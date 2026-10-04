/सबसे शानदार पैसेंजर्स स्टेशन: Prix Versailles 2026 की नॉमिनेशनल लिस्ट जारी, नजारे देखने के चक्कर में छूट सकती है ट्रेन!

इंटरनेट, सोशल मीडिया और AI के दौर में रेलवे स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं रहे. वहां आधुनिकता और हॉस्पिटैलिटी का अनोखा संगम दिखता है. नए दौर की नई सोच से बने भारत के कुछ स्टेशन भी एयरपोर्ट जितने खूबसूरत हैं. जहां इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 'रीलें' बनाई जाती हैं. 'सेल्फी' पोस्ट होती हैं और 'स्नैप' भेजा जाता है. घुमक्कड़ी के शौकीनों खासकर आए दिन विदेश घूमने वाले ट्रैवल ब्लॉगर्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को तो इनकी खूब जानकारी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया के चंद सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन किन देशों में हैं, अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि कहां से ट्रेन पकड़ने में कुछ अलग ही अहसास होता है.
इस मंच से विजेताओं का ऐलान करने के लिए एयरपोर्ट, पैसेंजर्स स्टेशन (रेलवे-मेट्रो), म्यूजियम, होटल, रेस्टोरेंट, कैंपस और अन्य कैटेगिरी की खास परियोजनाओं को पड़ताल के दायरे में लाया जाता है. 2026 के एडिशन में इन अलग-अलग कैटेगरी के ग्लोबल Laureates का ऐलान मई से अक्टूबर के बीच हुआ. Prix Versailles की आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक रेलवे स्टेशनों की घोषणा 28 सितंबर 2026 को हुई थी.
रेलवे स्टेशनों की कैटेगरी में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की सात परियोजनाओं को ग्लोबल सेलेक्शन लिस्ट में जगह मिली है. इन सभी स्टेशनों के देखने के लिए दुनियाभर से सैलानी खिंचे चले आते हैं.
इटली का मोंटे सैंट'एंजेलो स्टेशन. इस अंडरग्राउंड स्टेशन में पैसेंजर्स 48 मीटर नीचे उतरते हैं. इसका डिजाइन माउंट वेसुवियस की गुफानुमा भौगोलिक संरचनाओं से प्रेरित है.
इटली का कोलोसियो फोरी इम्पीरियाली स्टेशन.
सऊदी अरब का नेशनल म्यूजियम स्टेशन.
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित टाउन हॉल स्टेशन.
सऊदी अरब का वेस्टर्न स्टेशन.
फ्रांस का ल्यों पार्ट-डियू स्टेशन.
अमेरिका का LAX/Metro ट्रांसिट सेंटर स्टेशन.
Prix Versailles 2026 के इन चयनित प्रोजेक्ट्स के बीच वर्ल्ड टाइटल के लिए कड़ा मुकाबला होगा. जिसके बाद विजेताओं का ऐलान 10 दिसंबर 2026 को पेरिस स्थित UNESCO मुख्यालय में होने वाले विश्व समारोह में किया जाएगा.
आपको बताते चलें कि सिर्फ पैसेंजर्स स्टेशन ही नहीं एयरपोर्ट कैटेगिरी के भी नॉमिनेशन फाइनल हो चुके हैं. एयरपोर्ट कैटेगरी में 7 सेलेक्शन हुए हैं. जिनमें कुछ बहुचर्चित हैं तो कुछ नए टर्मिनलों को जगह मिली है. 2026 की सूची में चीन का Guangzhou Baiyun International Airport का टर्मिनल 3 के अलावा San Diego International Airport का टर्मिनल 1 को जगह मिली है. भारत की ओर से मशहूर गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 भी इस ग्लोबल चयन का हिस्सा हैं.
Prix Versailles का मकसद ऐसे प्रोजेक्ट्स को दुनिया के सामने लाना है जो आधुनिक शहरों में खूबसूरती और उपयोगिता के बीच संतुलन बनाते हैं.