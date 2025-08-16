4,38,25,57,50,000 रुपये कीमत, 775 कमरे; 78 बाथरूम...सबसे आलीशान महल क्यों छोड़ रहा शाही जोड़ा; कैसा है नया घर?
4,38,25,57,50,000 रुपये कीमत, 775 कमरे; 78 बाथरूम...सबसे आलीशान महल क्यों छोड़ रहा शाही जोड़ा; कैसा है नया घर?

ये घर 328 साल पुराना है और पहले इसका नाम हॉली ग्रोव था और अब शाही दंपति का ये 'फॉरएवर होम' माना जा रहा हैयह फॉरेस्ट लॉज 4,800 एकड़ में फैले शाही पार्कलैंड में एक किनारे एकांत बना है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:35 PM IST
प्रिंस विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने अपने परिवार के साथ अब एक बार फिर से अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं. काफी लंबे समय से मुश्किलों वाले दौर के बाद अब ये शाही दंपति अपने बच्चों प्रिंस जॉर्ज, प्रिंसेस शार्लोट और प्रिंस लुईस के साथ अब विंडसर ग्रेट पार्क स्थित फॉरेस्ट लॉज में शिफ्ट होने जा रहा है. विंडसर ग्रेट पार्क के सेंटर में स्थित इस फॉरेस्ट लॉज में 8 बेडरूम हैं.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, केंसिंग्टन पैलेस ने इस बात की पुष्टि की कि वेल्स परिवार इस साल के अंत में नया घर ले जाएगा. आपको बता दें कि ये घर 328 साल पुराना है और पहले इसका नाम हॉली ग्रोव था और अब शाही दंपति का ये 'फॉरएवर होम' माना जा रहा है. यह फॉरेस्ट लॉज 4,800 एकड़ में फैले शाही पार्कलैंड में एक किनारे एकांत बना है. इस जगह से शाही दंपति के बच्चों के स्कूल, लैम्ब्रूक, के नजदीक होने का फायदा भी मिलेगा.

शाही दंपति का नया घर

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फॉरेस्ट लॉज एक सेकेंड ग्रेड की लिस्टेड बिल्डिंग है. साल 1972 में इसे पहली बार लिस्टेड किया गया था. इसके अलावा इस घर का 300 साल पुराना इतिहास रहा है. इसमें स्टुको कॉर्निस और अन्य प्लास्टर छत की सजावट, विनीशियन खिड़कियां, मार्बल फायरप्लेस, और हॉल में आधी बैरल-वॉल्टेड छतें हैं. द इंडिपेंडेंट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, इस संपत्ति का 2001 में 3 मिलियन डॉलर खर्च करके इस घर का रेनोवेशन किया गया था. उस वक्त इस घर की कीमत लगभग 11.4 मिलियन डॉलर आंकी गई थी. अब इसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 30 मिलियन डॉलर (करीब ₹250 करोड़) है.

यह भी पढ़ेंः ब्रिटिश राजघराने से था करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड का खास कनेक्शन, 'बीमार बेटे को छोड़ प्रिंस विलियम संग...'

केट और विलियम के लिए नवीनीकरण और नई शुरुआत

इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि योजना दस्तावेजों से पता चलता है कि रॉयल बरो ऑफ विंडसर और मेडनहेड ने मामूली आंतरिक और बाहरी नवीनीकरण को मंजूरी दी थी. इन कार्यों में शामिल हैं, नए दरवाजे और खिड़कियां, नवीनीकृत छतें और फर्श, फायरप्लेस में बदलाव, और कुछ आंतरिक दीवारों को हटाना. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि परिवार 2025 की क्रिसमस से पहले इसमें शिफ्ट होने की उम्मीद कर रहा है. केट और विलियम कथित तौर पर घर के रेनोवेशन के लिए निजी तौर पर भुगतान कर रहे हैं, ताकि करदाताओं पर अतिरिक्त लागतपड़े.

केट और प्रिंस विलियम की अन्य संपत्तियां

बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि यह कदम परिवार को विंडसर में बनाए रखेगा, जहां वे 2022 में केंसिंग्टन पैलेस से अपने बच्चों के स्कूल के करीब होने के लिए शिफ्ट हुए थे. उनका मौजूदा घर, एडिलेड कॉटेज, फॉरेस्ट लॉज से केवल 4 मील दूर है. इस जोड़े के पास अन्य निवास भी हैं नॉरफ़ॉक में एनमर हॉल, जो बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, क्वीन एलिजाबेथ द्वतीय द्वारा इस जोड़े को तोहफे के तौर पर दिया गया था. उनके पास लंदन में केंसिंग्टन पैलेस में एक अपार्टमेंट भी है.

FAQs

प्रश्न 1. आज विंडसर ग्रेट पार्क में फॉरेस्ट लॉज में कौन रहता है?

प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स अपने तीन बच्चों के साथ 2025 के अंत में फॉरेस्ट लॉज में स्थानांतरित होने वाले हैं.

प्रश्न 2. विंडसर ग्रेट पार्क में फॉरेस्ट लॉज का मालिक कौन है?

फॉरेस्ट लॉज का मालिक क्राउन एस्टेट है, जिसका प्रबंधन सम्राट की ओर से किया जाता है.

प्रश्न 3. विंडसर, बर्कशायर में फॉरेस्ट लॉज कहां स्थित है?

यह विंडसर ग्रेट पार्क में स्थित है, जो एडिलेड कॉटेज से लगभग चार मील दूर और लैम्ब्रूक स्कूल के करीब है.

प्रश्न 4. क्या फॉरेस्ट लॉज एक अच्छा क्षेत्र है?

हां. यह शाही पार्क के भीतर एक निजी, ऐतिहासिक और अत्यधिक वांछनीय स्थान है, जो सुरक्षा, एकांत और विंडसर के निकटता प्रदान करता है.

यह भी पढ़ेंः 33,500 करोड़ के मालिक, बेटी का नाम हिंद; भारत आ रहे दुबई के ‌प्रिंस की लग्जरी लाइफ और शौक सुनकर जमीन खिसक जाएगी

