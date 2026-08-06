फौज में भर्ती हुई डेनमार्क की खूबसूरत राजकुमारी इसाबेला, अब बॉर्डर पर दिखाएंगी 'जौहर'

Princess Isabella joins Military Service: डेनमार्क की प्रिंसेस इसाबेला ने महज 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती होकर इतिहास रच दिया है. डेनमार्क की 19 साल की प्रिंसेस इसाबेला ने 11 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू कर दी है. इसके साथ ही वह डेनमार्क के शाही परिवार की पहली महिला बन गई हैं, जिन्होंने पूरी अनिवार्य सैन्य ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया है.
हाल ही में प्रिंसेस इसाबेला ने स्लागेल्से शहर में स्थित एंटवोर्सकोव बैरक में रिपोर्ट किया. इस घटनाक्रम को डेनमार्क के राजघराने के इतिहास का एक अहम पल माना जा रहा है.
किंग फ्रेडरिक और क्वीन मैरी की बड़ी बेटी इसाबेला ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के कुछ ही हफ्तों बाद गार्ड हुसार रेजिमेंट जॉइन की. गर्मीं की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह पहले दिन खुद काली एसयूवी चलाकर बैरक पहुंचीं.
जींस और जैकेट पहने इसाबेला अपने साथ बड़ा बैग और छोटा पर्स लेकर पहुंची. प्रवेश द्वार पर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को अपना आई कार्ड दिखाया. वहां मौजूद कुछ पत्रकारों और फोटोग्राफरों का अभिवादन करने के बाद वह अंदर चली गईं.
इसाबेला अपने बड़े भाई क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन के नक्शेकदम पर चल रही हैं. क्रिश्चियन भी इसी बैरक में सैन्य सेवा पूरी कर चुके हैं और अब सेकेंड लेफ्टिनेंट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं. हालांकि, शाही परिवार में पहली बार किसी महिला ने देश की विस्तारित सैन्य सेवा योजना के तहत सक्रिय सैन्य सेवा शुरू की है.
डेनमार्क के अखबारों के मुताबिक अन्य रंगरूटों के विपरीत राजकुमारी इसाबेला सैन्य सेवा के दौरान मिलने वाला वेतन या दैनिक भत्ता नहीं लेंगी. डेनमार्क के शाही परिवार ने बताया कि यह फैसला उन्होंने खुद लिया है. सैन्य सेवा के दौरान उनके खर्च का जिम्मा उनके माता-पिता उठाएंगे.
डेनमार्क में अनिवार्य सैन्य सेवा करने वाले युवाओं को सामान्य तौर पर हर महीने वेतन और टैक्स-फ्री दैनिक भत्ता दिया जाता है.
यूरोप में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों, यूक्रेन युद्ध और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए डेनमार्क अपनी सेना को मजबूत कर रहा है. इसके तहत 2024 में महिलाओं के लिए भी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की गई और सेवा अवधि 4 महीने से बढ़ाकर 11 महीने कर दी गई.
डेनमार्क में इस हफ्ते करीब 1,600 युवाओं ने नई एक्सटेंडेड मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की है. इसी महीने कुछ रंगरूटों को पहली बार ग्रीनलैंड में भी तैनात किया जाएगा, जहां वे सैन्य अभियानों में सहयोग करेंगे.
दुनिया के कई देशों में नागरिकों के लिए एक निश्चित उम्र के बाद सेना में शामिल होना जरूरी है. कुछ प्रमुख देशों में इजरायल, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रूस, यूक्रेन, ईरान, स्विट्जरलैंड, ब्राजील और सिंगापुर शामिल हैं.