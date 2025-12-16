Princess Sarvath: पाकिस्तान में शादी, 30 साल रहीं क्राउन प्रिंसेस...जॉर्डन की इस राजकुमारी का क्या है इंडिया कनेक्शन?

Princess Sarvath al Hassan Wedding: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर हैं. उनकी इस यात्रा से भारत और शाही हाशमाइट साम्राज्य के बीच रिश्ते और गहरे होंगे. पीएम मोदी ने अम्मान में अल-हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की. इस दौरान क्षेत्रीय स्थिरता, द्विपक्षीय रिश्ते और आतंक विरोधी सहयोग पर चर्चा हुई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कूटनीति से इतर जॉर्डन के शाही परिवार का भारत से भी बेहद खास कनेक्शन है. वह इसलिए क्योंकि राजकुमारी सरवथ अल हसन (पहले सरवथ इकरामुल्लाह) का जन्म 1947 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के नामी बंगाली मुस्लिम सुहरावर्दी खानदान में भारत के बंटवारे से कुछ वक्त पहले हुआ था.

पिता थे पाक के पहले विदेश सचिव

उनके पिता मोहम्मद इकरामुल्ला भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत थे और बाद में पाकिस्तान के पहले विदेश सचिव बने. उनकी मां शाइस्ता सुहरावर्दी इकरामुल्ला पाकिस्तान की पहली महिला सांसद थीं और बाद में मोरक्को में राजदूत भी रहीं.

उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई की और यूरोप और दक्षिण एशिया में अपने पिता की डिप्लोमैटिक पोस्टिंग के दौरान पली-बढ़ीं. उनकी पहली मुलाकात जॉर्डन के हशेमाइट राजवंश के प्रिंस हसन बिन तलाल से लंदन में डिप्लोमैटिक सर्कल के जरिए हुई थी.

भारत में जन्म, पाकिस्तान में शादी

28 अगस्त 1968 को सरवथ इकरामुल्ला की शादी पाकिस्तान के कराची में प्रिंस तलाल से हुई. इस शादी में पाकिस्तानी, जॉर्डन और पश्चिमी कल्चर का मिश्रण देखने को मिला. शादी के बाद यह कपल अम्मान चला गया, जहां उनके चार बच्चे हुए-प्रिंसेस रहमा, सुमाया, बदिया और प्रिंस राशिद.

साल 1968 से लेकर 1999 तक प्रिंसेस सरवथ जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेज रहीं. अपने कार्यकाल में उन्होंने एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया.

उन्होंने 1981 में अम्मान बैकलॉरिएट स्कूल की सह-स्थापना की, जो जॉर्डन का पहला दो भाषाओं वाला इंटरनेशनल बैकलॉरिएट संस्थान था. उन्होंने सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन (1974) और प्रिंसेस सरवथ कम्युनिटी कॉलेज (1980) की भी स्थापना की, जो युवा महिलाओं और विकलांगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर काम करता था.

ब्लैक बेल्ट पाने वाली जॉर्डन की पहली महिला

वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली जॉर्डन की पहली महिला बनीं. साथ ही जॉर्डन बैडमिंटन फेडरेशन की मानद अध्यक्ष के रूप में काम किया, और मानवीय पहलों का नेतृत्व किया, जिसमें 1991 के खाड़ी युद्ध की एक अपील भी शामिल थी, जिसने जॉर्डन और इराक के लिए मेडिकल सप्लाई में 9,09,68,550 रुपये से ज़्यादा जुटाए.

इसके बाद 1999 में, किंग हुसैन ने अपने बेटे प्रिंस अब्दुल्ला को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे क्राउन प्रिंस के रूप में प्रिंस हसन का कार्यकाल खत्म हो गया.

पूरी दुनिया में मिली पहचान

प्रिंसेस सरवथ के काम को पूरी दुनिया में तारीफ मिली. उनको साल 1995 में विमेन ऑफ पीस अवॉर्ड मिला. साल 1994 में the Grand Cordon of the Renaissance अवॉर्ड, साल 2002 में पाकिस्तान से हिलाल-ए-इम्तियाज अवॉर्ड, साल 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक से मानक डिग्री मिली.