मुकदमा नौ हफ्तों तक चलेगा, जिसमें हैरी को दूसरी बार गवाह के तौर पर पेश होना है.

डेली मिरर के प्रकाशकों पर हैकिंग का आरोप
यह मुकदमा बड़े पैमाने पर हुए फोन हैकिंग घोटाले का हिस्सा है. कुछ पत्रकारों ने 2000 के दशक की शुरुआत में वॉइसमेल इंटरसेप्ट करना शुरू किया और यह दशक भर जारी रहा. हैरी ने 2023 में डेली मिरर के प्रकाशकों के खिलाफ मुकदमा जीतकर उन्हें फोन हैकिंग के लिए दोषी ठहराया था. पिछले साल, रूपर्ट मर्डोक के यूके टैब्लॉइड ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और समझौते के तहत बड़ा मुआवजा देने पर सहमति जताई थी.

हैरी का यह अभियान केवल सनसनीखेज खबरों के खिलाफ नहीं है. वह मीडिया को अपनी मां, प्रिंसेस डायना की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिनकी 1997 में पेरिस में पापराजी के पीछा करने के कारण कार दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके अलावा, वह अपनी पत्नी मेघन पर लगातार होने वाले मीडिया हमलों के लिए भी प्रेस को दोषी मानते हैं, जिससे उन्हें 2020 में शाही जीवन छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा.

पिता किंग चार्ल्स III के साथ बेहतर हैं संबंध
मुकदमा ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब हैरी अपने परिवार के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. 2023 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्पेयर और नेटफ्लिक्स सीरीज के जरिए उन्होंने परिवार से जुड़ी अपनी शिकायतें साझा की थीं. पिता किंग चार्ल्स III के साथ संबंध थोड़ा बेहतर हुए हैं, लेकिन इस बार कोई बड़ी मुलाकात की संभावना नहीं है.

केस में कई कानूनी जटिलताएं हैं. प्रकाशक ने कहा कि 1993 तक के पुराने आरोप समय पर नहीं लाए गए, लेकिन जज मैथ्यू निक्लिन ने कहा कि मामले में सफल होने की असली संभावना है. कुछ दस्तावेज जो पहले सरकार को गोपनीय तौर पर दिए गए थे, अब वादी उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, एक निजी जासूस के बयान में विरोधाभास है, जिससे यह साफ नहीं कि यह मामले पर क्या असर डालेगा. बाकी लोगों  में एंटी-रेसिज्म एक्टिविस्ट डोरीन लॉरेंस और पूर्व राजनेता साइमन ह्यूज शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

