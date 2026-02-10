Advertisement
trendingNow13104400
Hindi Newsदुनियाप्रिंस विलियम की सऊदी यात्रा पर विवाद, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात को लेकर उठे सवाल

प्रिंस विलियम की सऊदी यात्रा पर विवाद, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात को लेकर उठे सवाल

Mohammed Bin Salman: ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर प्रिंस विलियम सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जहां उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई. ऊर्जा और युवाओं पर केंद्रित यह दौरा सऊदी मानवाधिकार रिकॉर्ड, महिलाओं की स्थिति और जमाल खशोगी हत्या से जुड़े आरोपों के कारण विवादों में है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Prince William Saudi Arabia Visit: ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर हैं. हालांकि यह उनका पहला सऊदी दौरा है लेकिन इसे लेकर कूटनीतिक और नैतिक सवाल खड़े हो गए हैं. रॉयल पैलेस के सूत्रों के अनुसार, प्रिंस विलियम सरकार के आग्रह को गंभीरता से लेते हैं और इसी कारण उन्होंने इस संवेदनशील यात्रा को स्वीकार किया है.

इस यात्रा का मुख्य एजेंडा ऊर्जा सहयोग और युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं. ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सऊदी अरब सामाजिक-आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ‘विजन 2030’ के तहत तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है. देश अंतरराष्ट्रीय खेल और मनोरंजन आयोजनों के जरिए अपनी वैश्विक छवि बदलने में जुटा है. हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सऊदी नेतृत्व खेल और सांस्कृतिक आयोजनों का इस्तेमाल मानवाधिकार रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए कर रहा है.

यात्रा का सबसे अहम हिस्सा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) से प्रिंस विलियम की मुलाकात होगी. एमबीएस को देश का वास्तविक शासक माना जाता है. यात्रा से पहले प्रिंस विलियम को सऊदी अरब में मानवाधिकार स्थिति, महिलाओं की भूमिका, राजनीतिक असहमति पर कार्रवाई और समलैंगिकता को अपराध माने जाने जैसे मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे एमबीएस के साथ निजी बातचीत में इन विषयों को उठाएंगे या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

एमबीएस ने पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या को दी थी मंजूरी  

 प्रिंस ऑफ वेल्स का यह दौरा ब्रिटिश शाही परिवार के लिए भी चुनौतीपूर्ण समय में हो रहा है. हाल ही में जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों के सार्वजनिक होने से रॉयल फैमिली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार सऊदी अरब के साथ संबंध मजबूत करना चाहती है और इसी उद्देश्य से प्रिंस विलियम की भूमिका को अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: झापा सीट बनी रणभूमि, ओली बनाम बालेन; किसे मिलेगा जनता का जनादेश?

सऊदी नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय मान्यता को महत्व देता है और किसी वरिष्ठ शाही सदस्य की यात्रा एक सकारात्मक संकेत मानी जाती है. हालांकि एमबीएस पर 2018 में पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या को मंजूरी देने के अमेरिकी खुफिया आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघनों के चलते इस मुलाकात की आलोचना भी हो रही है.

ये भी पढ़ें: इस्तीफे पे इस्तीफा! क्या ब्रिटेन में गिरने वाली है लेबर पार्टी की सरकार; PM स्टारमर ने खुद दिया जवाब

आलोचकों का मानना है कि प्रिंस विलियम का एमबीएस से हाथ मिलाना एक विवादास्पद संदेश दे सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि संवाद और संबंधों के जरिए ही संवेदनशील मुद्दों पर आगे बढ़ा जा सकता है. यह यात्रा दोनों देशों और शाही परिवारों के रिश्तों में एक अहम कड़ी मानी जा रही है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Prince William Saudi Arabia Visit

Trending news

बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
parliament
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई